Еще двое новосибирцев вернулись домой из плена

В результате обмена пленными между Россией и Украиной на Родину возвращены еще 300 военнослужащих, среди которых двое — жители Новосибирска и Куйбышевского района. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева. Напомним, в ходе российско-украинского обмена на родину вернулись 200 российских военнослужащих, включая двух жителей Новосибирской области.

— Всего четверо наших земляков вернулись домой в течение этих двух дней в ходе российско-украинского обмена. Счастливы вместе с их семьями и благодарны за содействие Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Николаевне Москальковой, —подчеркнула Зерняева.

Она отметила, что помощь семьям пленных и без вести пропавших военнослужащих, содействие в их поиске оказывается совместно с Правительством области, региональным Комитетом семей воинов Отечества и региональным филиалом Госфонда «Защитники Отечества».

В Минобороны РФ уточнили, что российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Они будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

