Еще двое новосибирцев вернулись домой из плена

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Освобожденные военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны

В результате обмена пленными между Россией и Украиной на Родину возвращены еще 300 военнослужащих, среди которых двое — жители Новосибирска и Куйбышевского района. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева. Напомним, в ходе российско-украинского обмена на родину вернулись 200 российских военнослужащих, включая двух жителей Новосибирской области.

— Всего четверо наших земляков вернулись домой в течение этих двух дней в ходе российско-украинского обмена. Счастливы вместе с их семьями и благодарны за содействие Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Николаевне Москальковой, —подчеркнула Зерняева.

Она отметила, что помощь семьям пленных и без вести пропавших военнослужащих, содействие в их поиске оказывается совместно с Правительством области, региональным Комитетом семей воинов Отечества и региональным филиалом Госфонда «Защитники Отечества».

В Минобороны РФ уточнили, что российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Они будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская таксистка сообщила о том, что бесплатно развезен участников СВ 23 февраля. Ее муж числится без вести пропавшим на спецоперации с ноября прошлого года. 

Иллюстрация – скрин из видео из официального телеграм-канала Минобороны РФ.

Цены на новые автомобили упали в Новосибирской области

В Новосибирске суд временно запретил сносить старинный дом на Инской

Автор: Мария Гарифуллина

Центральный районный суд Новосибирска принял обеспечительные меры по деревянному дому, расположенному по адресу Инская, 19. Его в свое время не признали памятником, и сейчас он попал в зону строительства нового квартала. Строители считают, что спасать в доме, построенном более 100 лет назад, уже нечего. Защитники наследия думают иначе.

Административный иск о признании незаконным действия (бездействия) Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области в отношении дома на Инской был подан 26 января. Вскоре было принято решение об обеспечительных мерах.

Читать полностью

В новосибирских магазинах началась оклейка книг, в которых упоминаются наркотики

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирские книжные магазины начали массово оклеивать книги знаками и надписями, предупреждающими о том, что в тексте упоминаются наркотики, психотропные вещества и их аналоги. Согласно требованиям закона 224-ФЗ, вступившего в силу 1 марта 2026 года, такой маркировке подлежат произведения литературы и искусства, в которых есть любые упоминания о запрещенных веществах.

Журналист Infopro54 посетил один из крупнейших книжных магазинов Новосибирска и за полчаса насчитал на его полках более трехсот книг, на которые наклеены спецзнаки (треугольник с восклицательным знаком внутри) и текстовая маркировка, которая сообщает о вреде наркотиков и ответственности за их незаконный оборот. Как объяснил сотрудник торгового зала, большую часть книг оклеили его коллеги.

Читать полностью

Жительницы Новосибирска рассказали подарках, которые хотят получить на 8 марта

Автор: Артем Рязанов

В преддверии Международного женского дня жительницы Новосибирска активно интересуются предложениями турагентств. 23% опрошенных мечтают о путешествии в качестве подарка.

Каждая пятая сибирячка хотела бы получить деньги. Билет в театр, кино или музей порадовал бы 12% участниц опроса. Подарочные сертификаты занимают четвертое место по популярности (10%), а парфюмерия и косметика — пятое (5%).

Читать полностью

Новосибирск вошел в топ-10 городов России по качеству общественного транспорта

Автор: Юлия Данилова

Компания SIMETRA («Симетра»), центр компетенций в области транспортного планирования, проанализировала работу транспортных систем в 102 городах России и составила пятый по счету рейтинг качества общественного транспорта. Новосибирск оказался на 9 месте в рейтинге, поднявшись за год на 7 позиций.

— Новосибирск вернул себе позиции в ТОП-10 за счет постепенной централизации пассажирских перевозок и повышению управляемости системы в целом, — сообщили в компании.

Читать полностью

Спрос на клубнику в шоколаде в Новосибирске вырос на 65%

Автор: Юлия Данилова

Спрос на цветы перед 8 марта в этом году в Новосибирске подскочил на 42%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow. При этом чек покупки практически не изменился и составил 3 762 рубля.

По данным компании, самым большим спросом в городе в этом году пользуются монобукеты: спрос на них в начале марта вырос на 39%.

Читать полностью

«Коллеги, морально разминайтесь»: российский бизнес готовят к жизни без Telegram

Автор: Юлия Данилова

Накануне 8 марта предприниматели получили очередной неприятный и даже шокирующий сюрприз. Сразу несколько федеральных СМИ, со ссылкой на ФАС, сообщили, что ведомство считает рекламу в Telegram нарушающей закон «О рекламе». Напомним, поправки в закон о рекламе на запрещенных ресурсах вступили в силу с 1 сентября 2025 года. Речь идет об информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. В списке таких ресурсов регулятор назвал соцсети Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta — организация признана экстремистской и запрещена в РФ), а также мессенджеры WhatsApp* (принадлежат Meta — организация признана экстремистской и запрещена в РФ), Telegram и медиахостинг YouTube.

В Telegram-канале «Телеграм Лоскутова» появились сканы с решением ФАС о возбуждении дела по факту распространения рекламы фитнес-услуг на канале «Лоскутова Мария». Речь идет о двух материалах, размещенных в январе и феврале. Рассмотрение дела намечено на конец марта, сообщил автор канала.

Читать полностью
