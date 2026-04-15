Новосибирцы поддержали создание мемориала и зоны отдыха на Линейной

Завершился опрос о благоустройстве территории по адресу: ул. Линейная, 39. Своим мнением на портале Госуслуг поделились более 700 человек.

— Большинство высказались за необходимость сочетания мемориальной функции и зоны отдыха, — рассказал Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска.

Сторонники этой инициативы имеют разные представления о том, как её воплотить. Некоторые участники опроса предлагают установить памятный знак или стелу, другие — создать скульптурную композицию, а третьи — мемориальную стелу с именами погибших. Были высказаны идеи о создании тихого уголка с высадкой деревьев в память о жертвах и увековечении стихов Александра Дурасова, сотрудника метро, который погиб под завалами во время взрыва, направляясь на работу. Всего в опросе, проведённом среди жителей Новосибирска, было представлено 111 различных предложений.

Для благоустройства чаще всего выбирали озеленение, дорожки и скамейки. Почти все участники поддержали идею освещения территории.

Напомним, взрыв газа на улице Линейной,39 произошёл 9 февраля 2023 года. Обрушился один из подъездов здания. Погибли 15 человек. Позже пятиэтажку снесли.

