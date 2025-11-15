Рекламодателям

«Перевозчиков поставят перед фактом»: в Новосибирске определили маршруты для постоянного движения фур

  • 15/11/2025, 19:00
Автор: Юлия Данилова
«Перевозчиков поставят перед фактом»: в Новосибирске определили маршруты для постоянного движения фур
Они не будут перекрываться даже в период осенних и весенних ограничений

Для Новосибирска проблема передвижения по улицам тяжеловесного крупногабаритного транспорта обостряется с каждым годом. Город является крупным логистическим узлом, поэтому количество фур, заезжающих на его территорию, постоянно растет. Это приводит к образованию огромных пробок и парализации движения.

По словам председателя транспортного комитета регионального парламента Валерия Ильенко, постановление о запрете движения фур в городе было выпущено ещё в 2024 году, но оно не работало. Именно поэтому была создана рабочая группа для определения маршрутов движения большегрузов.

— Запрет на движение грузовиков разрешённой массой свыше 12 тонн будет не тотальным. Вводятся четыре маршрута, по которым движение будет разрешено, — рассказал об решениях, принятых на рабочей группе, заместитель начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска – начальник управления дорожного комплекса мэрии города Новосибирска Сергей Эпов.

Кроме того, было принято решение о введении зон, в которых движение грузовиков массой свыше 12 тонн будет запрещено всегда. Это 14 локаций, в каждом из районов города.

Эпов также отметил, что в период пиковой загрузки улично-дорожной сети города: с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 будет вводится временное ограничение на движение фур.

— При  этом установлен ряд исключений для грузовиков, перевозящих особые грузы, для движения специальных автомобилей и специализированной дорожной техники, — добавил чиновник.

Сейчас проект постановления проходит процедуру согласования в структурных подразделениях мэрии города Новосибирска.

Валерий Ильенко поинтересовался у Сергея Эпова почему эта тема не обсуждалась с перевозчиками.

— Насколько мне известно, этой информации нет ни в ассоциации перевозчиков, ни в средствах массовой информации. Вести такую работу считаю необходимым. Нужно информировать население, — заявил Ильенко.

Эпов пояснил, что после принятия постановления все перевозчики будут осведомлены должным образом.

Опрошенные Infopro54 подтвердили, что у них нет информации о том по каким улицам города будет разрешено ездить фурам, а также о запрещенных локациях.

Ранее в мэрии сообщали, что определены четыре основных маршрута, соединяющие трассы с разных направлений и установлены зоны полного запрета на движение грузового транспорта тяжелее 12 тонн. Называлось восемь таких зон, включая центр города и ряд улиц в различных районах. В их число входят улицы Ленина, Нарымская, 1905 года, а также улицы Бардина, Магаданская, Даргомыжского, Красный проспект, Курчатова, Мясниковой, Жуковского, Аэропорт, Дуси Ковальчук, Кирова, Никитина, Пролетарская, улицы Первомайского и Советского районов.

С 2019 года в Новосибирске для транзитных большегрузов открывался «транспортный коридор»,  где временное ограничение не действовало. Это обеспечивало постоянный проезд через улично-дорожную сеть города транзитного грузового автотранспорта между федеральными дорогами «Северный обход г. Новосибирска», Р-254, Р-255 и автодорогой Р-256 (Чуйский тракт). В 2021 году маршрут «транспортного коридора» включал в себя:  участки региональных дорог км 14+108 – км 15+650 автодороги К-17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар» (в пределах РФ), км 17+603 – км 17+303 автодороги К-24 «Новосибирск – аэропорт Толмачево» («Толмачевское» кольцо) и улично-дорожной сети Новосибирска (ул. Хилокская – ул. Петухова – Советское шоссе – ул. Мира – ул. Ватутина – Бугринский мост – ул. Большевистская – Старое шоссе – Бердское шоссе).

Ранее редакция сообщала о том, что ограничение на движение фур в дневное время предлагают ввести в Новосибирске. За 2024 год более шести тысяч водителей большегрузов были привлечены к административной ответственности. 

Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова

Рубрики : Власть Бизнес Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : перевозчики большегрузы


