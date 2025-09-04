Новосибирск готовится к молодежному форуму «ПроРегион»

Одним из ключевых молодежных событий грядущего сезона в Новосибирской области станет Окружной молодежный образовательный форум СФО «ПроРегион». Он пройдет с 9 по 12 сентября 2025 года на площадке Образовательного парка им. О. Кошевого. Ожидается, что форум соберет 300 представителей молодого поколения в возрасте от 18 до 35 лет из 43 субъектов Российской Федерации. Основной темой форума станет «Технологии формирования сообществ для развития человеческого капитала Сибири». Она призвана создать привлекательный имидж Сибири, разрушить устоявшиеся стереотипы и акцентировать внимание на уникальности региона. В 2024 году форум был посвящен вопросам семьи, и по результатам его проведения возникла потребность в обсуждении «кода сибиряка», который отразит самобытность данной территории. Данная дискуссия будет продолжена на форуме в 2025 году.

В рамках форума запланирована насыщенная программа, включающая в себя знакомство с историческим вкладом Новосибирска в Победу в Великой Отечественной войне. Кроме того, участники смогут реализовать собственные инициативы посредством грантовой поддержки в рамках федерального конкурса Росмолодежи. В 2023 году благодаря форуму поддержку получили 9 проектов на общую сумму, превышающую 2,5 миллиона рублей. В 2024 году финансирование было выделено 15 проектам на сумму 3 миллиона рублей. В 2025 году участники конкурса смогут претендовать на совокупную поддержку в размере 4 миллионов рублей, при этом уже подано свыше 60 заявок.

Среди других ярких молодежных событий стоит отметить финал национального музыкального проекта «Универвидение». Новосибирская область впервые примет исполнителей и коллективы из разных регионов России, победителей региональных этапов. Также в ноябре состоится всероссийский слет студенческих отрядов проводников «Стальная колея» при содействии Сибирского государственного университета путей сообщения. Международный фестиваль дизайна и искусств «Красный Проспект» пройдет с 5 по 20 ноября на базе Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств.