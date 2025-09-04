В Центральном парке Новосибирска высадят почти две тысячи саженцев

В Центральном парке Новосибирска полным ходом идут работы по обновлению деревьев и кустарников. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале. Работы ведутся на аллеях со стороны улиц Каменской и Ядринцевской.

— Специалисты Дирекции городских парков подготовили для этого 1625 саженцев, из которых уже высадили 43 крупномера и 800 кустарников. Сейчас высаживают морозоустойчивые клёны Гиннала, сосны и груши Уссурийские. Они станут украшением парка и создадут тень в жаркие дни, — отметил он.

Максим Кудрявцев добавил, что функцию живой изгороди на детской площадке будут выполнять деревья ели Сибирской, а восстановленные живые изгороди из яблонь и зелёные экраны защитят посетителей от шума проезжей части. Кроме того, к трём сортам гортензий, которые произрастают в парке, добавят ещё восемь.

Стоит отметить, что в 2025 году в городе была запущена программа «10 тысяч деревьев», которую муниципалитет планирует сделать ежегодной. В текущем году молодые саженцы появятся в 14 парках и скверах Новосибирска, а также вдоль 20 улиц в разных районах мегаполиса.

Уже высажены деревья и кустарники в скверах Героев Донбасса, Екатерины Филимоновой, «13 трамвай», на бульваре по Красному проспекту на участке от ул. Ядринцевской до ул. Крылова и др.

В мэрии добавили, что к программе активно подключаются общественность и бизнес. Например, с привлечением предпринимателей выполнены работы по озеленению скверов «Первомайский» и «Московский».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске определили улицы, где улучшат состояние газонов летом 2025.