Новосибирск и Уагадугу укрепляют связи

В составе делегации из Западной Африки в Новосибирск прибыли мэр города Уагадугу Морис Конате, советник-посланник Посольства Буркина-Фасо в Российской Федерации Тиганде Флоран Бугума, руководитель миссии Кабинета Министерства промышленности, торговли и ремёсел Буркина-Фасо Бубие Серафин Бадоло.

На подписании соглашения от российской стороны присутствовали мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Дмитрий Савельев, представитель МИД России в Новосибирске Николай Афонасов.

По словам Максима Кудрявцева, данное соглашение станет планом действий для расширения сотрудничества, которое уже ведется в области образования и культуры. Он отметил, что африканские студенты обучаются в новосибирских вузах, а в Буркина-Фасо действует Центр народной дипломатии, содействующий укреплению гуманитарных связей. Выставка «Величие в бронзе» в новосибирском музее стала ценным культурным подарком от Буркина-Фасо, отражающим стремление народов к дружбе.

Морис Конате подчеркнул, что, несмотря на холодную погоду, делегация ощущает теплый прием. Он заявил, что соглашение закладывает основу для дружбы между народами, благодаря инициативе президентов Владимира Путина и Ибрагима Траоре.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут культура и образование. Мэр Уагадугу отметил, что посещение Краеведческого музея показало общность истории и культуры народов, а высокий уровень образования в России позволяет готовить квалифицированные кадры для Буркина-Фасо.

СССР установил дипломатические отношения с Буркина-Фасо в 1967 году. В Уагадугу расположено посольство РФ, а в Москве – посольство Буркина-Фасо.

Страны подписали ряд соглашений, включая соглашения о безвизовых поездках, военно-техническом и военном сотрудничестве.

Делегации обеих стран участвуют в различных форумах и мероприятиях. В 2024 году Уагадугу посетили Александр Новак и Сергей Лавров, а в Москве прошел форум «Экономические дни Буркина-Фасо». В 2025 году Ибрагим Траоре участвовал в праздновании 80-летия Победы и встречался с Владимиром Путиным.

На основе меморандума 2017 года ведется совместная подготовка кадров, а в Уагадугу, в «Русском доме», преподается русский язык.