Жительница Новосибирска подменила брендовые вещи с маркетплейса на подделки

В Новосибирске покупательницу товаров на маркетплейсах осудили за мошенничество с одеждой на сумму около 900 тысяч рублей. Об этом информирует прокуратура Новосибирской области.

В суде выяснилось, что с января по октябрь 2024 года подсудимая через приложение интернет-магазина сделала 26 заказов на брендовую одежду и обувь. При этом она не собиралась платить за полученные товары.

— Так, женщина после примерки одежды и обуви осуществила их замену на приближенные к оригиналам копии и оформила их возврат, тем самым похитила товары в общей сумме почти на 900 тыс. рублей, — говорится в сообщении прокуратуры.

Подсудимая полностью признала вину и возместила ущерб. Суд приговорил ее к 2 годам условного лишения свободы с испытательным сроком на два года.

Напомним, в январе 2025 года владельцы ПВЗ Новосибирска и продавцы жаловались на «новогодний потребительских экстремизм». Покупатели возвращали в пункты выдачи новогоднюю атрибутику, начиная от искусственных елей и заканчивая гирляндами. При этом они ссылались на то, что товары бракованные или не подошли. Но последующая проверка, как правило, выявляла полное отсутствие дефектов, а также факт предыдущего использования, что делает невозможным дальнейшую продажу елей и гирлянд.

В мае маркетплейсы сообщали, что в Новосибирской области у покупателей вырос спрос на товары премиум сегмента.

Ранее редакция сообщала о том, что «целительница» обещала избавить новосибирца от уголовной ответственности.