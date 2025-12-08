Вход на Госуслуги с помощью СМС отменят, вместо этого будут использовать MAX

Минцифры России объявило о начале поэтапного отказа от входа на портал «Госуслуги» с помощью SMS-сообщений. Сообщается, что данная мера направлена на борьбу с мошенничеством и в первую очередь коснется пользователей мобильных приложений сервиса.

Причиной такого решения стало растущее число случаев, когда пользователи непреднамеренно передают одноразовые СМС-коды злоумышленникам, что приводит к хищению учетных данных. Ведомство подчеркивает, что двухфакторная аутентификация остается важным инструментом защиты персональных данных, но должна быть реализована более безопасными способами.

В качестве альтернативных методов подтверждения входа теперь будут использоваться одноразовый код в национальном мессенджере MAX, биометрическая аутентификация (по лицу или отпечатку пальца) или специальное приложение-аутентификатор. При этом для владельцев Android-смартфонов вход через мессенджер MAX уже может стать основным или даже единственным предлагаемым вариантом в мобильном приложении. Отказ от использования MAX для отдельных категорий пользователей, по некоторым данным, может быть технически затруднен или невозможен.

Изменения носят постепенный характер, и пока они затрагивают только авторизацию в мобильных приложениях. Для пользователей, которые заходят на портал через браузер на компьютере (десктопную версию), возможность входа по СМС пока сохранится.

