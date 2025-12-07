Врачи Искитимской районной больницы пожаловались на зарплаты и условия труда

Сотрудники Искитимской центральной больницы (ЦРБ) выступили с открытым обращением к губернатору Андрею Травникову и направили жалобу в региональную прокуратуру по поводу зарплат и условий труда. Они называют ситуацию критической и говорят, что она угрожает качеству медицинской помощи.

В тексте петиции медики детально описывают происходящее. Они заявляют, что с начала 2025 года в учреждении не проводится индексация заработной платы, при этом были существенно сокращены стимулирующие выплаты и надбавки за работу в ночное время. По словам сотрудников, это привело к реальному падению доходов и, по их мнению, нарушает трудовое законодательство. Особенно остро стоит проблема в отделении скорой медицинской помощи, которое, как утверждают работники, осталось единственным в области, где с июля не исполнено поручение о повышении окладов.

Наряду с финансовыми трудностями, в больнице наблюдается острая нехватка кадров и рост нагрузки на оставшихся специалистов. Из-за увольнений многие врачи и медсёстры вынуждены выполнять работу за нескольких человек без соответствующей доплаты. Одновременно катастрофически ухудшилось материально-техническое обеспечение: в обращениях говорится о частых поломках диагностической аппаратуры, отсутствии базовых расходных материалов и лекарств в стационаре, из-за чего медики и даже пациенты вынуждены покупать необходимое за свой счёт.

В качестве одной из причин сложившегося положения руководство больницы называет долг учреждения, превышающий 100 миллионов рублей. Однако сотрудники задаются вопросом о происхождении этой суммы и расходовании целевых бюджетных средств. Отдельное негодование у коллектива скорой помощи вызывает состояние автопарка: машины не оснащены зимней резиной, что в сибирских условиях ставит под угрозу безопасность и своевременность выездов.

В своём обращении медики настаивают на проведении внеплановой проверки соблюдения трудового законодательства, комплексной оценки материально-технической базы больницы, а также на полноценной прокурорской проверке по всем изложенным фактам.

