Новосибирский аэропорт перетягивает международных пассажиров из соседних регионов

В 2025 году из Толмачево по России летали самолеты по 60 внутренним маршрутами и 32 международным. 73 из них осуществлял базовый перевозчик — компания S7. За год общий пассажиропоток в аэропорту составил 9,6 млн человек (+4,1 %).

— Существенный вклад в рост пассажиропотока оказала программа софинансирования региональных перевозок. В рамках этой программы по итогам 2025 года из бюджета Новосибирской области перевозчикам было направлено 800 млн рублей, что позволило компаниям, как поддерживать новые направления, так и открывать новые, — заявил заместитель генерального директора холдинга «Новапорт» Константин Фуряев.

Коммерческий директор холдинга Станислав Таравков добавил, что на сегменте международных перевозок в Толмачево побит допандемийный рекорд.

— В 2019 году авиакомпании перевезли по международным рейсам 1 млн 793 тысячи пассажиров, а в 2025 — 2 млн 74 тысячи, — пояснил он.

Впрочем, судя по комментариям представителей холдинга, эта динамика не означает рост турпотока из Сибири за рубеж. В соседних регионах в аэропортах Томска и Кемерово, также принадлежащих холдингу, это направление просело.

— В регионах произошло сокращение чартерных рейсов на международных направлениях. Они концентрируются в крупных аэропортах, так компании-туроператоры и перевозчики должны загрузить большое судно. Это не всегда возможно в региональных портах. Такой хаб как Новосибирск позволяет обеспечить загрузку, но от этого страдают Томск и Кемерово, — констатировал Константин Фуряев.

Что касается 20226 года, то по словам Станислава Таравкова, базовый перевозчик планирует открыть из Новосибирска два новых внутренних маршрута: в Когалым и Чебоксары, а также два международных: в Шанхай и Сиань.

Напомним, азиатские страны стали главным двигателем роста зарубежных поездок из Новосибирска в 2025 году. Особенно заметный рост спроса наблюдался на билеты во Вьетнам (+245%), Японию (+182%), Китай (+33%) и Таиланд (+30%).

Большинство поездок на самолетах новосибирцы в 2025 году совершили внутри страны — 69% бронирований на платформе Авиасейлс пришлось на внутренние направления. Как и в прошлом году, лидерами внутреннего туризма стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Из Новосибирска поездки по России в среднем длились дольше, чем из других регионов: жители региона чаще выбирали маршруты от пяти дней и больше, особенно на юг и на Дальний Восток.

В целом в 2026 году в Толмачево рассчитывают увеличить пассажиропоток до 10 млн человек.

Ранее редакция сообщала о том, что второй этап реконструкции новосибирского аэропорта планируют начать в 2026 году.