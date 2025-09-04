Новосибирск вошел в топ-5 регионов по доходам в творческих индустриях

Зарплаты в креативных индустриях стремительно растут, и этот высокодоходный сектор активно стимулирует предпринимательскую деятельность в стране. По данным СберАналитики, самые высокие доходы в креативных индустриях наблюдаются в Москве (203,8 тысячи рублей в месяц), Санкт-Петербурге (168 тысяч), Московской области (163,1 тысячи), Севастополе (139,8 тысячи) и Новосибирске (134,4 тысячи).

Наиболее прибыльными сферами творческой деятельности являются разработка программного обеспечения (190,1 тысячи рублей), музыкальная индустрия (150,8 тысячи), дизайн (140,5 тысячи), архитектура и урбанистика (135,7 тысячи), кино и анимация (116,3 тысячи). Уровень дохода напрямую связан с возрастом сотрудников: работники в возрасте 35–44 лет зарабатывают в среднем 160,1 тысячи рублей в месяц, а специалисты до 24 лет — 88,7 тысячи.

Женщины в креативных индустриях составляют 57% от общего числа занятых, что выше среднероссийского показателя. Больше всего представительниц прекрасного пола работает в культурно-зрелищной сфере (77,2%), моде (72,3%), издательском деле (69,2%), гастрономии (66,9%) и дизайне (65,4%).

36,7% работников творческих профессий заняты в малых и средних компаниях. Исследование Сбера, фонда «Общественное мнение» и Минэкономразвития показало, что 30% владельцев малого бизнеса знают о креативных индустриях. Их ассоциируют с творчеством и инновациями (38%), рекламой и маркетингом (17%), технологиями и искусственным интеллектом (13%). 25% предпринимателей относят свою деятельность к креативному сектору, чаще женщины.

За год 71% бизнесменов выполняли творческие задачи, такие как создание визуального контента (42%), оформление интерьеров (32%), продвижение в соцсетях (32%), дизайн сайтов (26%), рекламные кампании (27%) и корпоративные мероприятия (17%). Основные трудности: высокие затраты (47%), нехватка навыков (29%), непрофессионализм (19%), отсутствие идей (6%).

57% предпринимателей привлекают внештатных специалистов. Это улучшает репутацию (23%), маркетинг (18%), внедряет инновации (15%) и привлекает клиентов (25%). 40% планируют увеличить сотрудничество.

