Новосибирская область вошла в топ-10 регионов по объему промышленных отходов

  • 19/08/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирская область вошла в топ-10 регионов по объему промышленных отходов
В российском антирейтинге она за год поднялась на четыре позиции

Предприятия Новосибирской области в 2024 году сгенерировали 241,8 млн тонн отходов. Это на 25% больше, чем годом ранее, констатировали аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проанализировавшие данные «Росприроднадзора».

Для сравнения, в целом по России предприятия отчитались о 8,5 млрд тонн отходов, это на 8% меньше, чем в 2023 году.

Новосибирская область вошла в топ-5 регионов, которые пошли против общего тренда. В топ также находится Красноярский край, где рост составил 15,5% — до 632,4 млн тонн. В целом в антирейтинге Новосибирск сместился с 12 на 8 место.

— Наибольшее количество промышленных отходов в регионах, которые вошли в топ-антирейтинга, образуется в результате угледобычи, разработки руд и других полезных ископаемых, —  говорится в комментарии FinExpertiza.

Более 90% минерального сырья, извлеченного из недр, превращается в промышленные отходы, которые в основном классифицируется как пятый класс опасности. Они малотоксичны, но за своих масштабов могут нарушать природные ландшафты и экосистемный баланс. Из всего комплекса операций, сопровождающих добычу полезных ископаемых, наибольший объем отходов формируют вскрышные работы — выемка и перемещение горных пород с образованием отвалов.

При этом эксперты компании отмечают, что эти отходы можно использовать в строительстве автодорог и гидротехнических сооружений, для рекультивации карьеров, а также при производстве строительных материалов.

Первое место по объемам образования промышленного мусора в России традиционно занимает Кемеровская область — 3,31 млрд тонн (-19%). При этом по итогам 2024 года регион задекларировал на 769,8 млн тонн меньше отходов по сравнению с прошлым годом.

— В Кузбассе добывается почти половина всего российского угля, а угольная промышленность остается одной из самых экологически неблагоприятных отраслей, —отметили в компании.

В целом по стране среди сфер, многократно нарастивших генерацию отходов, оказались производство лекарств ( рост в 84 раза, до 5 млн тонн), производство мебели (рост в 3,6 раза, до 659 тысяч тонн), обработка древесины и производство изделий из дерева (рост в 2 раза, до 9,3 млн тонн).  В абсолютном выражении наибольший прирост отходов фиксировался в химическом производстве (+46,8 млн тонн), производстве лекарств (+4,9 млн тонн) и деревообработке (+4,5 млн тонн).

Ранее редакция сообщала о том, что квоты на выбросы по программе «Чистый воздух» получат не менее 10 предприятий Искитима. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

1 669

Елена Козлова: в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

Елена Козлова: в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

Более трети всех дел, рассматриваемых арбитражным судом, связаны с банкротством. Это существенно больше, чем годом ранее
