Новосибирская ГЭС увеличивает сбросы — водохранилище сработано на 97%

Новосибирская ГЭС увеличивает сбросы: 8 апреля утром они составляли 2 500 кубических метров в секунду, 9 апреля ожидаются 2 800 кубических метров в секунду. До отметок, после которых начинается подтопление садовых обществ, в апреле дело не дойдёт, говорят гидрологи.

В апреле сбросы на Новосибирской ГЭС увеличивают практически ежедневно согласно утверждённому графику.

— На сегодня водохранилище сработано на 97%, и сработка его продолжается. Приток у нас сегодня порядка 1 700 кубических метров в секунду. Мы продолжаем увеличивать сбросы. Сегодня утром они уже составляют 2 500 кубических метров в секунду, а завтра будет 2 800. Нас сегодня практически ничего не ограничивает, потому что проблемы, связанные с ремонтом Новосибирской ГЭС, закончились. Станция и водохранилище готовы к приёму паводковых вод, — сообщил Infopro54 начальник Верхне-Обского бассейнового водного управления Александр Дубовицкий.

Максимальный сброс в апреле планируется довести до 3 000 кубических метров в секунду. Холостые сбросы возможны только при подъёме уровня воды в водохранилище до 110 метров.

— Увеличение сбросов до дач не дойдёт. При самых максимальных притоках, которые дал Росгидромет, мы не планируем превышать уровень отметки 330 см по Новосибирскому посту. Подтопление начинается при отметке 355 сантиметров, то есть 25 сантиметров у нас ещё в запасе. Если будет наложение значительных плюсовых температур и дождевых осадков, прохождение паводка будет сложнее. Но в целом подготовку к паводку и ход его прохождения оцениваем как благоприятные, — пояснил Александр Дубовицкий.

Указанная критическая для дачников Советского и Первомайского районов отметка достигается, когда сбросы на Новосибирской ГЭС превышают 4 300 кубических метров в секунду.

