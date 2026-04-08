Новосибирская ГЭС увеличивает сбросы — водохранилище сработано на 97%

Автор: Мария Гарифуллина

Массового подтопления дачных участков пока не ожидается

Новосибирская ГЭС увеличивает сбросы: 8 апреля утром они составляли 2 500 кубических метров в секунду, 9 апреля ожидаются 2 800 кубических метров в секунду. До отметок, после которых начинается подтопление садовых обществ, в апреле дело не дойдёт, говорят гидрологи.

В апреле сбросы на Новосибирской ГЭС увеличивают практически ежедневно согласно утверждённому графику.

— На сегодня водохранилище сработано на 97%, и сработка его продолжается. Приток у нас сегодня порядка 1 700 кубических метров в секунду. Мы продолжаем увеличивать сбросы. Сегодня утром они уже составляют 2 500 кубических метров в секунду, а завтра будет 2 800. Нас сегодня практически ничего не ограничивает, потому что проблемы, связанные с ремонтом Новосибирской ГЭС, закончились. Станция и водохранилище готовы к приёму паводковых вод, — сообщил Infopro54 начальник Верхне-Обского бассейнового водного управления Александр Дубовицкий.

Максимальный сброс в апреле планируется довести до 3 000 кубических метров в секунду. Холостые сбросы возможны только при подъёме уровня воды в водохранилище до 110 метров.

— Увеличение сбросов до дач не дойдёт. При самых максимальных притоках, которые дал Росгидромет, мы не планируем превышать уровень отметки 330 см по Новосибирскому посту. Подтопление начинается при отметке 355 сантиметров, то есть 25 сантиметров у нас ещё в запасе. Если будет наложение значительных плюсовых температур и дождевых осадков, прохождение паводка будет сложнее. Но в целом подготовку к паводку и ход его прохождения оцениваем как благоприятные, — пояснил Александр Дубовицкий.

Указанная критическая для дачников Советского и Первомайского районов отметка достигается, когда сбросы на Новосибирской ГЭС превышают 4 300 кубических метров в секунду.

Ранее редакция рассказывала, что в двух садовых обществах в черте Новосибирска уже фиксируют подтопления дач.

 

Предыдущая статья
Большинство россиян готовы поселить в доме робота-андроида для уборки и готовки
Следующая статья
В Новосибирске у экс-полицейского изъяли два «Мерседеса»

Паводок добавил ещё одну закрытую дорогу в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Купинском районе временно запретили движение всех видов транспорта на участке дороги. Причина — перелив талых вод, из-за которого проезд стал небезопасным.

Это уже вторая перекрытая трасса в регионе за последние дни. 6 апреля движение полностью остановили на 300-метровом участке дороги Н-1519 в Краснозёрском районе между посёлком Октябрьский и деревней Хабаровский.

Новосибирский регоператор утонул в долгах при рекордной выручке

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский мусорный оператор «Спецавтохозяйство» заработал за 2025 год рекордные 4,6 миллиарда рублей. Это на 15% больше, чем годом ранее. Но в плюс выйти не получилось — чистый убыток компании составил 10,6 миллиона. Такие данные следуют из бухгалтерской отчетности предприятия.

Главная причина убытка — расходы съедают почти всю выручку. Себестоимость продаж в 2025 году достигла 4,639 миллиарда рублей, что сразу дало валовый минус в 25 миллионов. Управленческие траты составили 367 миллионов, из них 61 миллион ушел на штрафы и пени, а еще 104,9 миллиона — на банковские гарантии и комиссии.

Дмитрий Колпаков покидает пост главы района Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Глава Октябрьского района Новосибирска Дмитрий Колпаков покидает должность 13 апреля 2026 года. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале. По словам Кудрявцева, Колпаков покидает пост в связи с переходом на новую работу.

— Исполнять обязанности главы района (до замещения вакантной должности) будет первый заместитель главы администрации Жанна Голикова, — говорится в сообщении.

С 18 апреля в Новосибирской области запустят 15 дачных маршрутов

Автор: Оксана Мочалова

С наступлением тепла в регионе традиционно меняется транспортная система. Власти и перевозчики переходят на летний график, открывают новые направления и увеличивают количество рейсов. Главная цель — чтобы жители области могли без проблем добираться до своих участков, а заодно и путешествовать по региону с большим комфортом.

Особенностью сезона 2026 года в Новосибирской области является тот факт, что дачные маршруты не открываются все сразу. Всё упирается в дороги и снег. Как объяснил замминистра транспорта Евгений Тюрин, даты старта в разных районах различаются из-за погодных условий и состояния проездов к участкам. Например, с 18 по 25 апреля в регионе заработают межмуниципальные и муниципальные маршруты. Всего добавят 15 направлений.

В Новосибирске началось подтопление дач — в воде десятки участков

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске в двух садовых обществах зафиксировано подтопление дачных участков. Эти СНТ находятся в Кировском и Первомайском районах.

В садовом товариществе «Зелёный мыс-2» в Кировском районе Новосибирска зафиксировано подтопление участков. По состоянию на 8 апреля вода зашла примерно на несколько десятков участков.

В Новосибирской области зафиксированы первые случаи укусов клещами

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области начали поступать первые официальные жалобы на укусы клещей. По данным Роспотребнадзора, это произошло в городе Бердске, а также в Венгеровском и Кыштовском районах. Случаев заражения клещевыми инфекциями, включая энцефалит и боррелиоз, пока не зарегистрировано.

В Роспотребнадзоре напоминают, что вакцинация — единственный эффективный способ защиты от клещевого энцефалита. Прививка создаёт устойчивый иммунитет, который защищает от болезни даже после укуса заражённого клеща. Жители Новосибирска и области могут сделать прививку бесплатно в поликлинике по месту жительства. Для организаций, сотрудники которых работают в зонах повышенного риска, вакцинация обязательна.

