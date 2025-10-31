Рекламодателям

В Новосибирске начали продавать специальный корм для синиц

  • 31/10/2025, 15:00
Автор: Мария Гарифуллина
Его производители консультировались с орнитологами и Союзом охраны птиц

В новосибирской рознице появился корм для синиц. Также его начали продавать в нескольких санаториях региона. Это часть экологического проекта. Infopro54 поговорил с его основателем и выяснил, как новосибирские покупатели относятся к предложению купить корм для птиц, живущих в городе и в лесу.

Во дворах и городских скверах можно увидеть довольно большое количество кормушек. Есть люди, которые регулярно покупают семечки, сало и другие продукты, чтобы раскладывать в эти кормушки. Жительница Новосибирска Инна Поздняк решила подойти к теме несколько с другой стороны.

— Я часто проводила мастер-классы с детьми в школах и детских садах. И в какой-то момент возникла потребность сделать кормушки. С маленькими детьми сложновато мастерить их из дерева, за один мастер-класс не уложишься. Я посмотрела, что еще есть в этой теме, и предложила сделать с детьми зерновые кормушки. Они изготавливаются из смеси зерна и желатина. Всем понравилось, хотя это и хлопотное занятие, потому что зерно летит во все стороны. И я услышала от родителей детей, что если бы продавались такие кормушки, они бы покупали. Вот так все и началось: сошлись вместе забота о птицах и предпринимательская история. Ко мне подключилась моя дочь Екатерина. Мы сделали пробную партию, предложили знакомым, получили отзывы и стали работать, — рассказа Infopro54 руководитель экопроекта «Синичкино» Инна Поздняк.

Авторы проекта дорабатывали технологию, додумывали крепеж, советовались с Союзом охраны птиц России. Два года назад эти зерновые подвесные корма для синиц стали продавать на онлайн-площадках. Оказалось, что спрос есть. Выход в офлайн-торговлю стал следующим шагом.

— Технология у нас простая. Состав тоже не секретный: черная семечка, желтое просо, красное просо, лен и желатин. Такой состав рекомендовали нам орнитологи. Зерно смешивается с раствором желатина, прессуется в оборудовании, охлаждается и сушится. При желании такое можно сделать и в домашних условиях. Но процесс сорный, и не каждый за него возьмется. Мы просто предложили новый формат корма и стремимся популяризировать экопривычки и знания о том, как правильно кормить синиц, чтобы они не болели и успешно зимовали в наших дворах и парках, — говорит Инна Поздняк.

Магазинные продажи корма для синиц пока не бьют рекорды. Но партнеры экопроекта считают, что это дело времени.

— Покупателей не так много, как хотелось бы. На корм для синиц внимание, в первую очередь, обращают те, кто уже, как говорится, в теме. Но мы видим, что формат людям нравится. Кто-то берет их в качестве сувениров, потому что к угощениям для птиц прилагаются открытки-брошюрки. Туристы сразу замечают и охотно покупают. Увозят в свои города, там будут кормить птиц, — говорит директор по развитию компании «Сибирская воля» Ольга Терентьева.

Добавим, что орнитологи регулярно призывают людей к выбору правильных кормов для птиц. Но в кормушках по-прежнему можно увидеть хлеб, печенье и другие продукты, которые вредны пернатым. В 2023 году в Новосибирских парках начали устанавливать специализированные автоматы по продаже корма для птиц и белок.

Ранее редакция рассказывала, что перелетные птицы в 2025 году из-за непогоды отправились к местам зимовки раньше обычного.

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

