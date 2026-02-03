Иногородним водителям троллейбусов в Новосибирске предоставят служебное жилье

Мэрия Новосибирска ведет активную работу по привлечению водителей троллейбусов. Напомним, в начале декабря из МКП «ГЭТ» уволили 90 трудовых мигрантов, которые работали на троллейбусных маршрутах. По словам начальник департамента транспорта мэрии Павла Ивахненко, на данный момент набран 51 человек.

Кроме того, сформированы две группы для обучения — 26 и 28 человек, так как работа водителем троллейбуса требует специализированной подготовки.

— Обучение идет за счет предприятия. Студенты получают стипендию. Нынешний набор должен будет учиться полгода по федеральной программе, но вскоре сроки будут скорректированы до трех месяцев, — пояснил Ивахненко.

Он отметил, что также ведется работа по возвращению ранее уволившихся с предприятия сотрудников.

Для привлечения водителей в мэрии прорабатывают меры их соцподдержки. На прошлой неделе подписано распоряжение о том, что иногородним водителям троллейбусов и трамваев предоставляется служебное жилье. Новичкам обещают выплачивать единовременное пособие в размере 50 тысяч рублей. После года работы на предприятии сотрудник будет получать бонус в размере 100 тысяч.

— Мы также помогаем иногородним сотрудникам арендовать жилье, компенсируя до 20 тысяч рублей. Но сейчас в приоритете будет предоставление служебного жилья, —сообщил чиновник.

Павел Ивахненко надеется, что за счет всех этих мер к лету удастся закрыть вакансии водителей в МКП ГЭТ, но на 100% в этом не уверен.

Напомним, по состоянию на 27 ноября в штате МКП «Горэлектротранспорт» работали 467 водителей троллейбуса. Вакантных ставок было около 30%. Инвентарный парк троллейбусов составлял 305 единиц. Поиск сотрудников шел в 17 городах страны.

Судя по данным, озвученным на комиссии по горхозу в прошлом году, средняя зарплата водителя троллейбуса составляла 90 тысяч рублей, с переработками — 150 тысяч. Средняя оплата за смену — 10 тысяч рублей.

Тема переработки водителей общественного транспорта в Новосибирске поднималась в декабре 2023 года. Женщины-водители троллейбусов жаловались на увольнение и сообщали, что якобы в «ГЭТ» «готовы набирать мигрантов, с которыми работать проще».

Директор АО «Новосибгортранс» Роман Дронов сообщил, что нехватка водителей городского автобуса также составляет 25-30%.

Ранее редакция сообщала о том, что у коммерческих перевозчиков Новосибирска до 40% водителей — трудовые мигранты.