Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Власть Город

Иногородним водителям троллейбусов в Новосибирске предоставят служебное жилье

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Им также обещают единовременную выплату при трудоустройстве и бонусы

Мэрия Новосибирска ведет активную работу по привлечению водителей троллейбусов. Напомним, в начале декабря из МКП «ГЭТ» уволили 90 трудовых мигрантов, которые работали на троллейбусных маршрутах. По словам начальник департамента транспорта мэрии Павла Ивахненко, на данный момент набран 51 человек.

Кроме того, сформированы две группы для обучения — 26 и 28 человек, так как работа водителем троллейбуса требует специализированной подготовки.

—  Обучение идет за счет предприятия. Студенты получают стипендию. Нынешний набор должен будет учиться полгода по федеральной программе, но вскоре сроки будут скорректированы до трех месяцев, — пояснил Ивахненко.

Он отметил, что также ведется работа по возвращению ранее уволившихся с предприятия сотрудников.

Для привлечения водителей в мэрии прорабатывают меры их соцподдержки. На прошлой неделе подписано распоряжение о том, что иногородним водителям троллейбусов и трамваев предоставляется служебное жилье. Новичкам обещают выплачивать единовременное пособие в размере 50 тысяч рублей. После года работы на предприятии сотрудник будет получать бонус в размере 100 тысяч.

—  Мы также помогаем иногородним сотрудникам арендовать жилье, компенсируя до 20 тысяч рублей. Но сейчас в приоритете будет предоставление служебного жилья, —сообщил чиновник.

Павел Ивахненко надеется, что за счет всех этих мер к лету удастся закрыть вакансии водителей в МКП ГЭТ, но на 100% в этом не уверен.

Напомним, по состоянию на 27 ноября в штате МКП «Горэлектротранспорт» работали 467 водителей троллейбуса. Вакантных ставок было около 30%. Инвентарный парк троллейбусов составлял 305 единиц. Поиск сотрудников шел в 17 городах страны.

Судя по данным, озвученным на комиссии по горхозу в прошлом году, средняя зарплата водителя троллейбуса составляла 90 тысяч рублей, с переработками — 150 тысяч. Средняя оплата за смену — 10 тысяч рублей.

Тема переработки водителей общественного транспорта в Новосибирске поднималась в декабре 2023 года. Женщины-водители троллейбусов жаловались на увольнение и сообщали, что якобы в «ГЭТ» «готовы набирать мигрантов, с которыми работать проще».

Директор АО «Новосибгортранс» Роман Дронов сообщил, что нехватка водителей городского автобуса также составляет 25-30%.

Ранее редакция сообщала о том, что у коммерческих перевозчиков Новосибирска до 40% водителей — трудовые мигранты

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Все материалы

Рубрики : Власть Город

Регионы : Новосибирск

Теги : общественный транспорт Мигранты

700
0
0
Предыдущая статья
Мэрия Новосибирска продала руинированный памятник за 2,6 миллиона рублей
Следующая статья
Новосибирская область будет согласовывать министра спорта с федеральным ведомством

Новосибирская область будет согласовывать министра спорта с федеральным ведомством

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область, как и другие регионы России, будет обязана согласовывать с Министерством спорта РФ назначение и освобождение от должности руководителя регионального профильного ведомства. Соответствующий законопроект, подготовленный Минспортом России, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Спорт был включен в перечень сфер, где федеральный центр намерен усилить управленческую связность для внедрения единых стандартов, синхронизации программ и контроля за использованием выделяемых средств. Официальной целью нововведения называют необходимость синхронизации государственной политики и повышение персональной ответственности на местах. Формальное подчинение министра губернатору сохранится, но кадровое решение станет частью общей отраслевой логики.

Читать полностью

Мэрия Новосибирска продала руинированный памятник за 2,6 миллиона рублей

Автор: Мария Гарифуллина

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о продаже памятника деревянного зодчества на улице Фабричной.

Речь об одном из разрушенных городских архитектурных памятников — доме купца Николая Туркина. Он был построен в 1905 году. Это одноэтажный деревянный жилой дом с мезонином и каменным полуподвалом. В архитектурных справочниках указано, что дом являлся примером здания переходного типа от сруба к городскому особняку. Объектом культурного наследия его признали в 1976 году. В 2005 памятник архитектуры сгорел.

Читать полностью

Видеозапись нотариальных действий с жильем предложили сделать обязательной

Автор: Оксана Мочалова

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, обязывающий нотариусов проводить обязательную видеофиксацию всех сделок с недвижимостью. Изменения предполагается внести в Основы законодательства РФ о нотариате.

Согласно инициативе, записанные материалы должны будут храниться в архиве в течение определенного срока, который установит Федеральная нотариальная палата по согласованию с Минюстом России. Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, «полученные в результате видеофиксации материалы могут послужить доказательствами совершения преступлений».

Читать полностью

Обновление сетей электротранспорта Новосибирска включат в тариф для пассажиров

Автор: Юлия Данилова

Протяженность трамвайных сетей в Новосибирске сегодня составляет 137 км, из них 37 км требуют срочного ремонта. На эти цели необходимо 3,5 млрд рублей. Об этом на заседании комиссии по горхозу горсовета Новосибирска сообщил начальник департамента транспорта мэрии Павел Ивахненко. Кроме того, почти 70% контактной сети для городского электротранспорта также изношены. Замены требуют около 300 км сети. Для ремонта нужно около 1 млрд рублей.

— Ремонт контактной сети в настоящее время осуществляется собственными силами МКП ГЭТ в рамках текущего содержания за счёт собственных средств, — пояснил Ивахненко.

Читать полностью

Андрей Травников доложил о строительстве кампуса мирового уровня НГУ

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства РФ, провел совещание, посвященное вопросам строительства в России кампусов, соответствующих мировым стандартам, и передовых образовательных учреждений

Чернышенко подчеркнул, что в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» в России активно формируется сеть современных университетских кампусов. В соответствии с поручением президента Владимира Путина, к 2030 году планируется создать не менее 25 таких объектов, а к 2036 году их число должно достичь 40. В январе этого года, при участии главы государства, состоялось открытие новых объектов кампусов, в том числе учебных корпусов УрФУ в Екатеринбурге, общежитий в Калининграде и студенческого городка в Южно-Сахалинске. В конце декабря 2025 года был дан старт четвертому этапу отбора проектов кампусов, при реализации которого важно учитывать накопленный опыт для повышения ответственности участников за результаты строительных работ.

Читать полностью

Ученые СО РАН хотят привлечь к разработке Попигайского месторождения белорусов

Автор: Юлия Данилова

С помощью коллег из Беларуси ученые СО РАН рассчитывают в ближайшее время начать опытную эксплуатацию Попигайского месторождения в Якутии. О этом сообщил доктор геолого-минералогических наук, научный руководитель института геологии и минералогии им. Соболева СО РАН, академик РАН Николай Похиленко.

— Основная проблема с Попигайским месторождением в том, что оно чудовищно богатое и стоит на балансе в федеральном реестре как месторождение импактных алмазов. Главная проблема — это стоимость лицензии на разработку. В прошлом году правительство РФ приняло решение перевести месторождение из разряда «алмазов» в разряды «абразивы», для которых есть технология. Но, честно говоря, Росгеология боится сделать такую переоценку, потому что тогда стоимость федерального имущества упадет на триллионы рублей, — комментирует Похиленко.

Читать полностью
Актуальный разговор

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Типичные ошибки школьников на ЕГЭ проанализировала эксперт новосибирского вуза

Общество

Новосибирским школьникам утвердили дату весенних каникул в 2026 году

Общество

С 1 марта в автошколах Новосибирска введут новые правила обучения

Власть

Новосибирская область будет согласовывать министра спорта с федеральным ведомством

Власть Город

Иногородним водителям троллейбусов в Новосибирске предоставят служебное жилье

Бизнес Власть Общество

Мэрия Новосибирска продала руинированный памятник за 2,6 миллиона рублей

Общество

Пенсии и пособия новосибирцам в феврале придут досрочно

Власть Недвижимость Общество

Видеозапись нотариальных действий с жильем предложили сделать обязательной

Власть Общество

Обновление сетей электротранспорта Новосибирска включат в тариф для пассажиров

Бизнес

Прибыльность МСП в России достигла 52% в 2025 году

Бизнес

Потребительская усталость меняет правила Киберпонедельника

Власть

Андрей Травников доложил о строительстве кампуса мирового уровня НГУ

Авто Общество

Самые проблемные автомобили с пробегом в России назвали эксперты

Общество

Четырехлетнему Саше Иващенко с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

Власть Наука

Ученые СО РАН хотят привлечь к разработке Попигайского месторождения белорусов

Спорт

«Сибирь» вырвала победу у «Ак Барса» в буллитах

Бизнес

Сбер: больше 10 тысяч сибиряков стали студентами с помощью льготного кредитования

Финансы

«Пушкинская карта» пользуется стабильно высоким спросом у молодежи

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности