Новосибирская область готовится к 81-й годовщине Победы

В рамках подготовки к 81-й годовщине Великой Победы под председательством губернатора Андрея Травникова прошло заседание Новосибирского областного оргкомитета «Победа». заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр региональной политики представил отчет о реализации плана мероприятий.

Андрей Травников акцентировал внимание на необходимости всесторонней, вдумчивой и серьёзной подготовки к празднованию Дня Победы. Он подчеркнул, что торжества не ограничиваются 9 мая, а включают в себя масштабные патриотические, культурные и спортивные события, запланированные на весь год. Губернатор подтвердил, что ключевые мероприятия, такие как Парад Победы и акция «Бессмертный полк», состоятся. Особое внимание будет уделено сохранению исторической памяти, в том числе в связи с установлением новой памятной даты — 19 апреля, Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами. Глава региона напомнил о беспрецедентных жертвах, понесенных СССР в годы войны, подчеркнув, что более 13,5 миллионов мирных жителей погибли, а значительная часть городов и деревень была разрушена.

Приоритетом остается забота о ветеранах, тружениках тыла и жителях блокадного Ленинграда. Кроме того, Андрей Травников призвал уделить внимание участникам специальной военной операции, вовлекая их в праздничные и патриотические проекты. Губернатор отметил, что 2026 год, объявленный Президентом РФ Годом единства народов России, должен найти отражение в мероприятиях, подчеркивая историческое единство народов СССР в борьбе с нацизмом и сегодняшнее единство российских граждан в ходе СВО.

Глава региона также дал поручение главам муниципалитетов обеспечить должный уход за воинскими захоронениями и памятниками, подчеркнув, что «мы остаёмся на этой земле» и не имеем права забывать о героях.

Всего в мае планируется более 30 тысяч мероприятий, среди которых международные акции «Сад Памяти», «Георгиевская лента», «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Окна Победы». С 20 апреля стартует акция «Дорога к обелиску», в рамках которой волонтеры приведут в порядок более пяти тысяч воинских захоронений. 9 мая состоится 79-я легкоатлетическая эстафета памяти маршала авиации Александра Покрышкина. Репетиции Парада Победы пройдут 3 мая и 6 мая в 20:00.