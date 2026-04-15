Yandex Zen RuTube
Новосибирская область готовится к 81-й годовщине Победы

Акцент будет сделан на теме единства народов России и поддержке участников СВО

В рамках подготовки к 81-й годовщине Великой Победы под председательством губернатора Андрея Травникова прошло заседание Новосибирского областного оргкомитета «Победа». заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр региональной политики представил отчет о реализации плана мероприятий.

Андрей Травников акцентировал внимание на необходимости всесторонней, вдумчивой и серьёзной подготовки к празднованию Дня Победы. Он подчеркнул, что торжества не ограничиваются 9 мая, а включают в себя масштабные патриотические, культурные и спортивные события, запланированные на весь год. Губернатор подтвердил, что ключевые мероприятия, такие как Парад Победы и акция «Бессмертный полк», состоятся. Особое внимание будет уделено сохранению исторической памяти, в том числе в связи с установлением новой памятной даты — 19 апреля, Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами. Глава региона напомнил о беспрецедентных жертвах, понесенных СССР в годы войны, подчеркнув, что более 13,5 миллионов мирных жителей погибли, а значительная часть городов и деревень была разрушена.

Приоритетом остается забота о ветеранах, тружениках тыла и жителях блокадного Ленинграда. Кроме того, Андрей Травников призвал уделить внимание участникам специальной военной операции, вовлекая их в праздничные и патриотические проекты. Губернатор отметил, что 2026 год, объявленный Президентом РФ Годом единства народов России, должен найти отражение в мероприятиях, подчеркивая историческое единство народов СССР в борьбе с нацизмом и сегодняшнее единство российских граждан в ходе СВО.

Глава региона также дал поручение главам муниципалитетов обеспечить должный уход за воинскими захоронениями и памятниками, подчеркнув, что «мы остаёмся на этой земле» и не имеем права забывать о героях.

Всего в мае планируется более 30 тысяч мероприятий, среди которых международные акции «Сад Памяти», «Георгиевская лента», «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Окна Победы». С 20 апреля стартует акция «Дорога к обелиску», в рамках которой волонтеры приведут в порядок более пяти тысяч воинских захоронений. 9 мая состоится 79-я легкоатлетическая эстафета памяти маршала авиации Александра Покрышкина. Репетиции Парада Победы пройдут 3 мая и 6 мая в 20:00.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Искусственный интеллект выявляет скрытые номера машин в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские дорожники с декабря 2025 года тестируют оборудование, которое позволяет идентифицировать государственные знаки на автотранспорте. Их сокрытие водителями является одним из самых распространенных нарушений. Об итогах работы с нарушителями в рамках усиления контроля за движением большегрузного транспорта по дорогам области рассказал начальник ГКУ НСО ТУАД Владимир Воспанчук на заседании транспортного комитета регионального парламента.

— Система проработала два с половиной месяца, было зафиксировано 549 случаев сокрытия номеров. 306 из них удалось раскрыть. Данные направлены в Ространснадзор для вынесения постановлений и взыскания штрафов, — сообщил Воспанчук.

Инвесторов для обустройства конечных остановок хотят привлечь в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Департамент предпринимательства мэрии Новосибирска определил потенциальных инвесторов для обустройства конечных остановочных пунктов на маршрутах общественного транспорта в городе. Об этом начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов сообщил на заседании транспортного комитета регионального парламента. О каких компаниях идет речь он не уточнил.

— Сейчас департамент готовит проект инвестиционного договора, в котором предусматривается формирование соответствующей инфраструктуры. Пилотный проект планируется реализовать на улицах Никитина и Учительской. Проект проходит согласование с «Горэлектротранспортом», — уточнил чиновник.

Нарушения в размещении электросамокатов в Новосибирске уже нашли депутаты

Автор: Юлия Данилова

Депутаты транспортного комитета регионального парламента предложили Госавтоинспекции МВД России по Новосибирской области увеличить количество профилактических рейдов за соблюдением правил дорожного движения пользователями средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщила зампредседателя комитета Елена Тырина. От мэрии парламентарии потребовали обеспечить контроль за вступившим в силу постановлением об использовании и порядке размещения электросамокатов.

— К сожалению, сейчас мы видим массу нарушений пунктов этого постановления. Это, прежде всего, размещение более 10 СИМов одного оператора на одной парковке - поголовно везде более десяти. Это превышение минимального расстояния — 100 м между парковками. Они стоят гораздо ближе, если брать такие общественные места, как площадь Калинина и т.д. Не везде есть разметка, не везде соблюдена площадь под парковочное пространство. Нарушения очевидны. Хотелось бы, чтобы был обеспечен контроль со стороны мэрии, — подчеркнула Елена Тырина.

В Новосибирске штрафы за нарушения правил земельных работ увеличат в 10 раз

Автор: Мария Гарифуллина

Мэрия Новосибирска выступила с законодательной инициативой об увеличении штрафов за нарушения правил проведения земельных работ. На заседании постоянной комиссии новосибирского горсовета данная инициатива была поддержана. Законопроект будет внесен на рассмотрение Законодательного собрания Новосибирской области.

В настоящее время ответственность для юридических лиц за нарушение порядка проведения земельных работ предусмотрена в размере от 20 до 30 тысяч рублей. При этом такие нарушения являются очень распространёнными: те, кто проводит разрытия, нарушают сроки выполнения земляных работ и восстановления благоустройства.

В мэрии Новосибирска заверили в соблюдении сроков ремонта моста через Тулу

Автор: Артем Рязанов

Работы на автомобильном мосте через реку Тулу в Кировском районе Новосибирска выполняются по плану и с соблюдением высокого качества. К 16 апреля строители установят три балки первого пролетного строения переправы, как сообщил на аппаратном совещании мэр Новосибирска глава муниципального учреждения «Гормост» Виктор Слепец.

— У нас сейчас реализуются два объекта: это автодорожный мост через реку Димитровку и мост через реку Тулу. И хочу довести до вас информацию, что на данный момент работы выполняются в соответствии со строгими условиями контракта, в срок, без нарушения качества, — рассказал Слепец.

Мэрия Новосибирска объяснила смену директора школы №170

Автор: Оксана Мочалова

В школе №170 Новосибирска с 1 апреля 2026 года сменился руководитель. Новым директором назначена Марина Ибрагимова, ранее работавшая в лицее №176. Это решение вызвало недовольство части родителей и педагогов, которые не ожидали такой перемены.

Инициативная группа родителей утверждает, что прежний исполняющий обязанности директора Оксана Черникова пользовалась поддержкой коллектива, но не была утверждена в должности. По словам авторов обращения (Имеется в распоряжении редакции. — Ред.), процедура назначения прошла без публичного обсуждения, а мнение учителей не учитывалось.

