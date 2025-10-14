В Новосибирске на торги выставят участки в новом микрорайоне «Интеград»

АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» готовится к запуску нового проекта комплексного развития территории (КРТ) — «Интеград», ранее известному как «Смарт Сити». Сегодня состоялась официальная презентация архитектурно-строительной концепции и мастер-плана проекта, разработанная компанией Commonwealth Partnership (CMWP), а со дня на день ожидаются торги на право заключения договоров о комплексном развитии территорий (КРТ). Об этом на встрече с представителями СМИ сообщил замгендиректора «АРЖС» Александр Савоськин. Количество и площадь участков до объявления аукциона не раскрываются. Также в агентстве не называют застройщиков, которые изъявили интерес к выходу в новый микрорайон.

Реализация проекта рассчитана до 2035 года. На площадке КРТ за это время планируется возвести 630 тыс. кв. м. жилья, более 70 тыс. кв. м научно-производственных помещений, а также деловой и социальной инфраструктуры: 2 школы, 3 детских сада, поликлинику, многофункциональный спортивный комплекс и т.д. Для молодежи предусмотрен арт-квартал площадью 3 350 кв. м, расположенный в общественно-деловой зоне.

— Развитием научно-производственной зоны будет заниматься правительство. Скорее всего Технопарк. Есть план развития этой территории с пулом будущих резидентов и производств. Развитием инженерной инфраструктуры, необходимой для подключения объектов, будет заниматься АРЖС, — пояснил Савоськин, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, из «Интеграда» будет несколько выездов: в сторону Бердского шоссе, Восточного обхода и Академгородка.

В Минстрое региона уточнили, что совокупный объем инвестиций в проект оценивается в 150 млрд рублей.

Напомним, речь идет об освоении участка площадью 1386776,2 кв. м по ул. Тимакова в Советском районе. Ранее отмечалось, что предполагаемыми функциональными элементами территории будут являться региональное ИНТЦ (инновационный научно-технологический центр по 216-ФЗ); внедренческая зона, включающая научно-производственную, инжиниринговую инфраструктуру инновационных компаний, в том числе индустриальный парк и технопарк; служебный кампус; IT-городок и другие зоны.

Ранее редакция сообщала о том, что первые участки под застройку «СмартСити» «АРЖС НСО» планировало выставить на торги к концу 2024 года.

По данным сервиса Контур Фокус, до июля 2022 года собственником АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» являлся департамент имущества региона, сейчас данные о собственнике закрыты.

Ранее редакция сообщала о том, что АРЖС занимается развитием КРТ «Клюквенный» и «Устье реки Иня».