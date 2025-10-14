В России режут квоты на привлечение иностранных работников из визовых стран

Минтруд РФ сократил на 248 единиц квоты иностранцев из визовых стран, которых работодатели планировали пригласить в 2025 году в страну для работы водителями, продавцами и медработниками. Об это пишут Ведомости со ссылкой на замминистра труда и соцзащиты РФ Андрея Пудова. Кроме того, Минтруд отклоняет заявки на привлечение этих специалистов в 2026 году. В планах ведомства также обязать работодателей уплачивать за такого работника НДФЛ и страховые взносы, то есть издержки компаний на привлечение иностранных работников увеличатся.

Напомним, специалисты из визовых стран дальнего зарубежья обычно работают на крупных и мелких промышленных предприятиях, а также в организациях в сфере горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных услуг. Визовые рабочие находятся в РФ до года в пределах объектов и предприятий, на которых они трудоустроены.

В 2025 году квота на привлечение квалифицированных иностранных работников из визовых стран составляет 234958 разрешений. В основном через механизм квотирования работодатели привлекают специалистов из Китая, Турции, Индии, Сербии и т.д. 156,6 тысяч человек распределены между регионами России, остальные находятся в резерве. В прошлом году уровень исполнения квоты на работников из визовых стран составил 63%.

Министерство труда и соцразвития Новосибирской области ранее сообщало редакции, что в 2025 году о потребности в привлечении иностранных работников по квотам заявили 78 работодателей и заказчиков работ (услуг). В ведомстве уточнили, что заявки поступают в том числе и от малого и среднего бизнеса. На 2025 год для Новосибирской области правительством РФ предоставлено 2101 разрешение на работу и приглашение на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности. В течение года компании планировали обеспечить работой иностранных работников из Китая (68,8%), Индии (20,3%), Таиланда (3,5%), Вьетнама и Туркменистана (2,2 %) и других.

Чаще всего трудоустройство иностранных работников из стран с визовым порядком въезда приходится на обрабатывающие производства (31,5%), строительство (22,7%), торговлю (18,3%), сельское хозяйство (11,2%) и административную деятельность (4,7%).

Стоит отметить, что в России также ограничивают возможности для получения работы для трудовых мигрантов из стран СНГ. В августе Минтруд предложил в 2026 году дополнительно ограничить компании девяти отраслей экономики РФ в найме иностранных работников. Речь идет о таких сферах, как строительство, общественное питание, розничная торговля алкоголем и табаком — нынешняя разрешенная доля иностранцев в них может быть снижена или даже сокращена до нуля.

Регионы России уже начали расширять списки отраслей, где в 2026 году будет запрещено работать иностранцам. В частности, в Новосибирской области под запрет попали грузоперевозки, работа в школьных, больничных и вузовских столовых, а также деятельность в области спорта. Кроме того, в регионах растет стоимость патентов для трудовых мигрантов: от 30% и выше.

Ранее редакция сообщала о повышении стоимости патента для трудовых мигрантов в Новосибирске на 37%.