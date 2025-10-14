Рекламодателям

В России режут квоты на привлечение иностранных работников из визовых стран

  • 14/10/2025, 16:00
Автор: Юлия Данилова
В России режут квоты на привлечение иностранных работников из визовых стран
Одновременно расширяется список отраслей, где мигрантам будет запрещено работать по патентам

Минтруд РФ сократил на 248 единиц квоты иностранцев из визовых стран, которых работодатели планировали пригласить в 2025 году в страну для работы водителями, продавцами и медработниками. Об это пишут Ведомости со ссылкой на замминистра труда и соцзащиты РФ Андрея Пудова. Кроме того, Минтруд отклоняет заявки на привлечение этих специалистов в 2026 году. В планах ведомства также обязать работодателей уплачивать за такого работника НДФЛ и страховые взносы, то есть издержки компаний на привлечение иностранных работников увеличатся.

Напомним, специалисты из визовых стран дальнего зарубежья обычно работают на крупных и мелких промышленных предприятиях, а также в организациях в сфере горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных услуг. Визовые рабочие находятся в РФ до года в пределах объектов и предприятий, на которых они трудоустроены.

В 2025 году квота на привлечение квалифицированных иностранных работников из визовых стран составляет 234958 разрешений. В основном через механизм квотирования работодатели привлекают специалистов из Китая, Турции, Индии, Сербии и т.д. 156,6 тысяч человек распределены между регионами России, остальные находятся в резерве.  В прошлом году уровень исполнения квоты на работников из визовых стран составил 63%.

Министерство труда и соцразвития Новосибирской области ранее сообщало редакции, что в 2025 году о потребности в привлечении иностранных работников по квотам заявили 78 работодателей и заказчиков работ (услуг). В ведомстве уточнили, что заявки поступают в том числе и от малого и среднего бизнеса. На 2025 год для Новосибирской области правительством РФ предоставлено 2101 разрешение на работу и приглашение на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности. В течение года компании планировали обеспечить работой иностранных работников из Китая (68,8%), Индии (20,3%), Таиланда (3,5%), Вьетнама и Туркменистана (2,2 %) и других.

Чаще всего трудоустройство иностранных работников из стран с визовым порядком въезда приходится на обрабатывающие производства (31,5%), строительство (22,7%), торговлю (18,3%), сельское хозяйство (11,2%) и административную деятельность (4,7%).

Стоит отметить, что в России также ограничивают возможности для получения работы для трудовых мигрантов из стран СНГ. В августе Минтруд предложил в 2026 году дополнительно ограничить компании девяти отраслей экономики РФ в найме иностранных работников. Речь идет о таких сферах, как строительство, общественное питание, розничная торговля алкоголем и табаком — нынешняя разрешенная доля иностранцев в них может быть снижена или даже сокращена до нуля.

Регионы России уже начали расширять списки отраслей, где в 2026 году будет запрещено работать иностранцам. В частности, в Новосибирской области под запрет попали грузоперевозки, работа в школьных, больничных и вузовских столовых, а также деятельность в области спорта. Кроме того, в регионах растет стоимость патентов для трудовых мигрантов: от 30% и выше.

Ранее редакция сообщала о повышении стоимости патента для трудовых мигрантов в Новосибирске на 37%. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Трудовой патент Квоты для мигрантов


