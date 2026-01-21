Новосибирская область направит 5 млрд рублей на жилье для сирот в 2026 году

В Новосибирской области сохраняются стабильные объемы финансирования обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2026 году на эти цели будет направлено не менее 5 миллиардов рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра труда и социального развития региона Евгения Марущак.

По итогам 2025 года жильем было обеспечено 1228 человек, что превышает показатель 2024 года. Из них 371 человек воспользовался альтернативной мерой поддержки — жилищным сертификатом, который позволяет дополнять средства сертификата собственными накоплениями, материнским или областным капиталом.

— Мы стабильно более тысячи человек обеспечиваем жилыми помещениями, несмотря на сложные экономические условия, — отметила заместитель министра.

По её словам, количество лиц из числа детей-сирот, у которых наступило право на получение жилья, сократилось с 4 тысяч человек в 2024 году до 3 тысяч человек в 2025-м. В регионе действует программа, рассчитанная до 2030 года, целью которой является полная ликвидация очереди.

После получения жилья выпускники учреждений продолжают получать поддержку в рамках постинтернатного сопровождения, которое помогает им адаптироваться к самостоятельной жизни.

Ранее редакция сообщала, что по мнению депутатов Госдумы, система выдачи квартир мигрантам требует внимания Генпрокуратуры России.