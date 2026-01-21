Новосибирские энергетики подключили новую подстанцию в Академгородке

Компания «Россети Новосибирск» успешно завершила ключевой этап модернизации электросетевой системы областного центра, обеспечив технологическое присоединение подстанции 110 кВ «Новая Академическая» в Советском районе. Объект функционирует, потребителю предоставлено 25 МВт электрической мощности.

Специалисты компании проложили два независимых кабельных канала, соединив новую подстанцию с существующей электросетью. Каждый канал гарантирует стабильное электроснабжение подстанции. Общая длина проложенных коммуникаций составила свыше 3,8 км. Работы включали в себя модификацию опор ЛЭП, установку высокочастотных заградителей, а также прокладку кабельных линий, частично выполненную методом горизонтального бурения.

Инвестиции компании в подготовку инфраструктуры для подключения подстанции превысили 110 млн рублей.

Ввод в эксплуатацию подстанции значительно укрепит энергосистему Новосибирска и обеспечит электроснабжение новых объектов Советского района, в том числе Академгородка и Барышевского сельсовета.

В перспективе рассматривается возможность оптимизации распределения нагрузки путем перевода сетей 10/0,4 кВ с подстанции «Академическая» на «Новую Академическую». Это повысит надежность электроснабжения существующих потребителей и создаст резерв мощности на действующей подстанции.

Этот проект имеет стратегическое значение для развития энергетической инфраструктуры Новосибирска. Созданная система обеспечивает надежное подключение новой подстанции и закладывает фундамент для дальнейшего расширения за счет увеличения доступной мощности, необходимой для подключения новых потребителей.