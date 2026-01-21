Ограничить рекламу «вредной» еды для детей предложили общественники

Екатерина Лещинская, глава движения «Здоровое Отечество», предложила ограничить рекламу продуктов с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров на телевидении, радио и в интернете, если она нацелена на детей.

— Предлагаем рассмотреть следующие меры: установление временных ограничений на рекламу продуктов с повышенным содержанием сахара, соли и насыщенных жиров на телевидении и радио (в том числе с 06:00 до 23:00); введение ограничений на платное продвижение такой продукции в сети Интернет, включая социальные сети и видеохостинги, особенно в контенте, ориентированном на несовершеннолетних, — сказано в документе.

Предлагается совместно с Минздравом и профильными комитетами Госдумы разработать перечень категорий продуктов, на которые будут распространяться эти ограничения.

Инициатива не направлена против пищевой промышленности. Её цель — предотвратить негативные последствия для детей, которые не могут критически оценивать рекламу.

— Речь идёт о продуктах, которые напрямую связаны с риском развития детского ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, — пояснила РИА Новости Лещинская.

По словам эксперта, реклама постоянно и целенаправленно обращается к детям и их родителям. Она использует яркие образы, популярных блогеров и мультипликационных героев. Это формирует у детей и взрослых искажённые пищевые предпочтения.

