Рекламодателям

Новосибирская осень становится сезоном кинофестивалей

  • 22/10/2025, 19:00
Новосибирская осень становится сезоном кинофестивалей
Культурный трафик города состоит из практически бесшовной череды кинопоказов

Станет ли это сезонной приметой, трендом или останется реалией конкретного года – пока не ясно. Но явление налицо: фестиваль «Кремний» (12+) передал эстафету «Встречам в Сибири» (18+), а тому навстречу выдвинулся Beat Weekend (18+) — фестиваль документального кино об актуальной молодёжной культуре. Новосибирск его принимает с 13 по 23 ноября.

Один тренд очевиден, как говорится, уже с берега: все три фестиваля в бесшовной стыковке — форумы документального, неигрового кино. Ну, или промежуточных вариаций — фильмов, где непридуманное составляет бОльшую долю контента и форм-фактора. Как бы то ни было, Новосибирск на синема-глобусе в непровинциальном облике заметен и признан именно как город документального кино. В этом амплуа его красиво узаконивает фестиваль «Встречи в Сибири», самый «взрослый» и самый академичный из триады. Уже 27-й по счёту. Академизма добавляет, что теперь он ещё и именной — имени Эллы Давлетшиной, своего инициатора и концепт-лидера.

Beat Weekend, по пятам следующий за «Встречами в Сибири», он — не то чтобы ему противоположность, но весьма контрастный сосед.

Во-первых, в отличие от «Встреч» (форума, ассоциирующегося именно с Новосибирском и значимого  для его сити-брендинга), у Beat Weekend’а нет моно-локации. Он странствующий. В российской его обойме — 20 городов. В основном миллионики (там наиболее предсказуем зрительский интерес к актуальному искусству), но ещё и региональные столицы и «модные» города типа Калининграда. Да, они демографией пожиже. Но у них на тонус влияет либо региональная столичность, либо та самая модность.

Во-вторых, возрастные рамки зрительского сообщества у Beat Weekend более ярко очерчены. Он такой… слегка хипстерский. Без жёсткого эйджизма — мягко, пунктирно, но заметно.

Впрочем, актуальное искусство — понятие сейчас столь же расплывчатое, как и понятия «молодёжь» и «молодёжный». Возрастную границу молодости в некоторых странах подняли аж до 50 годиков, а между эпитетами «модернизм» и «классика» внятную границу провести не менее трудно.

Вот «Твин-Пикс», к примеру, это что? С одной стороны, он 30 лет в цитатной базе, растащен на мемы. А с другой – ажиотажно популярен у «зумеров» и «альф».

К слову, о «Твин-Пиксе»: в Новосибирске фестиваль будет открываться 13 ноября показом фильма «Добро пожаловать в Линчлэнд» (18+). Читатель, которому вспомнилось название трэш-комедии про Зомбилэнд, да, вам не показалось. Пасхалочка достаточно откровенная: художественная и производственная вселенная Дэвида Линча — место не похожее на лес с феями и единорогами. Там довольно сумрачно и безумно.

Король сего места в своём мирке был упоённым тираном, подогревал творческий пыл достижениями прикладной химии, а неподатливых подданных поколачивал тростью и кулаками — как школьный учитель диккенсовских времён.

Впрочем, подданные линчевского королевства своего вздорного короля любили. И фильм — это, фактически, череда воспоминаний от актёров, ставшими «бренд-фейсами» этой вселенной — от Кайла Маклахлена, Изабеллы Росселлини и Лоры Дерн. Лейтмотив – «Наш любимый и ненавистный Дэвид» (18+).

Ах, как сейчас был бы стилен, моден, молодёжен его дурацкий чуб-зачёс, супер-причёска ведь сейчас! Впрочем, есть же ещё и черно-белые зубчатые полы в «Пятёрочках».

«Ансельм. Шум времени» (18+) — ещё одна экскурсия в личный визуальный космос. Правда, статичный — рисованный. Шум времени — это эмоциональная акустика картин Ансельма Кифера — самого знаменитого из ныне живых немецких художников. Проводником по этому мир будет Вим Вендерс — другой не менее знаменитый немец. Но, говорят уже видевшие, парадокса «Петушка и кукух» в фильме нет — там всё в меру иронично, живо и от души.

Фотографов тоже не забыли: в обойме фестиваля имеется фильм «Я – Мартин Парр» (18+) — о карьере легендарного фотографа агентства Magnum.

А еще очень вкусная позиция фестивального меню — фильмы об архитектуре и дизайне. Например, именно для новосибирцев бесспорный must see – фильм «Время брутализма» (18+) — он об архитектурном феномене города Скопье, столицы Македонии. По объективным параметрам у Скопье шансов на всемирную славу было не много. Но в начале 1960-х в Югославии случилось землетрясение. Моложавый диктатор Иосип Броз-Тито велел Скопье отстроить максимально авангардно и технологично — чтоб всему миру на зависть и удивление. СССР, с которым у Тито было «всё сложно» он хотел удивить и уязвить особенно сильно — у нас в ту пору зверствовали институты системы «Союзгипрогор», плодившие тиражные ЦУМы и ДК.

Кстати, в 1920-30-х подобное скопьевскому диво случилось в Италии под сапожком Бенито —там неожиданно расцвёл архитектурно-дизайнерский авангард. При тиранах ему, вроде бы, цвести не разрешается…

Но случаются вот такие странные исключения. Тито — вполне тиран. И Скопье — пример  того, как можно себя из амплуа стереотипного «мухосранска» за волосы вытянуть до титула туристического центра и знаменитого города.

А фильм «Два стула» (18+) — о модернизме компактном, домашнем — о мебельном. Гусары, молчать! Никаких пик точёных! Это респектабельное эссе об эстетике и функциональности на примере стульев, в которой своими мыслями на тему делятся всемирно известные архитекторы и дизайнеры, в том числе Кенго Кума и Гарри Нуриев.

Российский состав фестивальной программы не менее яркий. Фильм «Семейный портрет» (18+) приглашает провести несколько теплых летних дней с семьей москвичей, влюбленной в скейтбординг. Фильм «Дача-Культ» (18+) рассматривает дачу как один из краеугольных камней российской жизни, анализирует непереводимость этой реалии (зарубежные постановщики чеховских и горьковских пьес о дачные стены набили много шишек). А авторы «Взаимопонимания» (18+) беседуют со случайными людьми, чтобы понять, где и как найти своего человека в эпоху цифрового аутизма. «Трезвое село» (18+) Юлии Серьгиной — ироничное и душевное документальное драмеди о том, как борьба с алкоголизмом посреди сельского ландшафта превращается в креативную гонку.

Словом, по сюжетной и эстетической насыщенности документальное кино ничуть не уступает игровому. И его фестивали в Новосибирске очень контекстуально органичны.

Впрочем, это не повод махнуть рукой на местное игровое кино, которое в Новосибирске спит в хрустале как Белоснежка и изредка ресничками и пальчиками подрыгивает. Где ж ты принц-реаниматор, пробудитель-целователь?! Покажись уже, блин…

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске битломанам показали новый документальный фильм про Джона Леннона (18+). 

Базовая иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

711

Рубрики : Общество Культура Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Кинофестиваль в Новосибирске Кинотеатры Новосибирска


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Таможенники предупреждают, что несертифицированные товары могут быть крайне опасны для покупателей
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирская осень становится сезоном кинофестивалей
22/10/25 19:00
Город Культура Общество
Новосибирская область нарастила экспорт рыбы в Казахстан и Китай
22/10/25 18:00
Агропром Бизнес ВЭД
Мигрантская тематика вышла из приоритетов городских конфликтов в Новосибирске
22/10/25 17:00
Власть Город Общество
Госдума поддержала в первом чтении запрет на продажу табака и вейпов на остановках
22/10/25 16:30
Бизнес Власть Общество
WhatsApp* перестал работать в Новосибирской области
22/10/25 16:15
Общество Технологии
Земля дороже здания: в Новосибирске будут сдавать за рубль объекты культурного наследия
22/10/25 16:00
Власть Недвижимость
Сибиряк незаконно вывез на экспорт лес на 88 миллионов рублей
22/10/25 15:00
Бизнес Право&Порядок
В регионах Сибири больше 500 тонн вторсырья отправлены в переработку
22/10/25 14:40
Бизнес
Новосибирские аграрии убирают хлеб по ночам
22/10/25 14:30
Агропром Бизнес
В Новосибирске стартуют курсы экскурсоводов промышленных предприятий
22/10/25 14:15
Власть
Богатые полюбили магазины для бедных: в Новосибирске выросла популярность хард-дискаунтеров
22/10/25 14:05
Общество Экономика
В Кыштовском районе отремонтировали мост через реку Тара по нацпроекту
22/10/25 13:55
Власть
Мэрия одобрила строительство высоток и гостиницы на банковской улице Новосибирска
22/10/25 13:00
Недвижимость
Более 350 компаний представят решения для АПК в Новосибирске
22/10/25 12:35
Агропром
Бизнес в Новосибирске не стремится переходить на четырехдневку
22/10/25 12:07
Бизнес ПроБизнес
Силовики задержали поджигателя деревянного барака ​​​​​​​в Новосибирске
22/10/25 11:00
Общество Право&Порядок
В Новосибирской области снизилось употребление спиртных напитков
22/10/25 10:00
Общество
На строительном рынке Новосибирска эксперты обнаружили КРТ-монополию
22/10/25 9:00
Бизнес Власть Недвижимость
Для новосибирских застройщиков разработали налоговые льготы
21/10/25 20:00
Бизнес Власть Недвижимость
Профильный комитет Заксобрания НСО поддержал повышение транспортного налога
21/10/25 19:00
Власть Общество Транспорт
Популярное
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Приёмами первой доврачебной помощи со школьниками Новосибирска поделились медики
16/10/25 11:20
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Новости компаний
Подборка редакторов видео для монтажа на компьютере
22/10/25 14:42
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров
21/10/25 9:10
Художники войны: Новосибирск запускает уникальный образовательный проект
20/10/25 15:35
Энергетики повысили надежность электроснабжения почти в 40 населенных пунктах НСО
17/10/25 9:54
Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис мгновенных переводов физлицам
17/10/25 9:10
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-4 кредитных карт с большим лимитом
16/10/25 9:26

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять