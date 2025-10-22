Новосибирская осень становится сезоном кинофестивалей

Станет ли это сезонной приметой, трендом или останется реалией конкретного года – пока не ясно. Но явление налицо: фестиваль «Кремний» (12+) передал эстафету «Встречам в Сибири» (18+), а тому навстречу выдвинулся Beat Weekend (18+) — фестиваль документального кино об актуальной молодёжной культуре. Новосибирск его принимает с 13 по 23 ноября.

Один тренд очевиден, как говорится, уже с берега: все три фестиваля в бесшовной стыковке — форумы документального, неигрового кино. Ну, или промежуточных вариаций — фильмов, где непридуманное составляет бОльшую долю контента и форм-фактора. Как бы то ни было, Новосибирск на синема-глобусе в непровинциальном облике заметен и признан именно как город документального кино. В этом амплуа его красиво узаконивает фестиваль «Встречи в Сибири», самый «взрослый» и самый академичный из триады. Уже 27-й по счёту. Академизма добавляет, что теперь он ещё и именной — имени Эллы Давлетшиной, своего инициатора и концепт-лидера.

Beat Weekend, по пятам следующий за «Встречами в Сибири», он — не то чтобы ему противоположность, но весьма контрастный сосед.

Во-первых, в отличие от «Встреч» (форума, ассоциирующегося именно с Новосибирском и значимого для его сити-брендинга), у Beat Weekend’а нет моно-локации. Он странствующий. В российской его обойме — 20 городов. В основном миллионики (там наиболее предсказуем зрительский интерес к актуальному искусству), но ещё и региональные столицы и «модные» города типа Калининграда. Да, они демографией пожиже. Но у них на тонус влияет либо региональная столичность, либо та самая модность.

Во-вторых, возрастные рамки зрительского сообщества у Beat Weekend более ярко очерчены. Он такой… слегка хипстерский. Без жёсткого эйджизма — мягко, пунктирно, но заметно.

Впрочем, актуальное искусство — понятие сейчас столь же расплывчатое, как и понятия «молодёжь» и «молодёжный». Возрастную границу молодости в некоторых странах подняли аж до 50 годиков, а между эпитетами «модернизм» и «классика» внятную границу провести не менее трудно.

Вот «Твин-Пикс», к примеру, это что? С одной стороны, он 30 лет в цитатной базе, растащен на мемы. А с другой – ажиотажно популярен у «зумеров» и «альф».

К слову, о «Твин-Пиксе»: в Новосибирске фестиваль будет открываться 13 ноября показом фильма «Добро пожаловать в Линчлэнд» (18+). Читатель, которому вспомнилось название трэш-комедии про Зомбилэнд, да, вам не показалось. Пасхалочка достаточно откровенная: художественная и производственная вселенная Дэвида Линча — место не похожее на лес с феями и единорогами. Там довольно сумрачно и безумно.

Король сего места в своём мирке был упоённым тираном, подогревал творческий пыл достижениями прикладной химии, а неподатливых подданных поколачивал тростью и кулаками — как школьный учитель диккенсовских времён.

Впрочем, подданные линчевского королевства своего вздорного короля любили. И фильм — это, фактически, череда воспоминаний от актёров, ставшими «бренд-фейсами» этой вселенной — от Кайла Маклахлена, Изабеллы Росселлини и Лоры Дерн. Лейтмотив – «Наш любимый и ненавистный Дэвид» (18+).

Ах, как сейчас был бы стилен, моден, молодёжен его дурацкий чуб-зачёс, супер-причёска ведь сейчас! Впрочем, есть же ещё и черно-белые зубчатые полы в «Пятёрочках».

«Ансельм. Шум времени» (18+) — ещё одна экскурсия в личный визуальный космос. Правда, статичный — рисованный. Шум времени — это эмоциональная акустика картин Ансельма Кифера — самого знаменитого из ныне живых немецких художников. Проводником по этому мир будет Вим Вендерс — другой не менее знаменитый немец. Но, говорят уже видевшие, парадокса «Петушка и кукух» в фильме нет — там всё в меру иронично, живо и от души.

Фотографов тоже не забыли: в обойме фестиваля имеется фильм «Я – Мартин Парр» (18+) — о карьере легендарного фотографа агентства Magnum.

А еще очень вкусная позиция фестивального меню — фильмы об архитектуре и дизайне. Например, именно для новосибирцев бесспорный must see – фильм «Время брутализма» (18+) — он об архитектурном феномене города Скопье, столицы Македонии. По объективным параметрам у Скопье шансов на всемирную славу было не много. Но в начале 1960-х в Югославии случилось землетрясение. Моложавый диктатор Иосип Броз-Тито велел Скопье отстроить максимально авангардно и технологично — чтоб всему миру на зависть и удивление. СССР, с которым у Тито было «всё сложно» он хотел удивить и уязвить особенно сильно — у нас в ту пору зверствовали институты системы «Союзгипрогор», плодившие тиражные ЦУМы и ДК.

Кстати, в 1920-30-х подобное скопьевскому диво случилось в Италии под сапожком Бенито —там неожиданно расцвёл архитектурно-дизайнерский авангард. При тиранах ему, вроде бы, цвести не разрешается…

Но случаются вот такие странные исключения. Тито — вполне тиран. И Скопье — пример того, как можно себя из амплуа стереотипного «мухосранска» за волосы вытянуть до титула туристического центра и знаменитого города.

А фильм «Два стула» (18+) — о модернизме компактном, домашнем — о мебельном. Гусары, молчать! Никаких пик точёных! Это респектабельное эссе об эстетике и функциональности на примере стульев, в которой своими мыслями на тему делятся всемирно известные архитекторы и дизайнеры, в том числе Кенго Кума и Гарри Нуриев.

Российский состав фестивальной программы не менее яркий. Фильм «Семейный портрет» (18+) приглашает провести несколько теплых летних дней с семьей москвичей, влюбленной в скейтбординг. Фильм «Дача-Культ» (18+) рассматривает дачу как один из краеугольных камней российской жизни, анализирует непереводимость этой реалии (зарубежные постановщики чеховских и горьковских пьес о дачные стены набили много шишек). А авторы «Взаимопонимания» (18+) беседуют со случайными людьми, чтобы понять, где и как найти своего человека в эпоху цифрового аутизма. «Трезвое село» (18+) Юлии Серьгиной — ироничное и душевное документальное драмеди о том, как борьба с алкоголизмом посреди сельского ландшафта превращается в креативную гонку.

Словом, по сюжетной и эстетической насыщенности документальное кино ничуть не уступает игровому. И его фестивали в Новосибирске очень контекстуально органичны.

Впрочем, это не повод махнуть рукой на местное игровое кино, которое в Новосибирске спит в хрустале как Белоснежка и изредка ресничками и пальчиками подрыгивает. Где ж ты принц-реаниматор, пробудитель-целователь?! Покажись уже, блин…

