Yandex Zen RuTube
Новосибирская область осталась без нефти

Автор: Оксана Мочалова

В 2025 году добыча не велась из-за экономической ситуации

В Новосибирской области в 2025 году не добывали нефть. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Алексей Портолин. По его словам, в предыдущие годы добыча в регионе велась, но сейчас компании не активизируют эту работу.

— В Новосибирске добычи пока не было. Она в предыдущие годы была, но в связи с тем, что ситуация пока экономическая не располагает, компании не активизируют эту работу, — пояснил Портолин.

Он добавил, что новых аукционов на нефтяные участки в регионе пока не планируется. Департамент работает по заявительному принципу, но желающих нет.

Всего в зоне ответственности департамента действует 109 лицензий на пользование недрами. Доля Новосибирской области составляет 10–12%. Основной объём традиционно приходится на Кемеровскую область — более 60%.

При этом добыча углеводородов в Омской области за прошлый год составила 68 тыс. тонн нефти, а в целом по СФО действует 11 лицензий на углеводородное сырьё. Часть работ приостановлена или законсервирована.

По данным Минпромторга Новосибирской области, добыча нефти в регионе падала с 2020 года. В 2019 году она составляла 114,4 тыс. тонн. В 2020 году — уже 86 тыс. тонн, из которых на долю Верх-Тарского пришлось 63,1 тыс. тонн, Малоичского — 12 тыс. тонн, Восточно-Тарского — 10,9 тыс. тонн. На 2021 год план был 64,1 тыс. тонн, на 2022 год — 59 тыс. тонн.

Основным оператором на месторождениях НСО долгое время была компания «Новосибирскнефтегаз». В 2014 году она вошла в состав московской компании «Нефтиса». Исследователи Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН отмечали, что после этого геологоразведочные работы практически прекратились, бурение новых скважин не велось.

Напомним, в Новосибирской области числится несколько нефтяных месторождений. Крупнейшее из них — Верх-Тарское. Его геологические запасы оценивались в 50,1 млн тонн, суммарная добыча превысила 15 млн тонн. Добыча нефти на нём приостановлена с 2023 года. Также разрабатывались Малоичское, Восточно-Тарское, Межовское, Восточно-Межовское, Ракитинское, Тай-Дасское и Восточное. Кроме того, на территории региона есть газовое месторождение Веселовское.

Стоит отметить, что одновременно с падением добычи ухудшается ситуация и с переработкой нефти в регионе. Единственный нефтеперерабатывающий завод Новосибирской области — «ВПК-Ойл» в рабочем посёлке Коченево — столкнулся с финансовым кризисом. В апреле 2026 года Арбитражный суд Новосибирской области ввёл на предприятии процедуру наблюдения по заявлению Московского кредитного банка на сумму 3,5 млрд рублей.

Завод мощностью 720 тыс. тонн нефти в год работает с 2007 года и поставляет дизельное топливо, битум и мазут в пять регионов, включая Новосибирскую область. Финансовые трудности преследуют компанию с 2018 года. В 2025 году выручка упала на 55%, а чистый убыток вырос до 5,6 млрд рублей. При этом у предприятия приостановлены операции по счетам, а отрицательное сальдо Единого налогового счета составляет 602 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что НГУ получил 210 млн рублей на создание новых методик нефтедобычи.

Источник фото: magnific.com, автор- atlascompany

Квоту на привлечение иностранцев установят новосибирским строителям

Автор: Юлия Данилова

В России установят предельную норму привлечения трудовых мигрантов в строительстве: в 50% от фактической численности работников. Проект постановления правительства РФ «Об установлении на 2027 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности» уже направлен в региональные и отраслевые объединения работодателей. Об этом сообщил ЕРЗ.РФ со ссылкой на имеющийся в издании документ. Новосибирская область оказалась в списке регионов, для которых это требование будет действовать.

Для предприятий и организаций, занятых в сфере обслуживания зданий, квота на иностранных работников может быть установлена в размере 70%, уточнили эксперты портала.

В новосибирский санаторий «Речкуновский» планируют вложить 7,9 миллиарда рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В министерстве экономического развития Новосибирской области перечислили ключевые инвестиционные проекты в сфере туризма, которые реализуются в области или планируются к реализации в краткосрочной перспективе.

Один из названных проектов — курортно-оздоровительный комплекс «Речкуновский». По нему актуализирована сумма инвестиций и озвучены сроки сдачи объекта.

«Новосибирскавтодору» понизили рейтинг

Автор: Юлия Данилова

Агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» пересмотрело кредитный рейтинг АО «Новосибирскавтодор»: с A-.ru до BBB+.ru и изменило прогноз по кредитному рейтингу с негативного на стабильный.

— Снижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением ряда финансовых метрик компании, в том числе долговой нагрузки и рентабельности, после убытка по итогам 2024 года из-за повышенных трат для сдачи крупного проекта в сжатые сроки, а также ростом совокупного долга в 2025 году более чем в 3 раза, — пояснили в НКР.

Сергей Лацких прогнозирует ухудшение ситуации с топливом на заправках Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Проблемы с топливом начались на АЗС в южных регионах и в европейской части страны. Об этом сообщил редакции Infopro54 руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергей Лацких.

— Топливно-энергетический комплекс страны работает сбалансировано, имеет место взаимозаменяемость, перераспределение топлива, — добавил эксперт.

В Заельцовском бору на берегу Оби строят базу отдыха

Автор: Юлия Данилова

В лесном массиве, рядом с домом отдыха «Мочище» в районе Лесного шоссе строится новая база отдыха. Как сообщили в Стройнадзоре Новосибирской области, на территории базы будут расположены 19 жилых корпусов, административный корпус и помещение контрольно-пропускного пункта.

Судя по информации, размещенной на паспорте объекта, застройщиком базы выступает ООО «Центр недвижимости». Собственником компании является Микрокредитная Компания «Новосибирское Областное Агентство Ипотечного Кредитования» (АО). До апреля 2022 года учредителями компании были Минстрой Новосибирской области и связанные с ним компании. С апреля данные о собственниках закрыты.

Импортеры и перевозчики Новосибирска будут вносить обеспечительный платеж за товары

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область присоединилась к пилотному проекту по внедрению национальной системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ), которая должна усилить контроль за импортными поставками и повысить прозрачность рынка.

Как сообщили в УФНС России по Новосибирской области, новая система направлена на формирование добросовестной конкурентной среды и усиление защиты прав потребителей.

