Новосибирская область осталась без нефти

В Новосибирской области в 2025 году не добывали нефть. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Алексей Портолин. По его словам, в предыдущие годы добыча в регионе велась, но сейчас компании не активизируют эту работу.

— В Новосибирске добычи пока не было. Она в предыдущие годы была, но в связи с тем, что ситуация пока экономическая не располагает, компании не активизируют эту работу, — пояснил Портолин.

Он добавил, что новых аукционов на нефтяные участки в регионе пока не планируется. Департамент работает по заявительному принципу, но желающих нет.

Всего в зоне ответственности департамента действует 109 лицензий на пользование недрами. Доля Новосибирской области составляет 10–12%. Основной объём традиционно приходится на Кемеровскую область — более 60%.

При этом добыча углеводородов в Омской области за прошлый год составила 68 тыс. тонн нефти, а в целом по СФО действует 11 лицензий на углеводородное сырьё. Часть работ приостановлена или законсервирована.

По данным Минпромторга Новосибирской области, добыча нефти в регионе падала с 2020 года. В 2019 году она составляла 114,4 тыс. тонн. В 2020 году — уже 86 тыс. тонн, из которых на долю Верх-Тарского пришлось 63,1 тыс. тонн, Малоичского — 12 тыс. тонн, Восточно-Тарского — 10,9 тыс. тонн. На 2021 год план был 64,1 тыс. тонн, на 2022 год — 59 тыс. тонн.

Основным оператором на месторождениях НСО долгое время была компания «Новосибирскнефтегаз». В 2014 году она вошла в состав московской компании «Нефтиса». Исследователи Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН отмечали, что после этого геологоразведочные работы практически прекратились, бурение новых скважин не велось.

Напомним, в Новосибирской области числится несколько нефтяных месторождений. Крупнейшее из них — Верх-Тарское. Его геологические запасы оценивались в 50,1 млн тонн, суммарная добыча превысила 15 млн тонн. Добыча нефти на нём приостановлена с 2023 года. Также разрабатывались Малоичское, Восточно-Тарское, Межовское, Восточно-Межовское, Ракитинское, Тай-Дасское и Восточное. Кроме того, на территории региона есть газовое месторождение Веселовское.

Стоит отметить, что одновременно с падением добычи ухудшается ситуация и с переработкой нефти в регионе. Единственный нефтеперерабатывающий завод Новосибирской области — «ВПК-Ойл» в рабочем посёлке Коченево — столкнулся с финансовым кризисом. В апреле 2026 года Арбитражный суд Новосибирской области ввёл на предприятии процедуру наблюдения по заявлению Московского кредитного банка на сумму 3,5 млрд рублей.

Завод мощностью 720 тыс. тонн нефти в год работает с 2007 года и поставляет дизельное топливо, битум и мазут в пять регионов, включая Новосибирскую область. Финансовые трудности преследуют компанию с 2018 года. В 2025 году выручка упала на 55%, а чистый убыток вырос до 5,6 млрд рублей. При этом у предприятия приостановлены операции по счетам, а отрицательное сальдо Единого налогового счета составляет 602 млн рублей.

