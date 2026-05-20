Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

В Новосибирск доставят гранит для ремонта самого большого фонтана

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Это фонтан перед зданием ГПНТБ СО РАН

Для ремонта самого крупного фонтана Новосибирска — «Речные цивилизации Сибири» на площади имени Пименова — потребовались новые гранитные плиты. Соответствующую закупку провело муниципальное казённое учреждение «Городской фонтан».

Согласно описанию объекта закупки, учреждению требуется поставка изделий из природного камня. Речь идёт о граните сорта Imperial Red с полированной глянцевой поверхностью. Выбор именно этого материала в документации объясняется необходимостью обеспечения технологической совместимости и сохранения единого архитектурно-художественного облика комплекса фонтанов.

К граниту предъявляются повышенные требования по прочности и долговечности. Предел прочности при сжатии должен составлять не менее 120 МПа, водопоглощение — не более 0,2 процента, а морозостойкость — не менее ста циклов. Все плиты должны быть изготовлены из камня одного месторождения и одного горизонта добычи для однородности цвета и рисунка. Объём поставки включает двенадцать гранитных плит различных размеров — от 1500 на 400 миллиметров до 1500 на 1300 миллиметров, толщиной 50 миллиметров.

Фонтан «Речные цивилизации Сибири» расположен перед зданием Государственной публичной научно-технической библиотеки. Он был запущен в сентябре 2007 года. К настоящему моменту его состояние местами оценивается как неудовлетворительное. В центральной части фонтана несколько лет назад началось отхождение плит, в этом месте протекает вода. Участок пытаются фиксировать наружными конструкциями, но это не вполне помогает. С большой долей уверенности можно говорить, что заказ новых плит связан именно с этими повреждениями и предстоящим ремонтом.

Ранее редакция сообщала, что все городские фонтаны переданы в ведение департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.

 

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : фонтаны Новосибирска площадь Пименова

361
0
0
Предыдущая статья
Для развития стартапов вокруг СКИФ будут создавать условия
Следующая статья
Новосибирская область получит 35 отечественных LTE-станций к 2027 году

Поиски воды для п. Ложок в Новосибирском районе завершатся в декабре 2026 года

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирском районе третий год идут поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения пос. Ложок. Контракт был заключён через департамент по недропользованию по СФО. Работы завершатся в декабре 2026 года.

— Мы надеемся, что с помощью этого контракта проблема водоснабжения будет решена. Пока проводим изучение, ищем воду, предварительный результат положительный, обнадёживающий, — сообщил на пресс-конференции начальник департамента по недропользованию по СФО Алексей Партолин.

Читать полностью

Новосибирский проект по поиску пропавших детей наращивает компетенции

Автор: Юлия Данилова

Проект по поиску пропавших детей, который реализуется в Новосибирской области, получил две награды на форуме ЦИПР Digital, который проходит в Нижнем Новгороде. Его реализует NtechLab — технологическая компания «Ростеха».

В 2025 году с помощью ИИ-видеоаналитики компании удалось найти более 120 детей, а за три года технологии помогли правоохранителям региона обнаружить свыше 5000 человек, включая разыскиваемых преступников, пропавших граждан и пожилых людей.

Читать полностью

В Новосибирске пройдет юбилейный всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

23 мая в Новосибирске, при поддержке ПСБ, состоится знаковое событие – десятый Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» с синхронным стартом. Ожидается, что в этом масштабном международном состязании примут участие около 4 000 жителей города, включая сотрудников банка и их близких.

Трассы для забегов в столице Сибири будут проложены в живописных местах у ледового дворца спорта «Сибирь-Арена». Любители бега смогут выбрать одну из трех дистанций в соответствии со своей физической подготовкой: 10 км стартуют в 11:30, 21,1 км – в 13:00, а 5-километровый забег начнется в 16:00 по местному времени. Специально для юных участников предусмотрен километр, старт которого назначен на 10:00.

Читать полностью

В новосибирский санаторий «Речкуновский» планируют вложить 7,9 миллиарда рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В министерстве экономического развития Новосибирской области перечислили ключевые инвестиционные проекты в сфере туризма, которые реализуются в области или планируются к реализации в краткосрочной перспективе.

Один из названных проектов — курортно-оздоровительный комплекс «Речкуновский». По нему актуализирована сумма инвестиций и озвучены сроки сдачи объекта.

Читать полностью

В новосибирском дендропарке могут ввести режим повышенной готовности из-за ЛЭП

Автор: Мария Гарифуллина

На официальном сайте мэрии Новосибирска 19 мая 2026 года был опубликован проект постановления о введении режима повышенной готовности на особо охраняемой природной территории регионального значения — памятнике природы областного значения «Дендрологический парк».

Согласно документу, режим повышенной готовности предлагается ввести в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с риском повреждений кабельных эстакад и возможных аварий в электрических сетях потребителей и жителей Калининского района, а также Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города.

Читать полностью

Только 5% новосибирцев застраховали машины по максимальному коэффициенту ОСАГО

Автор: Юлия Данилова

Страховщики в Новосибирской области активно используют индивидуальный тариф в границах установленного в ОСАГО тарифного коридора. Об этом на комитете по транспорту регионального парламента сообщил председатель Валерий Ильенко. По его словам, с 9 декабря 2025 года, то есть с момента введения повышенного тарифного коэффициента ОСАГО, в регионе было заключено 157 тысяч годовых договоров ОСАГО.

— Средний размер применяемой базовой ставки оказался на 40% ниже максимального размера базовой ставки страхового тарифа. В результате 58% полисов проданы по цене менее 10 тысяч рублей, 16% полисов стоили менее 5 тысяч рублей. Только 5% полисов стоили более 25 тысяч рублей, то есть их владельцев застраховали по максимальному коэффициенту, — констатировал Ильенко.

Читать полностью
Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Общество

Поиски воды для п. Ложок в Новосибирском районе завершатся в декабре 2026 года

Телекоммуникации

Новосибирская область получит 35 отечественных LTE-станций к 2027 году

Общество

В Новосибирск доставят гранит для ремонта самого большого фонтана

Бизнес Власть Инновации

Для развития стартапов вокруг СКИФ будут создавать условия

Бизнес Экономика

Новосибирская область осталась без нефти

Власть Общество Технологии

Новосибирский проект по поиску пропавших детей наращивает компетенции

Общество

В Новосибирске пройдет юбилейный всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

Бизнес Власть Недвижимость

Квоту на привлечение иностранцев установят новосибирским строителям

Финансы

117 млн рублей потратили новосибирцы на посещение мероприятий по Пушкинской карте

Общество Туризм

В новосибирский санаторий «Речкуновский» планируют вложить 7,9 миллиарда рублей

Общество

В новосибирском дендропарке могут ввести режим повышенной готовности из-за ЛЭП

Бизнес

«Новосибирскавтодору» понизили рейтинг

Авто Власть Общество

Только 5% новосибирцев застраховали машины по максимальному коэффициенту ОСАГО

Авто Бизнес Общество

Сергей Лацких прогнозирует ухудшение ситуации с топливом на заправках Новосибирска

Общество Право&Порядок

Прокуратура оспаривает дипломы, выданные Университетом биотехнологий

Бизнес Недвижимость Туризм

В Заельцовском бору на берегу Оби строят базу отдыха

Общество

52,7 тысячи иностранных туристов посетили Новосибирскую область за год

Бизнес ПроБизнес

Импортеры и перевозчики Новосибирска будут вносить обеспечительный платеж за товары

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности