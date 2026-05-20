В Новосибирск доставят гранит для ремонта самого большого фонтана

Для ремонта самого крупного фонтана Новосибирска — «Речные цивилизации Сибири» на площади имени Пименова — потребовались новые гранитные плиты. Соответствующую закупку провело муниципальное казённое учреждение «Городской фонтан».

Согласно описанию объекта закупки, учреждению требуется поставка изделий из природного камня. Речь идёт о граните сорта Imperial Red с полированной глянцевой поверхностью. Выбор именно этого материала в документации объясняется необходимостью обеспечения технологической совместимости и сохранения единого архитектурно-художественного облика комплекса фонтанов.

К граниту предъявляются повышенные требования по прочности и долговечности. Предел прочности при сжатии должен составлять не менее 120 МПа, водопоглощение — не более 0,2 процента, а морозостойкость — не менее ста циклов. Все плиты должны быть изготовлены из камня одного месторождения и одного горизонта добычи для однородности цвета и рисунка. Объём поставки включает двенадцать гранитных плит различных размеров — от 1500 на 400 миллиметров до 1500 на 1300 миллиметров, толщиной 50 миллиметров.

Фонтан «Речные цивилизации Сибири» расположен перед зданием Государственной публичной научно-технической библиотеки. Он был запущен в сентябре 2007 года. К настоящему моменту его состояние местами оценивается как неудовлетворительное. В центральной части фонтана несколько лет назад началось отхождение плит, в этом месте протекает вода. Участок пытаются фиксировать наружными конструкциями, но это не вполне помогает. С большой долей уверенности можно говорить, что заказ новых плит связан именно с этими повреждениями и предстоящим ремонтом.

Ранее редакция сообщала, что все городские фонтаны переданы в ведение департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.