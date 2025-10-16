Новосибирская область получит 312 млн на расселение аварийного жилья

Новосибирская область вошла в число регионов, которым правительство РФ одобрило заявку на участие в программе по расселению аварийного жилья в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом 16 октября сообщил заместитель председателя правительства, председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий Марат Хуснуллин. На сегодняшний день поддержку получили 68 регионов.

Сообщается, что столица Сибири получит 312 млн рублей на переселение 394 человек из помещений общей площадью 7,6 тыс. кв. метров.

Напомним, в сентябре 2025 года правительство Новосибирской области утвердило очередной этап программы расселения аварийного жилья. Он рассчитан на 2025-2026 годы и реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» (ранее программа реализовалась в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» — Ред). Тогда в МинЖКХ сообщали, что мероприятия по расселению будут реализованы в четырех городах — Новосибирске, Искитиме, Оби и Татарске. Средства на программу расселения выделяются из бюджетов разных уровней, включая федеральное финансирование.

Стоит отметить, что Новосибирская область досрочно (на 1 год и 8 месяцев раньше срока) завершила реализацию федерального проекта по переселению людей из домов, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. По данным регионального правительства, с 2019 года из аварийного жилья площадью более 136 тыс. кв. метров удалось переселить более 9 тысяч человек. За время реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» (с 2019 года) регион получил из федерального бюджета 4,7 млрд рублей.

По данным управления Росреестра по Новосибирской области, на конец 2025 года в регионе было свыше 7804 объектов недвижимости внесены в реестр как аварийные (896 многоквартирных домов, 6 698 квартир).

Ранее редакция сообщала, что жители аварийных домов на Малыгина получат новое жильё в Новосибирске в 2026 году.