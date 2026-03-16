ТЭЦ Новосибирска и Куйбышева получат электродвигатели на 85 млн рублей

Эта модернизация призвана укрепить надежность основного оборудования и гарантировать непрерывное снабжение потребителей теплом и электричеством, сообщили в АО «СГК - Новосибирск»

В текущем году четыре ТЭЦ Новосибирска, а также Барабинская ТЭЦ, расположенная в Куйбышеве, будут оснащены новыми электродвигателями. Общий объем инвестиций в рамках программы модернизации превысит 85 миллионов рублей.

Всего будет закуплено 19 единиц современного оборудования. Наибольшая часть этих поставок, а именно шесть агрегатов, придется на Новосибирскую ТЭЦ-4. Как отметил Дмитрий Ниценко, директор Новосибирской ТЭЦ-4, в 2025 году на станции уже были заменены четыре двигателя, исчерпавшие свой ресурс.

Электродвигатели являются важнейшими компонентами, обеспечивающими работу котлов, насосов, циркуляционных систем и вентиляторов на ТЭЦ. Они функционируют в весьма интенсивных условиях, характеризующихся высокими оборотами, частыми запусками и остановками, а также резкими температурными колебаниями.

Игорь Точилин, директор Новосибирской ТЭЦ-2, подчеркнул, что его станция получит четыре новых агрегата. По его словам, обновление парка электродвигателей не только повысит надежность функционирования оборудования, но и снизит вероятность нарушения графика теплоснабжения.

На Новосибирской ТЭЦ-5 новый агрегат будет установлен на питательный насос, который подает воду в котел одного из энергоблоков. В прошлом году на этой станции уже был введен в эксплуатацию аналогичный насос для четвертого энергоблока. Замена электродвигателей является неотъемлемой частью ежегодного инвестиционного плана, направленного на повышение стабильности работы энергетических объектов. В 2025 году АО «СГК — Новосибирск» приобрела 13 электродвигателей для ТЭЦ на сумму 87 миллионов рублей.

В 2026 году общая стоимость инвестиционной программы СГК для четырех ТЭЦ Новосибирска и Барабинской ТЭЦ достигнет 2,9 миллиарда рублей. Основные усилия будут направлены на повышение надежности и экологической безопасности станций. Параллельно продолжается масштабная реконструкция ТЭЦ-3 в рамках федеральной программы модернизации.

Фото предоставлено пресс-службой СГК. Автор автор: Константин Стремоусов

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Предыдущая статья
Новосибирская область попала в число регионов с самыми аккуратными водителями
Следующая статья
Глава новосибирских автомобилистов раскритиковал идею ограничить выплаты по ОСАГО

Объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году, по прогнозам, объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей. Это почти 3,3% от общего объема рынка 26 крупнейших городов страны, который, считают эксперты, составит 165 млрд рублей. Таким образом, Новосибирск войдет в топ-3 рейтинга Индекса разнообразия развлечений в России, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в холдинге ON Медиа. Исследование было проведено холдингом совместно с агентством ONSIDE. Аналитики оценивали крупнейшие города по количеству мероприятий, демографии, уровню доходов и жизни, инфраструктуре и развитию туризма. Анализировались концерты, спектакли, стендапы, детские мероприятия, шоу, выставки и фестивали.

— Новосибирск демонстрирует достаточно сбалансированное предложение. Так, в городе множество различных мероприятий и площадок, а события проводятся регулярно и разнообразно, — говорится в ответе, полученном редакцией.

На котельную в Искитиме выделили 1,6 млрд рублей

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области объявлен повторный аукцион по выбору подрядчика для строительства газовой котельной в Южном микрорайоне Искитима и тепловой сети. Заказчиком выступает МУП города Искитима «Дирекция единого заказчика». Начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 1,6 млрд рублей. Прием заявок от потенциальных участников продлится до 30 марта. Предыдущая попытка найти подрядчика с начальной ценой более 1,4 млрд рублей не состоялась из-за отсутствия заявок.

Как следует из документов, финансирование объекта будет осуществляться за счет средств областного и местного бюджетов: 86,67% составит доля бюджета субъекта РФ (Новосибирской области) и 13,33% — города Искитима.

Новосибирцам показали их родной архитектурный авангард в вышитом виде

Путешествуя по городам России, Александр Браулов необычным образом увековечивает их архитектуру эпохи конструктивизма: вышивает самые «мемные» здания стежками. Из новосибирского архитектурного наследия 1920-30-х художником увековечено если не все, то многое. Пожалуй, даже больше, чем ассоциативный ряд среднего новосибирца к слову «конструктивизм».

Новосибирск ― один из 60 городов, чьи здания Александр вышил на миниатюрных, размером с открытку, холстах.

Война в Иране скорректировала планы новосибирцев на зарубежный отдых

Автор: Юлия Данилова

Поездка на отдых в ОАЭ в феврале 2026 года из Новосибирской области подорожала сразу на 26,4%. Это максимальный показатель роста за месяц во всей группе товаров и услуг, которые анализирует Новосибирскстат, в феврале.  На втором месте оказались туры в Египет +19,9%, на третьем — в Турцию +19,8%. Далее идет отдых в Беларуси +18,5%, а также в отдельных странах Средней Азии +9,6%. В странах Закавказья стоимость тура выросла на 8,9%, в отдельные страны Юго-Восточной Азии — на 7,1%.

При этом цены на поездку на отдых на Черноморское побережье России немного снизились (-0,8%).

Бердск получил иск на 242 миллиона рублей за непостроенную котельную

Автор: Юлия Данилова

Арбитражный суд принял к рассмотрению исковое заявление Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области к администрации города Бердска и МУП «Комбинат бытовых услуг» о взыскании расходов в связи с возвратом части займа. Речь идет о сумме 242,4 млн рублей.

В качестве третьего лица к делу решено привлечь ППК «Фонд развития территорий»

Больше всего прибыли в Новосибирске получила отрасль транспортировки и хранения

Автор: Юлия Данилова

Сальдированный финансовый результат (бухгалтерская прибыль минус убыток), организаций Новосибирской области в 2025 году составил 295,8 млрд рублей, что на 41,2% выше уровня 2024 года. Об этом сообщил Новосибирскстат.

900 организаций региона (73,5% из учувствовавших в выборке) показали бухгалтерскую прибыль в размере 342,1 млрд рублей, это на 27,9% выше уровня 2024 года.

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы
Объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей

Бизнес Власть

На котельную в Искитиме выделили 1,6 млрд рублей

Власть

Правительство НСО утвердило пакет мер для помощи пострадавшим фермерам

Общество

135 лет Транссибу: строительство железной дороги в Сибири могло начаться на 50 лет раньше

Авто

Глава новосибирских автомобилистов раскритиковал идею ограничить выплаты по ОСАГО

Бизнес

ТЭЦ Новосибирска и Куйбышева получат электродвигатели на 85 млн рублей

Авто Общество

Новосибирская область попала в число регионов с самыми аккуратными водителями

Бизнес

Новосибирцам показали их родной архитектурный авангард в вышитом виде

Власть

В MAX увеличится число сервисов, доступных для жителей региона

Общество

Жители Новосибирска на фоне падения доходов стали чаще брать одежду на прокат

Бизнес Общество Туризм

Война в Иране скорректировала планы новосибирцев на зарубежный отдых

Общество

Более 100 телят погибли в пожаре в Новосибирской области

Общество

Пенсионерку в пансионате Новосибирска довели до истощения

Общество

Мошенники разработали новую тактику обмана родных российских военных

Бизнес Власть

Бердск получил иск на 242 миллиона рублей за непостроенную котельную

Бизнес

Больше всего прибыли в Новосибирске получила отрасль транспортировки и хранения

Бизнес Право&Порядок

Сделка без оплаты: дело экс-главы «Спецавтохозяйства» Новосибирска передают в суд

Медицина Общество Технологии

В Новосибирске разработан домашний кардиограф для людей с болезнями сердца

Все материалы
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

