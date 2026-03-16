ТЭЦ Новосибирска и Куйбышева получат электродвигатели на 85 млн рублей

В текущем году четыре ТЭЦ Новосибирска, а также Барабинская ТЭЦ, расположенная в Куйбышеве, будут оснащены новыми электродвигателями. Общий объем инвестиций в рамках программы модернизации превысит 85 миллионов рублей.

Всего будет закуплено 19 единиц современного оборудования. Наибольшая часть этих поставок, а именно шесть агрегатов, придется на Новосибирскую ТЭЦ-4. Как отметил Дмитрий Ниценко, директор Новосибирской ТЭЦ-4, в 2025 году на станции уже были заменены четыре двигателя, исчерпавшие свой ресурс.

Электродвигатели являются важнейшими компонентами, обеспечивающими работу котлов, насосов, циркуляционных систем и вентиляторов на ТЭЦ. Они функционируют в весьма интенсивных условиях, характеризующихся высокими оборотами, частыми запусками и остановками, а также резкими температурными колебаниями.

Игорь Точилин, директор Новосибирской ТЭЦ-2, подчеркнул, что его станция получит четыре новых агрегата. По его словам, обновление парка электродвигателей не только повысит надежность функционирования оборудования, но и снизит вероятность нарушения графика теплоснабжения.

На Новосибирской ТЭЦ-5 новый агрегат будет установлен на питательный насос, который подает воду в котел одного из энергоблоков. В прошлом году на этой станции уже был введен в эксплуатацию аналогичный насос для четвертого энергоблока. Замена электродвигателей является неотъемлемой частью ежегодного инвестиционного плана, направленного на повышение стабильности работы энергетических объектов. В 2025 году АО «СГК — Новосибирск» приобрела 13 электродвигателей для ТЭЦ на сумму 87 миллионов рублей.

В 2026 году общая стоимость инвестиционной программы СГК для четырех ТЭЦ Новосибирска и Барабинской ТЭЦ достигнет 2,9 миллиарда рублей. Основные усилия будут направлены на повышение надежности и экологической безопасности станций. Параллельно продолжается масштабная реконструкция ТЭЦ-3 в рамках федеральной программы модернизации.