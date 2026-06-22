Новосибирская область удвоила сбор льна

Новосибирская область стала одним из самых динамичных регионов Сибири по производству масличного льна. По итогам 2025 года валовой сбор культуры в регионе достиг 111 тысяч тонн, что на 83,9% превышает показатели 2024 года. Это самый высокий темп роста среди лидеров СФО.

В тройку также вошли Алтайский край с 322,8 тыс. тонн (+68,9%) и Омская область с 170,4 тыс. тонн (+27,9%). В целом по Сибирскому округу собрали 631,9 тыс. тонн льна — 30,5% от общероссийского объёма. Это позволило СФО обойти Поволжье и Урал и закрепиться на первом месте. Средняя урожайность в Сибири — 11,6 ц/га, что на 3,5% выше среднего по стране.

Эксперты Россельхозбанка связывают такой рост с расширением посевных площадей и поддержкой аграриев

— Сибирь обладает всеми условиями для того, чтобы стать ключевым поставщиком льняного масла, льняной муки и функциональных пищевых ингредиентов на китайский рынок, где спрос на омега-3 продукты и здоровое питание растет двузначными темпами, — отметил заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ Олег Князьков.

По прогнозу экспертов, в 2026 году валовой сбор льна в Сибири может вырасти еще на 7% и составить 676 тысяч тонн.

Стоит отметить, что сбор масличных культур в СФО за год вырос на 41,3% и достиг 5,8 млн тонн. Основной культурой для округа остаётся подсолнечник — его урожай в СФО составил 1,9 млн тонн. На Новосибирскую область приходится 175 тыс. тонн подсолнечника.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область на 26% сократила посевные площади под картофель.