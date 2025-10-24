Новосибирская область вошла в ТОП-10 рейтинга поддержки СО НКО

По результатам 2024 года Новосибирская область оказалась в числе десяти ведущих субъектов Российской Федерации по уровню поддержки, оказываемой социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО) и социальному предпринимательству.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева акцентировала внимание на том, что попадание региона в топ-10 является следствием последовательной деятельности областного правительства по формированию оптимальной среды для продвижения СО НКО и социального предпринимательства в области. Она добавила, что регион продолжит улучшать способы поддержки, чтобы активнее помогать развитию этого значимого сегмента экономики, ориентированного на разрешение социальных вопросов.

Рейтинг, подготовленный Министерством экономического развития Российской Федерации, базируется на сведениях от Федеральной налоговой службы, Росстата, Министерства труда и социальной защиты РФ, а также на данных, предоставленных региональными органами исполнительной власти. Оценивание проводится с 2017 года и показывает результативность внедрения инструментов поддержки СО НКО и социального предпринимательства в регионах страны.

Существенный прогресс в рейтинге, отмеченный по сравнению с 34-м местом в 2023 году, подтверждает действенность реализованных мер по оказанию помощи социальным проектам в Новосибирской области и укрепляет роль региона в качестве одного из лидеров в данной области.