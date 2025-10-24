Рекламодателям

Новосибирская область вошла в ТОП-10 рейтинга поддержки СО НКО

  • 24/10/2025, 17:52
Новосибирская область вошла в ТОП-10 рейтинга поддержки СО НКО
Регион продолжит улучшать способы поддержки, чтобы активнее помогать развитию этого значимого сегмента экономики, ориентированного на разрешение социальных вопросов

По результатам 2024 года Новосибирская область оказалась в числе десяти ведущих субъектов Российской Федерации по уровню поддержки, оказываемой социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО) и социальному предпринимательству.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева акцентировала внимание на том, что попадание региона в топ-10 является следствием последовательной деятельности областного правительства по формированию оптимальной среды для продвижения СО НКО и социального предпринимательства в области. Она добавила, что регион продолжит улучшать способы поддержки, чтобы активнее помогать развитию этого значимого сегмента экономики, ориентированного на разрешение социальных вопросов.

Рейтинг, подготовленный Министерством экономического развития Российской Федерации, базируется на сведениях от Федеральной налоговой службы, Росстата, Министерства труда и социальной защиты РФ, а также на данных, предоставленных региональными органами исполнительной власти. Оценивание проводится с 2017 года и показывает результативность внедрения инструментов поддержки СО НКО и социального предпринимательства в регионах страны.

Существенный прогресс в рейтинге, отмеченный по сравнению с 34-м местом в 2023 году, подтверждает действенность реализованных мер по оказанию помощи социальным проектам в Новосибирской области и укрепляет роль региона в качестве одного из лидеров в данной области.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

1 666

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Доктор социологических наук, научный руководитель Лаборатории городских исследований Института социальных технологий НГТУ НЭТИ Ирина Скалабан

Ирина Скалабан: Все больше профессиональных общественников участвуют в городских конфликтах в Новосибирске

Конфликты усложняются и требуют участия квалифицированных специалистов
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирцы не справились с нагрузкой при покупке жилья в рассрочку и по льготам
24/10/25 19:00
Недвижимость Общество
Банк России снизил ключевую ставку до 16,5%
24/10/25 17:55
Финансы Экономика
Новосибирская область вошла в ТОП-10 рейтинга поддержки СО НКО
24/10/25 17:52
Власть
Нагрудные знаки «Почетный донор России» получили еще 20 жителей региона
24/10/25 17:15
Власть
ФАС обнаружила дискриминацию на розничном рынке топлива в Новосибирске
24/10/25 16:30
Бизнес Власть
ВТБ ожидает получить в 2025 году около 500 миллиардов чистой прибыли
24/10/25 16:08
Финансы
«Случай достойный анекдота»: автокран из Якутска получил штрафы за перегруз в Новосибирске и Омске
24/10/25 16:00
Бизнес Власть
В Новосибирске создали петицию против закона об умерщвлении бездомных собак
24/10/25 15:41
Власть Общество
На выходных в Новосибирске обещают аномальное тепло
24/10/25 15:00
Общество
«Игры в дочки-матери узаконят»: навыкам родительства в Новосибирской области будут учить с детского сада
24/10/25 14:00
Власть Образование Общество
В Новосибирске ученые будут искать токсичные элементы в подземных водах
24/10/25 13:05
Наука Общество
Для завершения ремонта Октябрьского моста в Новосибирске нужно 1,5 млрд
24/10/25 12:45
Власть Город
В 40% случаев бесплодия у новосибирских семей «виноваты» мужчины
24/10/25 12:30
Медицина Общество
Новосибирская область в топ-10 регионов по цене размещения на ноябрьские праздники
24/10/25 12:00
Общество Туризм
Правительство Новосибирской области одобрило проект бюджета на 3 года
24/10/25 11:55
Власть
Новосибирцы набрали автокредитов на 2,5 миллиарда рублей
24/10/25 11:00
В Новосибирске замедлился темп роста прожиточного минимума
24/10/25 10:00
Власть Общество Экономика
В 2025 году на экологичность новосибирских ТЭЦ выделено около 600 млн рублей
24/10/25 9:30
Бизнес
Задержан глава АСВ по делу об аквапарке Новосибирска
24/10/25 9:00
Бизнес Власть Право&Порядок
Новые льготы для бизнеса в Новосибирске связывают с налогом на прибыль
23/10/25 19:00
Бизнес ПроБизнес Финансы
Популярное
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Приёмами первой доврачебной помощи со школьниками Новосибирска поделились медики
16/10/25 11:20
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Новости компаний
Новосибирские энергетики обеспечат электроснабжение лагеря для юных патриотов
23/10/25 11:15
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг кредитных карт с длинным грейсом
23/10/25 11:08
Подборка редакторов видео для монтажа на компьютере
22/10/25 14:42
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров
21/10/25 9:10
Художники войны: Новосибирск запускает уникальный образовательный проект
20/10/25 15:35
Энергетики повысили надежность электроснабжения почти в 40 населенных пунктах НСО
17/10/25 9:54

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять