Нагрудные знаки «Почетный донор России» получили еще 20 жителей региона

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина вручила награды донорам, выразив признательность за их отзывчивость и чувство долга. Она подчеркнула, что эта награда – результат многолетней работы, бескорыстного желания помогать жителям Новосибирской области, включая детей, и значимый вклад в развитие здравоохранения, осуществляемый от всего сердца.

Звание «Почетный донор России» присваивается после совершения 40 безвозмездных донаций крови или 60 процедур сдачи плазмы. Также знаком награждаются доноры, осуществившие 40 донаций, включающих кровь и плазму, при этом цельная кровь должна быть сдана не менее 25 раз.

Нагрудный знак «Почетный донор России» состоит из двух составных частей: планки белого цвета с эмблемой Министерства здравоохранения РФ и круглого элемента внизу, содержащего соответствующую надпись, графическое изображение двух капель крови (символизирующих донора и реципиента), расположенных на ладони на фоне расходящихся лучей, и оливковой ветви. Обладатели звания «Почетный донор России» имеют право на социальные льготы, включая ежегодную денежную выплату.

Евгений Чернышов, почетный донор России, на счету которого 25 кроводач и 19 плазмода, выразил огромную благодарность всем, кто продолжает сдавать кровь и не оставляет это благородное дело.

— Сегодня я сдал кровь утром и приехал получить этот знак отличия, – добавил он.

С 2023 года в Новосибирской области учрежден региональный знак отличия для доноров, регулярно участвующих в безвозмездных донациях. Звание «Почетный донор Новосибирской области» присваивается лицам, сдавшим кровь 60 раз или осуществившим от 80 до 100 донаций крови и плазмы в совокупности, при этом количество донаций крови должно составлять не менее 40 из общего числа.

Знак «Почетный донор Новосибирской области» изготовлен из серебра с позолоченными элементами и представляет собой стилизованную каплю с гербом региона в центральной части, окруженную лавровым венком.