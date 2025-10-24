Банк России снизил ключевую ставку до 16,5%

Совет директоров Банка России 24 октября принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., с 17% до 16,5% годовых.

— Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год, — говорится в сообщении регулятора.

В Центробанке уверены, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,0–15,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 19 декабря 2025 года.

Стоит отметить, что большинство аналитиков были уверены в том, что ключевая ставка останется на уровне 17% годовых. Однако некоторые из экспертов рассчитывали на снижение до 16,5%.

По данным Сибирского ГУ Банка России годовая инфляция в Новосибирской области в августе 2025 года составила 9,38%. Это выше, чем в целом по стране (8,14%).

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске замедлился темп роста прожиточного минимума. Прибавка к социальным выплатам и пособиям в 2026 году будет существенно меньше, чем в 2025