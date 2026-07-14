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Художница из Новосибирска украшает стены и ведёт блог о своём творчестве

Автор: Артем Рязанов

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В своём блоге она не только рассказывает о монументализме, но и делится смелыми, запоминающимися образами

25‑летняя Екатерина Козлова — художник‑монументалист из Сибири. Она ломает стереотип о «мужском» характере этого искусства: в своих масштабных работах сочетает живопись и мозаику, а в блоге популяризирует направление и делится яркими образами.

Любовь к монументализму зародилась у Екатерины ещё в детстве, которое она провела в Бийске — она с ранних лет ходила в художественные кружки. Во время учёбы в НГУАДИ девушка постепенно привыкла к большим форматам и поняла, что хочет создавать именно крупные работы. На её курсе учились только девушки, и для Екатерины стало открытием, что многие считают монументализм «мужским» жанром. Сама художница убеждена: искусство должно быть вне гендера.

Для Екатерины монументализм — это не просто техника, а способ говорить с городом и его жителями.

— Твоё мышление меняется, когда ты понимаешь, что творишь не для себя, а для людей. Твоя цель — донести простую, но масштабную мысль понятными образами, — делится она с изданием Горсайт.

Сейчас художница стремится переосмыслить направление, выйти за традиционные рамки и раскрыть его смыслы через картины, одежду и контент в соцсетях.

Благодаря блогу аудитория Екатерины выросла до нескольких тысяч человек. Через публикации она помогает подписчикам замечать монументальное искусство вокруг — например, малозаметные мозаики или муралы. Так, после её постов люди стали активнее интересоваться НГУАДИ и его мастерской с учебной росписью.

Дипломная работа Екатерины была посвящена ДК БОЗ в родном Бийске: она предложила оформить фасад изображением народного ансамбля, вплетая в проект личные воспоминания — её родители участвовали в театре ростовых кукол, и палитра работы сложилась из впечатлений о театральном закулисье.

— Среди моих целей — запустить бренд одежды «Монументалист» и осуществить главную мечту: открыть свой «модный дом», где будут продаваться и одежда, и картины, — делится Екатерина Козлова.

Ранее редакция сообщала о том, что мастерица создает медные украшения из листьев в Новосибирске.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики :

Регионы : Новосибирская область

Теги : художник украшение

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Мастерица создает медные украшения из листьев в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Татьяна Гусева переехала с Камчатки в Новосибирск ради творчества и комфортной жизни. В Новосибирске она нашла вдохновение в природе и начала создавать медные украшения из листьев и цветов методом гальванопластики.

Переезд был лёгким решением, так как она увидела в столице Сибири больше возможностей для реализации проектов. Татьяна быстро оценила преимущества нового места: удобный транспорт, дешёвые авиабилеты, качественные и доступные продукты, особенно фрукты и овощи. Сибирская весна с её буйным цветением и тёплым маем стала приятным открытием.

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Не просто декор: новосибирская художница Аделаида Рош «оживляет» камень

Автор: Артем Рязанов

Жительница Новосибирска Аделаида Рош уже почти девять лет создаёт мозаики и доказывает, что это не просто декор, а полноценное искусство. Её работы представлены в частных коллекциях и музеях от Италии до Мексики, в том числе в музеях Нижней Калифорнии (Мексика) и Пенсильвании (США).

Интерес к мозаике у художницы вырос из школьных коллажей из бумаги. Профессиональные навыки Аделаида получила в Италии — в единственной в мире профильной школе мозаичистов.

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Художник из Румынии Себастьян Ликан 25 лет живет и творит в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Себастьян Ликан из Румынии уже более 25 лет живёт и творит в Новосибирске. В обычной квартире он обустроил мастерскую и пишет иконы с ликами святых, а также занимается росписью по стеклу — в том числе с сибирскими мотивами: старушками в платочках, зимними пейзажами и даже комарами.

Изначально представления художника о Сибири были стереотипными, но после переезда он проникся регионом и называет себя патриотом Сибири. Особое место в его творчестве занимает традиция росписи по стеклу: по словам Ликана, раньше такие иконы создавали бабушки-любительницы — настоящие иконы были слишком дороги для простого народа.

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Иеромонах Феодорит назвал нежелательные для россиян елочные игрушки

Автор: Артем Рязанов

На новогодней елке для верующих не должно быть игрушек, изображающих демонов и чертей. Такие украшения считаются кощунственными, сообщил иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

— Желательно все-таки, чтобы игрушки на елке были не кощунственными. А так — можно и просто шарики, как обычно, и мишуру, и какие-то фигурки, если они не символизируют демонов. Не должно быть всяких чертей, — рассказал он «РИА Новости».

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Замглавы Минстроя России отреагировал на идею штрафовать за елки в подъездах

Автор: Артем Рязанов

Заместитель главы Минстроя Алексей Ересько ответил на вопрос депутата Государственной Думы Михаила Делягина. Он заявил, что установка новогодних ёлок и праздничных украшений в подъездах многоквартирных домов не считается порчей жилых помещений.

Ранее депутат выступил с инициативой ввести мораторий на штрафы за нарушение правил пожарной безопасности при украшении подъездов ёлками и гирляндами в новогодние праздники.

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«A la Russe»: трендом в новогодних украшениях в Новосибирске стала ностальгия

Автор: Артем Рязанов

В эпоху быстро меняющихся трендов, многие новосибирцы для украшения ёлки сегодня выбирают винтажные игрушки.

Таковы результаты опроса, проведенного в регионе компанией «Росгосстрах». Выбор украшений для елки тоже индивидуален: 55% предпочитают советские наборы, 25% выбирают продукцию конкретной фабрики, а 20% отдают предпочтение ручной работе.

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