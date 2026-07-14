Художница из Новосибирска украшает стены и ведёт блог о своём творчестве

25‑летняя Екатерина Козлова — художник‑монументалист из Сибири. Она ломает стереотип о «мужском» характере этого искусства: в своих масштабных работах сочетает живопись и мозаику, а в блоге популяризирует направление и делится яркими образами.

Любовь к монументализму зародилась у Екатерины ещё в детстве, которое она провела в Бийске — она с ранних лет ходила в художественные кружки. Во время учёбы в НГУАДИ девушка постепенно привыкла к большим форматам и поняла, что хочет создавать именно крупные работы. На её курсе учились только девушки, и для Екатерины стало открытием, что многие считают монументализм «мужским» жанром. Сама художница убеждена: искусство должно быть вне гендера.

Для Екатерины монументализм — это не просто техника, а способ говорить с городом и его жителями.

— Твоё мышление меняется, когда ты понимаешь, что творишь не для себя, а для людей. Твоя цель — донести простую, но масштабную мысль понятными образами, — делится она с изданием Горсайт.

Сейчас художница стремится переосмыслить направление, выйти за традиционные рамки и раскрыть его смыслы через картины, одежду и контент в соцсетях.

Благодаря блогу аудитория Екатерины выросла до нескольких тысяч человек. Через публикации она помогает подписчикам замечать монументальное искусство вокруг — например, малозаметные мозаики или муралы. Так, после её постов люди стали активнее интересоваться НГУАДИ и его мастерской с учебной росписью.

Дипломная работа Екатерины была посвящена ДК БОЗ в родном Бийске: она предложила оформить фасад изображением народного ансамбля, вплетая в проект личные воспоминания — её родители участвовали в театре ростовых кукол, и палитра работы сложилась из впечатлений о театральном закулисье.

— Среди моих целей — запустить бренд одежды «Монументалист» и осуществить главную мечту: открыть свой «модный дом», где будут продаваться и одежда, и картины, — делится Екатерина Козлова.

Ранее редакция сообщала о том, что мастерица создает медные украшения из листьев в Новосибирске.