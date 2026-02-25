Поиск здесь...
Общество

Новосибирские дольщики потребовали банкротства «Мегадома»

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Глава компании подозревается в мошенничестве на 150 миллионов рублей

В Арбитражный суд Новосибирской области подан иск против строительной компании «Мегадом».12 человек требуют признать фирму банкротом. На момент публикации суд еще не принял заявление к рассмотрению. Сумма задолженности не разглашается.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания ООО «Мегадом», зарегистрированная в поселке Кудряшовский Новосибирской области, принадлежит Виктору Рычкову. До 2 октября 2024 года её учредителем был Евгений Мельников.

Октябрьский районный суд Новосибирска сообщил, что Рычков обвиняется в мошенничестве на 150 миллионов рублей. В прошлом году его оставили в следственном изоляторе.

По версии следствия, в 2023–2024 годах обвиняемые привлекали клиентов для строительства малоэтажных домов. Люди платили наличными или переводили деньги на счет Рычкова. Однако строители не выполнили свои обязательства. Предварительно, в деле фигурируют более 100 потерпевших.

В октябре 2024 года пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области сообщила о задержании главы компании «Мегадом».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский застройщик ИЖС признан банкротом.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : суд Мегадом банкротство

