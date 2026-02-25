Поиск здесь...
«Вот бы еще вернуть те рогалики и трубочки с повидлом»: в новосибирском общепите усиливается мода на всё советское

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Блюда, которые у многих ассоциируются с детством, встраиваются в меню заведений разных ценовых сегментов

В новосибирском общепите усиливается тенденция, которую можно условно назвать «мода на СССР». Она проявляется как в подходе к оформлению интерьеров, так и в разработке меню. Советские плакаты, старые весы «Тюмень», холодильники «ЗИЛ-Москва» — всё это больше не старье, а востребованный винтаж. Что касается блюд, то даже рестораны премиального сегмента включаются в эту ностальгию и предлагают гостям что-то «из советского». Например, салат «Мимоза». Infopro54 поговорил об этом тренде с представителями общепита и выяснил, по какой еще еде люди скучают.

Советские заведения общепита сами по себе не являются примером для подражания для современных рестораторов: там много было такого, говорят они, что лучше не возвращать. Но в плане блюд и вкусов советское прошлое профессионалам интересно. Главная причина – у многих из них детство пришлось именно на то время и они помнят, что тогда было вкусно.

— У каждого есть личные гастрономические воспоминания, и они как-то укладываются в эту общую ностальгию по советскому. Я, например, помню кафе «Садко», мы ходили туда есть мороженое с облепиховым вареньем из металлических креманок. И вот воспоминания такого рода находят отражение в современных заведениях. Но то, что сейчас предлагает общепит на эту тему, это всё-таки не прямая цитата, а некая отсылка, авторское прочтение. Если взять и просто воспроизвести тот советский общепит, это не сработает. И тот же зумер не поймет, зачем ему такое. Уже другие представления о сервисе, об атмосфере, — рассказала Infopro54 шеф-повар, основатель проекта #ШЕФИФЕРМЕР, вице-президент по Сибирскому федеральному округу Российской ассоциации шеф-поваров Chefs Team Russia Юлия Литвиненко.

Во многих заведениях подтверждают, что спрос на блюда «как тогда» есть не только и не столько среди тех, кто застал СССР. Отсылка к советскому гастрономическому прошлому востребована и у молодого поколения.

— Мы чтим традиции старых пышечных, но готовим всё же немного по-другому, и формат у нас современный. Наша целевая аудитория — это в основном семейные люди, категория 25+. Но среди клиентов мы видим и много молодежи. Есть и пожилое поколение: кто-то вспоминает школьные годы, кто-то вспоминает какие-то семейные традиции. Мы, конечно, делали всё с отсылкой к прошлому, даже не советскому, а скорее к русским старым пышечным, но получилась многоплановая история, — говорит управляющая сетью современных пышечных «ПыЖка» Ольга Кошкарова.

Еще один момент, который отмечают представители отрасли, — это то, что сейчас многие потребители вынуждены экономить. И тут советская кухня, которая базировалась не на деликатесах, тоже оказалась кстати. Именно с этим связан рост интереса рынка к рюмочным и столовым.

— Нельзя утверждать, что столовые — это хранители традиционной кухни. Но я могу сказать точно, что столовая — это наше советское изобретение, изобретение Советского Союза. Наши столовые предназначены для быстрой и экономной еды. Формат столовых — это действительно наше ноу-хау, и сейчас они возрождаются. И в столовых действительно много блюд русской кухни и советской кухни, — рассказала Infopro54 директор Сибирской гильдии шеф-поваров, директор компании «Атланта-Сервис» Наталия Пятых.

Редакция провела экспресс-опрос среди читателей на тему любимых блюд из советского прошлого. Оказалось, у каждого есть какое-то свое воспоминание, и если их собрать вместе, то можно составить полноценное меню. В этих воспоминаниях много домашних блюд — тех, что готовила бабушка или мама. Но есть и такие блюда и продукты, которые предлагал только общепит или магазины. Приведем одну характерную реплику.

— Из того, по чему я скучаю, — пряник «Новосибирск». Он был очень вкусный, в фирменной картонной коробке. Было бы здорово, если бы кто-то начал снова его делать по тем старым рецептам. И вот бы еще вернуть те рогалики и трубочки с повидлом, которые были в нашем детстве, — сказал один из собеседников редакции.

Ранее редакция рассказывала, какие заведения общепита закрылись в Новосибирске в начале 2026 года.

Фото Infopro54

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Сибирь Новосибирcк

Теги : СССР советские традиции общепит

Новосибирские дольщики потребовали банкротства «Мегадома»
Международная выставка «МашЭкспо Сибирь-2026» пройдет при поддержке Минпромторга России

Международная выставка «МашЭкспо Сибирь-2026» пройдет при поддержке Минпромторга России

В числе участников МашЭкспо Сибирь предприятия и компании Интервесп, Битван, СРВ, Промет, Техно-Тулз, Челленджер, Мегатулс, ЭИР, Армада, Белорусские станки, Камоцци, Станком, Промой, Ками, EМГ, ВТЦ, Норгау Русланд и другие.

В форумной части выставки:

Читать полностью

Новосибирские дольщики потребовали банкротства «Мегадома»

Автор: Артем Рязанов

В Арбитражный суд Новосибирской области подан иск против строительной компании «Мегадом».12 человек требуют признать фирму банкротом. На момент публикации суд еще не принял заявление к рассмотрению. Сумма задолженности не разглашается.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания ООО «Мегадом», зарегистрированная в поселке Кудряшовский Новосибирской области, принадлежит Виктору Рычкову. До 2 октября 2024 года её учредителем был Евгений Мельников.

Читать полностью

Квадратный метр в ожидании: новосибирские застройщики готовятся к долгой осаде

Автор: Оксана Мочалова

Рынок недвижимости Новосибирска вошел в 2026 год с ощущением дежавю: высокая ключевая ставка, сворачивание массовой льготной ипотеки и падение продаж. Однако за сухими цифрами статистики скрывается глубинная трансформация. Рынок покидает эра «легких денег», и на смену ей приходит время прагматизма, выживания и поиска новых точек опоры.

Экономическая турбулентность перестала быть теорией и превратилась в будни застройщиков. Участники рынка все чаще говорят о падении спроса, сократившегося, по некоторым оценкам, вдвое. Однако эта цифра не отражает всей глубины проблемы. Снижение наполнения счетов эскроу при формально позитивной статистике договоров — вот где скрывается главная угроза. Доля рассрочек растет, реальные деньги поступают медленнее, а банки ужесточают требования к проектному финансированию. По сути, застройщики сегодня работают как кредиторы своих клиентов, замораживая собственные оборотные средства. Это напрямую бьет по экономике проектов.

Читать полностью

Казахстан запретил ввоз мяса и скота из Новосибирской области

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирские животноводческие хозяйства и фермеры не могут экспортировать мясо и живых сельскохозяйственных животных в Казахстан. Эта страна ввела соответствующий запрет из-за эпизоотической ситуации в российских регионах.

Россельхознадзор проинформировал свои территориальные подразделения и Федеральную таможенную службу об ограничениях, введенных Казахстаном, специальным письмом (есть в распоряжении редакции Infopro54).

Читать полностью

Новосибирцы заплатили за услуги почти 380 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

На первом месте по объему расходов на услуги в Новосибирской области по итогам 2025 года ожидаемо оказалась коммуналка. В совокупности жители региона отдали за год предприятиям ЖКХ 61,4 млрд рублей, говорится сообщении Новосибирскстата. Для сравнения, в 2024 году — 53,2 млрд рублей. В расчете на душу населения платеж вырос с 19095 до 22030 рублей.  Напомним, тарифы ЖКХ в регионе в прошлом году выросли с 1 июля, а первые квитанции с новыми ценами пришли в начале августа.

К этим расходам можно добавлять оплату жилищных услуг (содержание и капремонт дома, управление многоквартирным домом, ремонт и эксплуатация лифтов, мусоропроводов). В 2025 году новосибирцы потратили на эти услуги 33 млрд, годом ранее — 27,2 млрд рублей. На душу населения расходы выросли с 9751 до 11957.

Читать полностью

Взрослый новосибирец в среднем выпил за год 94 литра алкогольных напитков

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года розничные продажи крепкого алкоголя на душу населения в возрасте 18+ в Новосибирской области составили 9,1 литр. По сравнению с 2024 годом, потребление таких напитков в регионе выросло на 1,2%. Среднее потребление по России составило 10,4 литра (-2,1%). Об этом говорится в результатах исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

— Больше всего по стране просели продажи коньяка: с 1,2 до 1,1 литра на душу населения (-9,7%). На этом фоне прочие крепкие дистилляты (виски, ром, джин, бренди, текила, абсент и др.) выглядели более устойчиво и даже остались одной из немногих подкатегорий с положительной динамикой продаж. Их потребление сохранилось на уровне 1,3 литра на человека, показав символический рост (+1,2%), — констатировали в компании.

Читать полностью
