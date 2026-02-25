«Вот бы еще вернуть те рогалики и трубочки с повидлом»: в новосибирском общепите усиливается мода на всё советское

В новосибирском общепите усиливается тенденция, которую можно условно назвать «мода на СССР». Она проявляется как в подходе к оформлению интерьеров, так и в разработке меню. Советские плакаты, старые весы «Тюмень», холодильники «ЗИЛ-Москва» — всё это больше не старье, а востребованный винтаж. Что касается блюд, то даже рестораны премиального сегмента включаются в эту ностальгию и предлагают гостям что-то «из советского». Например, салат «Мимоза». Infopro54 поговорил об этом тренде с представителями общепита и выяснил, по какой еще еде люди скучают.

Советские заведения общепита сами по себе не являются примером для подражания для современных рестораторов: там много было такого, говорят они, что лучше не возвращать. Но в плане блюд и вкусов советское прошлое профессионалам интересно. Главная причина – у многих из них детство пришлось именно на то время и они помнят, что тогда было вкусно.

— У каждого есть личные гастрономические воспоминания, и они как-то укладываются в эту общую ностальгию по советскому. Я, например, помню кафе «Садко», мы ходили туда есть мороженое с облепиховым вареньем из металлических креманок. И вот воспоминания такого рода находят отражение в современных заведениях. Но то, что сейчас предлагает общепит на эту тему, это всё-таки не прямая цитата, а некая отсылка, авторское прочтение. Если взять и просто воспроизвести тот советский общепит, это не сработает. И тот же зумер не поймет, зачем ему такое. Уже другие представления о сервисе, об атмосфере, — рассказала Infopro54 шеф-повар, основатель проекта #ШЕФИФЕРМЕР, вице-президент по Сибирскому федеральному округу Российской ассоциации шеф-поваров Chefs Team Russia Юлия Литвиненко.

Во многих заведениях подтверждают, что спрос на блюда «как тогда» есть не только и не столько среди тех, кто застал СССР. Отсылка к советскому гастрономическому прошлому востребована и у молодого поколения.

— Мы чтим традиции старых пышечных, но готовим всё же немного по-другому, и формат у нас современный. Наша целевая аудитория — это в основном семейные люди, категория 25+. Но среди клиентов мы видим и много молодежи. Есть и пожилое поколение: кто-то вспоминает школьные годы, кто-то вспоминает какие-то семейные традиции. Мы, конечно, делали всё с отсылкой к прошлому, даже не советскому, а скорее к русским старым пышечным, но получилась многоплановая история, — говорит управляющая сетью современных пышечных «ПыЖка» Ольга Кошкарова.

Еще один момент, который отмечают представители отрасли, — это то, что сейчас многие потребители вынуждены экономить. И тут советская кухня, которая базировалась не на деликатесах, тоже оказалась кстати. Именно с этим связан рост интереса рынка к рюмочным и столовым.

— Нельзя утверждать, что столовые — это хранители традиционной кухни. Но я могу сказать точно, что столовая — это наше советское изобретение, изобретение Советского Союза. Наши столовые предназначены для быстрой и экономной еды. Формат столовых — это действительно наше ноу-хау, и сейчас они возрождаются. И в столовых действительно много блюд русской кухни и советской кухни, — рассказала Infopro54 директор Сибирской гильдии шеф-поваров, директор компании «Атланта-Сервис» Наталия Пятых.

Редакция провела экспресс-опрос среди читателей на тему любимых блюд из советского прошлого. Оказалось, у каждого есть какое-то свое воспоминание, и если их собрать вместе, то можно составить полноценное меню. В этих воспоминаниях много домашних блюд — тех, что готовила бабушка или мама. Но есть и такие блюда и продукты, которые предлагал только общепит или магазины. Приведем одну характерную реплику.

— Из того, по чему я скучаю, — пряник «Новосибирск». Он был очень вкусный, в фирменной картонной коробке. Было бы здорово, если бы кто-то начал снова его делать по тем старым рецептам. И вот бы еще вернуть те рогалики и трубочки с повидлом, которые были в нашем детстве, — сказал один из собеседников редакции.

Ранее редакция рассказывала, какие заведения общепита закрылись в Новосибирске в начале 2026 года.