В Куйбышеве борются за спасение векового костёла

Культурное наследие Новосибирской области под угрозой: католический храм 1911 года постройки в Куйбышеве лишился охранного статуса. Здание, возведённое ссыльными поляками, может потерять историческую ценность в глазах властей.

Историческая ценность костёла неоспорима: это единственное сохранившееся в регионе культовое сооружение, отражающее западноевропейские архитектурные традиции. Храм был центром польской диаспоры до 1937 года.

Ситуация обострилась, когда зимой 2025 года здание исключили из списка выявленных объектов культурного наследия. Активисты оспорили это решение в суде, указав на недостатки проведённой экспертизы.

Суд принял сторону общественников и приостановил дело для проведения новой независимой экспертизы. Однако для этого требуется 247 тысяч рублей.

На данный момент собрана часть суммы, но до 11 июня необходимо внести ещё 100 тысяч рублей. Без этих средств экспертиза не состоится, а судьба исторического здания останется под вопросом.

В инспекции по охране памятников Горсайту подтвердили: пока объект не имеет статуса культурного наследия и не считается обладающим признаками такового.

Активисты продолжают борьбу за сохранение уникального памятника архитектуры, связанного с историей освоения Сибири и культурным многообразием региона.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский ученый прожил несколько месяцев в храме Восточного Тибета.