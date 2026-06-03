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В Куйбышеве борются за спасение векового костёла

Автор: Артем Рязанов

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Уникальное здание католического храма, построенного ссыльными поляками более века назад, может потерять охранный статус

Культурное наследие Новосибирской области под угрозой: католический храм 1911 года постройки в Куйбышеве лишился охранного статуса. Здание, возведённое ссыльными поляками, может потерять историческую ценность в глазах властей.

Историческая ценность костёла неоспорима: это единственное сохранившееся в регионе культовое сооружение, отражающее западноевропейские архитектурные традиции. Храм был центром польской диаспоры до 1937 года.

Ситуация обострилась, когда зимой 2025 года здание исключили из списка выявленных объектов культурного наследия. Активисты оспорили это решение в суде, указав на недостатки проведённой экспертизы.

Суд принял сторону общественников и приостановил дело для проведения новой независимой экспертизы. Однако для этого требуется 247 тысяч рублей.

На данный момент собрана часть суммы, но до 11 июня необходимо внести ещё 100 тысяч рублей. Без этих средств экспертиза не состоится, а судьба исторического здания останется под вопросом.

В инспекции по охране памятников Горсайту подтвердили: пока объект не имеет статуса культурного наследия и не считается обладающим признаками такового.

Активисты продолжают борьбу за сохранение уникального памятника архитектуры, связанного с историей освоения Сибири и культурным многообразием региона.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский ученый прожил несколько месяцев в храме Восточного Тибета.

Источник фото: Горсайт / Муниципальное казённое учреждение культуры «Музейный комплекс» г. Куйбышев

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : храм постройка

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Новосибирцы требуют сохранить сквер на Красноярской

Автор: Артем Рязанов

Жители Новосибирска защищают сквер около БЦ «Гринвич» от вырубки под восьмиэтажный отель. Для этого они создали петицию на портале «Российская общественная инициатива».

— Мэрия города Новосибирска рассматривает выдачу разрешения на строительство на территории сквера по улице Красноярская, 35. При этом решении будет уничтожена последняя благоустроенная зеленая зона, будут нарушены права жителей расположенных рядом многоквартирных жилых домов на обеспечение придомовой зоной озеленения, права на комфортную городскую среду. Скажем «нет» нарушению прав жителей, нарушению законодательства РФ, сохраним данный сквер, — говорится в петиции.

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Деревянный храм в честь Матроны Московской появится в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Заельцовском районе Новосибирска, на улице Охотской, идет строительство деревянной церкви в честь святой блаженной Матроны Московской.

Храм будет сочетать в себе элементы традиционной архитектуры православных деревянных храмов и инновационные решения, обеспечивающие доступность для людей с ограниченными возможностями.

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В Новосибирской области пожарные потушили возгорание в храме

Автор: Оксана Мочалова

Пожарные потушили возгорание в местной церкви в поселке Колыбелька Краснозерского района Новосибирской области. В храме загорелась электрическая проводка, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

— Пожарные потушили возгорание на квадратном метре; вынесли иконы и иные ценности храма. На месте работали девять специалистов и три единицы техники, — уточнили в ведомстве.

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Чудо с иконой Георгия Победоносца произошло в храме под Новосибирском

Автор: Алёна Пятенок

О настоящем чуде, которое произошло в Доволенском храме, с благоговением говорят все жители села.

Служители церкви во имя преподобного Сергия Радонежкого случайно заметили, что старинная икона покровителей русских воинов вдруг заиграла яркими красками. Потемневшее изображение вдруг стало цветным.

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«Трусливо подбросили и убежали»: сторонники Навального* осквернили памятник мучеников у католической церкви в Новосибирске

Автор: Алёна Пятенок

Оппозиционные политики организовали провокацию у католического храма в Новосибирске. Злоумышленники прикрепили к плите памяти мучеников ХХ века, пострадавших за веру от рук атеистов фотографию умершего в тюрьме Алексея Навального* и возложили цветы. А чтобы их «подвиг» не остался незамеченным они сфотографировали памятник и активно начали размещать эти снимки в социальных сетях, призывая людей присоединиться к акции. Среди новосибирцев нашлись сочувствующие и начали приносить к памятной плите гвоздики. Служители храма были возмущены подобным поступком.

― 26 февраля на плите памяти мучеников была обнаружена фотография недавно умершего Навального*. Настоятеля об этом, конечно же, никто не спрашивал, просто трусливо подбросили, засняли и убежали. И в этот же день, как выяснилось, в соцсетях стали появляться публикации. Фотографию и цветы мы, конечно же убрали, ― прокомментировали Infopro54 в католическом храме.

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Похитителя серебряных украшений из Храма отправили в колонию в Новосибирске

Автор: Ольга Кирсанова

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор серийному вору за 31 эпизод краж в общественных местах. Самое дерзкое из них оказалось хищение серебряных украшений из Храма святого великомученика Георгия Победоносца.

— Суд признал виновным Андрея Половникова в совершении 31 эпизода краж и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.

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