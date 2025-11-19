«Нам говорили, что Хилок — все!»: жители поселка под Новосибирском пожаловались на незаконную торговлю

Жители поселка им. Крупской обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину с жалобой на незаконную торговлю, организованную мигрантами в населенном пункте. Обращение размещено в социальный сетях.

— На территории поселка им. Крупской Новосибирской области при попустительстве администрации Верх-Тулинского сельсовета <…> осуществляется незаконная торговля товарами неизвестного происхождения с автомобильных фур. Зафиксировано создание закрытого этнического анклава с системным нарушением миграционного законодательства, санитарных норм и правил торговли. Имеются видеодоказательства нарушений. — Нам говорили, что «Хилок — все!» — ложь! «В поселке им. Крупской все законно» — ложь! «Не будет никакого анклава» — ложь!

Авторы подчеркивают, что многочисленные обращения местных жителей в различные инстанции результатов не принесли.

— Прошу провести проверку по факту организации незаконной торговли и создания этнических анклавов; установить причастность должностных лиц администрации Верх-Тулинского сельсовета и правительства Новосибирской области; проверить законность деятельности всех торговых точек; привлечь виновных к уголовной ответственности; инициировать административное выдворение мигрантов при подтверждении нарушений, — говорится в обращении.

Стоит отметить, что ни одно видео по указанным в обращении ссылкам на данный момент недоступно.

Как сообщили в СУ СК по Новосибирской области, Александр Бастрыкин поручил организовать по данному поводу процессуальную проверку и возбудить уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в середине февраля 2025 года в поселке Крупской Верх-Тулинского сельсовета, где раньше располагался рынок «Мандарин», открылась площадка для оптовой торговли «Азия-Сибирь». Весной на площадку начали переезжать продавцы, ранее торговавшие на Хилокском рынке.

В конце марта жители Верх-Тулинского сельсовета обратились с открытым письмом к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Сибиряки также создали петицию, в которой выразили протест против возникновения на их территории «нового Хилокского гетто».

В конце марта в администрации Новосибирского района обсудили ситуацию, связанную с организацией нового оптового рынка на территории Верх-Тулинского сельсовета около поселка Крупской. Тогда было заявлено, что ООО «Агрокомплекс» «Азия-Сибирь» планирует инвестировать в территорию в несколько этапов около 10 млрд рублей.

В июне оказалось, что большегрузы с овощами и фруктами разрушают общую дорогу, которая является единственным подъездным путем к поселку. Кроме того, жители жаловались на огромное количество мусора на перехватывающей парковке (принадлежит ГКУ НСО «ТУАД НСО»). Администрация района потребовала от собственников оптового рынка соблюдать достигнутые договоренности и навести порядок.

Ранее редакция сообщала о том, что этносемья легализовала в Новосибирске более 80 мигрантов из Средней Азии.