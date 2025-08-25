Новосибирские энергетики ведут масштабную реконструкцию электросетей в Оби

В 2025 году компания «Россети Новосибирск» начала крупномасштабную перестройку электрических сетей в городе-спутнике новосибирской агломерации.

Значительная часть линий электропередач (ЛЭП) и трансформаторных подстанций города Оби находится в ведении местной администрации и в последние годы требовала модернизации для приведения в соответствие с актуальными техническими стандартами. Это отражалось на стабильности и качестве электроснабжения жителей и предприятий. Благодаря сотрудничеству между городскими властями и ключевой территориальной сетевой организацией была разработана программа по реконструкции и строительству новых секций электрических сетей.

На сегодняшний день энергетики успешно завершили ряд проектов в городе. В частности, на улице Вокзальной была модернизирована трансформаторная подстанция с установкой вакуумного выключателя на 10 кВ. Вместо устаревших муниципальных электросетей проложено приблизительно 6 км кабельных ЛЭП на 10 кВ от высоковольтной подстанции «Толмачевская», а на улицах 3-я Северная и Матросова возведены новая подстанция и линия электропередачи на 10 кВ.

В настоящее время проводится разделение воздушных ЛЭП на 0,4 кВ на более короткие отрезки, с установкой реклоузеров – автоматизированных устройств управления и защиты на базе вакуумных выключателей, управляемых микропроцессорами. Такая схема позволяет оперативно изолировать поврежденный участок сети в случае аварии, минимизируя зону отключения и сокращая количество потребителей, затронутых перебоями в электроснабжении.

На 2026 год намечены дальнейшие этапы модернизации электросетей, включая замену оборудования и создание новых участков взамен устаревших муниципальных сетей. В распределительных пунктах 10 кВ масляные выключатели будут заменены на современные вакуумные. Будет продолжена реконструкция воздушных и кабельных ЛЭП. Для повышения эффективности и управляемости электросетями планируется внедрение интеллектуальных разъединителей и реклоузеров. Всё используемое оборудование отечественного производства, что соответствует реализуемой компанией стратегии импортозамещения. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы.

Реализация программы реконструкции направлена на комплексное улучшение надёжности и качества электроснабжения. Ожидаемыми результатами станут снижение числа аварий, стабилизация напряжения, сокращение перерывов в подаче электроэнергии и снижение технологических потерь. Благодаря уже выполненным и запланированным работам энергоснабжение города Оби станет более надежным, а эксплуатация электросетей – более безопасной.