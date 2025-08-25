Рабочему поселку Кольцово сохранили статус наукограда на 15 лет

Правительство России официально продлило статус наукограда для Кольцово, соответствующий документ за подписью председателя правительства Михаила Мишустина от 21 августа 2025 года был опубликован на официальном портале 23 августа. Первоначально статус был присвоен поселку указом президента России в 2003 году, и его действие истекало 31 декабря 2025 года. Согласно новому распоряжению, статус сохраняется за Кольцово с 1 января 2026 года сроком на 15 лет — до 2040 года.

Это решение позволяет муниципальному образованию продолжать получать федеральное финансирование для поддержки и развития научно-производственных комплексов и инфраструктуры. В составе научно-производственного комплекса поселка работают предприятия и компании, специализирующиеся на выпуске биомедицинской и фармацевтической продукции, медицинских инструментов и оборудования, а также информационно-телекоммуникационных систем. Ключевым объектом Кольцово является Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который является одним из ведущих производителей вакцин в стране.

Особое значение для развития наукограда имеет строительство центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) — одного из крупнейших в России проектов в области научно-исследовательской инфраструктуры. Этот синхротрон поколения «4+» с энергией 3 ГэВ станет уникальным инструментом для ученых и инновационного бизнеса, позволяя проводить передовые исследования в различных областях — химии, физике, материаловедении, биологии, геологии и гуманитарных науках. По состоянию на август 2025 года строительство СКИФа завершено на 96%, а его промышленная эксплуатация должна начаться не позднее 2026 года.

По данным на 2025 год, в России официальный статус наукограда имеют 14 муниципальных образований. Большинство из них расположены в центральной части страны: восемь находятся в Московской области (Дубна, Королев, Реутов, Протвино, Пущино, Жуковский, Фрязино и Черноголовка), один — в Москве (Троицк), и еще пять — в других регионах (Бийск в Алтайском крае, Кольцово в Новосибирской области, Обнинск в Калужской области, Мичуринск в Тамбовской области и Саров в Нижегородской области).

Статус наукограда присваивается муниципальным образованиям, имеющим высокий научно-технический потенциал, где научно-техническая продукция составляет более 50% от общего объема продукции всех хозяйствующих субъектов муниципалитета. Сохранение статуса для Кольцово подчеркивает его важную роль в научно-технологическом развитии России и способствует дальнейшему укреплению его позиций как одного из ведущих центров исследований и инноваций.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские вирусологи разработали средство от описторхоза на основе хищного гриба.