Под Новосибирском продают участки застройщика-банкрота за 327 млн рублей

ППК «Фонд развития территорий» ищет покупателей на два участка в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщил Минстрой области. На аукцион выставлены участки общей площадью 46 тысяч кв метров в микрорайоне Новомарусино по ул Большая. Стартовая цена лота — 327 млн рублей.

В документации уточняется, что речь идет о праве заключения договора переуступки прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельных участков, а также о продаже двух объектов незавершенного строительства: жилых домов. Степень готовности домов составляет 68% и 6%.

— Аукцион проводится на повышение начальной цены. Победителем аукциона признается участник, допущенный к участию в аукционе и предложивший наиболее высокую цену договора, — отмечается в документах торгов.

Право собственности на лот ППК «Фонд развития территорий» перешло по решению арбитражного суда Новосибирской области от ноября 2023 года.

Напомним, ранее эти дома строила компания ООО «Доступное жилье Новосибирск» Вадима Варвянского. С 2013 года она являлась застройщиком ЖК «Новомарусино». Проект предусматривал строительство более 100 жилых домов на участке площадью 65 га. Но после неоднократной сдвижки сроков сдачи, недостроенными оказались шесть многоквартирных домов, а обманутыми дольщиками признаны более 750 человек. В проблемных домах было продано 726 квартир. Одним из дольщиков являлась мэрия, которая приобрела в проекте Варвянского 126 квартир за 234 млн руб. для расселения ветхих и аварийных домов.

В 2019 году «ДЖН» признали банкротом и ввели конкурсное производство. На тот момент общая задолженность застройщика перед кредиторами составляла 40 миллионов рублей. В 2020 году часть домов в Новомарусино достроили на средства публично-правовой компании «Фонд».

В 2021 году ООО «Доступное жилье Новосибирск выставил на торги дебиторскую задолженность четырех компаний. Согласно, данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, совокупная сумма долга составляла на тот момент более 520 млн рублей. Тогда же Вадима Варвянского арестовали.

В декабре 2024 года Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении девелопера Вадима Варвянского. Он признан виновным в совершении трех из четырех предъявленных ему преступлений. Вопрос с исками дольщиков к девелоперу рассматривается в порядке гражданского судопроизводства. Арест, наложенный на имущество Варвянского сохранен до разрешения судьбы гражданских исков.

Ранее редакция сообщала о том, что около 450 детей из Новомарусино будут возить в школы в другие районы города. На жилмассиве образовательного учреждения до сих пор нет.