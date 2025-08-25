Рекламодателям

Под Новосибирском продают участки застройщика-банкрота за 327 млн рублей

  • 25/08/2025, 12:00
Автор: Юлия Данилова
Под Новосибирском продают участки застройщика-банкрота за 327 млн рублей
Аукцион будет идти на повышение цены

ППК «Фонд развития территорий» ищет покупателей на два участка в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщил Минстрой области. На аукцион выставлены участки общей площадью 46 тысяч кв метров в микрорайоне Новомарусино по ул Большая. Стартовая цена лота — 327 млн рублей.

В документации уточняется, что речь идет о праве заключения договора переуступки прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельных участков, а также о продаже двух объектов незавершенного строительства: жилых домов. Степень готовности домов составляет 68% и 6%.

— Аукцион проводится на повышение начальной цены. Победителем аукциона признается участник, допущенный к участию в аукционе и предложивший наиболее высокую цену договора, — отмечается в документах торгов.

Право собственности на лот ППК «Фонд развития территорий» перешли по решению арбитражного суда Новосибирской области от ноября 2023 года

Право собственности на лот ППК «Фонд развития территорий» перешло по решению арбитражного суда Новосибирской области от ноября 2023 года.

Напомним, ранее эти дома строила компания ООО «Доступное жилье Новосибирск» Вадима Варвянского. С 2013 года она являлась застройщиком ЖК «Новомарусино». Проект предусматривал строительство более 100 жилых домов на участке площадью 65 га. Но после неоднократной сдвижки сроков сдачи, недостроенными оказались шесть многоквартирных домов, а обманутыми дольщиками признаны более 750 человек. В проблемных домах было продано 726 квартир. Одним из дольщиков являлась мэрия, которая приобрела в проекте Варвянского 126 квартир за 234 млн руб. для расселения ветхих и аварийных домов.

В 2019 году «ДЖН» признали банкротом и ввели конкурсное производство. На тот момент общая задолженность застройщика перед кредиторами составляла 40 миллионов рублей. В 2020 году часть домов в Новомарусино достроили на средства публично-правовой компании «Фонд».

В 2021 году ООО «Доступное жилье Новосибирск выставил на торги дебиторскую задолженность четырех компаний. Согласно, данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, совокупная сумма долга составляла на тот момент более 520 млн рублей. Тогда же Вадима Варвянского арестовали.

В декабре 2024 года Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении девелопера Вадима Варвянского. Он признан виновным в совершении трех из четырех предъявленных ему преступлений. Вопрос с исками дольщиков к девелоперу рассматривается в порядке гражданского судопроизводства. Арест, наложенный на имущество Варвянского сохранен до разрешения судьбы гражданских исков.

Ранее редакция сообщала о том, что около 450 детей из Новомарусино будут возить в школы в другие районы города. На жилмассиве образовательного учреждения до сих пор нет. 

Иллюстрация базовая – создана с помощью нейросети Шедеврум, внутри текста — ППК «Фонд развития территорий», размещено в аукционной документации.

1 061

Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : продажа земельных участков обманутые дольщики


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирцев предупредили о взломах аккаунтов в Telegram
25/08/25 13:00
Общество Право&Порядок
Стань частью будущего: регистрацию на AI Challenge продлили
25/08/25 12:15
Технологии
Под Новосибирском продают участки застройщика-банкрота за 327 млн рублей
25/08/25 12:00
Бизнес Власть Недвижимость
Рабочему поселку Кольцово сохранили статус наукограда на 15 лет
25/08/25 11:00
Власть Инновации Наука Технологии Экономика
Новосибирский колледж будет готовить IT-специалистов для ГУ МВД
25/08/25 10:00
Образование Право&Порядок
Мошенникам по ОСАГО выплачено более 2,6 миллиардов рублей в Новосибирске
25/08/25 9:00
Общество Право&Порядок Страхование
До +25 и грозы: в Новосибирске последняя неделя августа обещает быть тёплой, но «мокрой»
24/08/25 18:00
Общество
Ввести единую льготу на проезд российским пенсионерам предложили в Госдуме
24/08/25 16:00
Общество
Кроссовки вне закона: в Новосибирске рассматривают иск о признании спортивной обуви контрафактом
24/08/25 14:00
Бизнес Право&Порядок
Глава СКР Бастрыкин взял на контроль инцидент в детском лагере под Новосибирском
24/08/25 11:45
Общество Право&Порядок
Уроки иностранного языка сократят в школах Новосибирска
24/08/25 9:45
Образование Общество
Эксперты рассказали новосибирцам, как пережить приближающуюся осень
23/08/25 19:00
Общество
Через неделю в Новосибирске отметят очередной День Знаний
23/08/25 18:00
Образование Общество
В Новосибирске начался суд из-за контрафактного павлопосадского платка
23/08/25 17:00
Общество Право&Порядок
Продажи люксовых подержанных автомобилей выросли в России
23/08/25 15:00
Общество
В Новосибирске вырос спрос на генетические паспорта и тесты на отцовство
23/08/25 13:00
Медицина Наука
Между «жёсткостью» и «гибкостью»: в Новосибирске издали новые учебные пособия для педагогов-психологов
23/08/25 12:00
Образование Общество
Рост цен в магазинах Новосибирска в июле почти остановился
23/08/25 11:00
Бизнес Общество Экономика
Депутаты Госдумы предложили создать в России официальные криптообменники
23/08/25 9:00
Общество Право&Порядок Финансы
Новосибирская компания создала «дочку» в Казахстане
22/08/25 19:00
Бизнес ВЭД
Популярное
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новости компаний
Новосибирские энергетики ведут масштабную реконструкцию электросетей в Оби
25/08/25 11:25
Банк Уралсиб в Новосибирске помог в подготовке отряда военно-исторической экспедиции
25/08/25 9:10
Энергетики обеспечивают сохранность ВОЛС в рамках договоров с провайдерами
22/08/25 10:50
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15
Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr
19/08/25 10:12
Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей подразделений premium banking
15/08/25 9:18

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

[recaptcha]
Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







[recaptcha size:compact]
Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять