Новосибирские предприниматели вкладываются в нестандартные проекты на селе

Сельский туризм в Новосибирской области становится самостоятельным и быстрорастущим направлением. Предприниматели осваивают новые форматы отдыха, которые привлекают гостей не только из региона, но и из других субъектов федерации, сообщила на пресс-конференции заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова. Одним из ярких примеров стали «медовые практики» и проект «Сон на пасеке» в Сузунском районе.

— Это для наших туристов в новинку, и, конечно, они туда приезжают и удивляются, что вот что-то такое новое придумали. Также популярностью пользуются мини‑ферма в Новосибирском районе и страусиная ферма в Колыванском районе, — отметила она.

При этом в министерстве уверены, что вспышка пастереллеза, зафиксированная в регионе, не повлияет ли на интерес к сельскому туризму. По словам Анны Винниковой, расположение объектов и их направленность не создают рисков для туристической привлекательности.

— Мы в точках нашего притяжения не ожидаем снижения, потому что это другие локации и другой направленности. Поэтому здесь мы видим только интерес у наших туристов и считаем, что это направление будет развиваться, — заявила замминистра.

Среди природных объектов, привлекающих путешественников, Анна Винникова также отметила водопады в Искитимском, Черепановском, Маслянинском и Тогучинском районах. Наибольшее количество гостей собирает Суенгинский водопад. Туристы охотно посещают Бердские скалы в Искитимском районе, где организуются джип‑туры, пешие экскурсии по экотропе «Зверобой».

Активно развивается и водный туризм. В Маслянинском районе организованы сплавы по реке Бердь.

— Раньше все говорили, что можно сплавляться только в Алтайском крае, в Республике Алтай. Так нет, вот теперь мы можем это делать в Маслянинском районе, — подчеркнула спикер.

Гастрономические экспедиции также входят в моду. В селах Локти, Егорьевское, в усадьбе «Старателя» и на пасеках туристы пробуют сибирскую кухню от шеф-поваров. В Маслянино экскурсионные группы отправляются на поиски золотоискателей. Все это, по оценке министерства, создает устойчивый интерес к сельским территориям и дает импульс для развития малого бизнеса в районах.

