Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Туризм

Почти 25 млрд рублей заплатили туристы за услуги в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Основным донором гостей стал Красноярский край

По итогам 2025 года Новосибирская область сохранила позиции в «золотой десятке» национального туристического рейтинга, заняв десятое место, как и годом ранее. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова.

Объем платных туристических услуг достиг 25 миллиардов рублей, что позволило региону занять первое место в Сибири и 12-е в Российской Федерации. Количество гостей, разместившихся в коллективных средствах размещения, превысило 1,5 миллиона человек. Общее число туристических поездок за год составило более 3 миллионов.

Важным изменением стала структура турпотока. На протяжении пяти лет главным российским регионом‑донором туристов была Кемеровская область, но в 2025 году ее опередил Красноярский край.

— Мы на самом деле этому очень рады, потому что были такие поводы, что Красноярский край говорил: есть ли в Новосибирской области чем улучшаться в плане туризма? И мы видим, что тем самым привлекли как раз новых туристов из Красноярского края, — отметила Анна Винникова.

Подтверждением интереса к региону стал рост пассажиропотока в международном аэропорту Толмачёво — по итогам 2025 года он достиг 9,7 миллиона гостей. Одновременно в регионе начали вести учет автомобильного пассажиропотока: в прошлом году он составил внушительные 173 миллиона.

Прогноз на 2026 год, по словам представителя министерства, предполагает сохранение показателей на уровне 2024 года. Кратного роста не ожидается, однако регион делает ставку на деловой туризм и новые мероприятия, которые компенсируют возможные колебания внутреннего туризма.

— Мы ждем уровень 2024 года, но кратного роста однозначно, скорее всего, не будет, — уточнила Винникова.

В минэкономразвития региона отмечали, что значимым трендом туристического сезона в 2025 году стала интернационализация гостей. Наряду с устойчивым интересом со стороны путешественников из Казахстана, Германии, Индии и Турции, регион отметил существенный прирост туристов из Китая. Кроме того, в 2025 году была зафиксирована первая волна посетителей из Гаити, Камбоджи, Маврикия и Ватикана.

Фото редакции Infopro54, автор- Татьяна Краснова

Рубрики : Бизнес Туризм

Регионы : Новосибирская область

Теги : туризм

256
0
0
Сельский туризм в Новосибирской области становится самостоятельным и быстрорастущим направлением. Предприниматели осваивают новые форматы отдыха, которые привлекают гостей не только из региона, но и из других субъектов федерации, сообщила на пресс-конференции заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова. Одним из ярких примеров стали «медовые практики» и проект «Сон на пасеке» в Сузунском районе.

— Это для наших туристов в новинку, и, конечно, они туда приезжают и удивляются, что вот что-то такое новое придумали. Также популярностью пользуются мини‑ферма в Новосибирском районе и страусиная ферма в Колыванском районе, — отметила она.

Читать полностью

Экс-директору «Экологии-Новосибирск» вынесли приговор

Автор: Юлия Данилова

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему директору ООО «Экология-Новосибирск» Ларисе Анисимовой. Ее признали виновной в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере. Как сообщили в областной прокуратуре, в течение почти трех лет Анисимова заключала договоры на оказание услуг по вывозу мусора с юрлицами и частными предпринимателями, однако обязательства по их оплате не были исполнены. В итоге подрядчики понесли ущерб в особо крупном размере.

В управлении Судебного департамента в Новосибирской области уточнили, что Анисимова обвинялась в совершении 8 преступлений, признана виновной в 7.  От назначенного наказания по 3-м преступлениям экс-руководитель «Экологии-Новосибирск» освобождена в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 4 года условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом 60 тысяч рублей.

Читать полностью

В Новосибирской области лишившимся скота крупным хозяйствам и КФХ обещают поддержку

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области продолжается работа по оказанию помощи хозяйствам, пострадавшим от распространения пастереллеза. Представители федеральных и региональных властей, а также аграрного сообщества заявили о мерах поддержки для тех, кто утратил поголовье. 86% пришлось организованный аграрный сектор.

Роман Некрасов, заместитель министра сельского хозяйства России, сообщил, что в рамках работы, которая проводилась в Новосибирской области, состоялось большое количество встреч с пострадавшими хозяйствами, сельхозорганизациями, финансово-кредитными учреждениями и лизинговыми компаниями. Обсуждались меры государственной поддержки, необходимые для скорейшего восстановления производства сельскохозяйственной продукции.

Читать полностью

Цифровизация принесла почти 100 млн руб прибыли предприятиям региона

Пять предприятий Новосибирской области смогли получить суммарную выгоду в 97,3 млн рублей, благодаря усовершенствованию рабочих процессов и внедрению цифровых технологий.

Кондитерское предприятие, занимающееся производством мороженого, провело оптимизацию производственных этапов и отдела по работе с поставщиками сырья. Совместно с экспертами была усовершенствована система «1С»: реализована автоматическая обработка заказов, настройка автоматической отправки документации и интеграция графика поставок для логистической службы. В итоге объём нереализованной продукции снизился с 3,2 млн до 200 тыс. рублей, время выполнения заказа сократилось на 32%, выручка увеличилась на 30%, а общая экономическая отдача составила 9,2 млн рублей.

Читать полностью

Изъятие потенциально зараженных животных завершено в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Мероприятия по изъятию больных и потенциально зараженных животных в регионе завершились. Последним населенным пунктом, где проводились эти работы, стало село Козиха. Новые случаи заболевания животных в регионе не фиксируются уже с 6 марта. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов. Ранее отмечалось, что карантин в очагах заболевания продлится 30 дней.

Новых животных сельчане смогут завести через 4-6 месяцев после нескольких дезинфекций и сдачи анализов на отсутствие инфекции в хозяйствах. Ранее власти отмечали, что владельцам ЛПХ придется уничтожить весь корм и провести обработку помещений и загонов, где содержались животные.

Читать полностью

Строительство в складчину: запрет на застройку маленьких участков в Новосибирске заставит рынок объединяться

Автор: Юлия Данилова

Ситуацию с возможным введением ограничений на участки, где можно будет реализовывать проекты КРТ — от пяти гектаров, оценивают застройщики. Депутат регионального парламента, гендиректор ГК «Поляков» Илья Поляков уверен, что новые ограничения могут почти полностью остановить жилищное строительство в Новосибирске.

— Последние два года заключение договора КРТ является фактически единственной возможностью получить разрешение на строительство жилья. Формат КРТ позволяет перераспределять социальную нагрузку на застройщиков, а в конечном счете — на покупателей жилья. Так и получилось, что сейчас даже для строительства на участке менее гектара нужно заключать договор КРТ, — напоминает собеседник редакции.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности