Почти 25 млрд рублей заплатили туристы за услуги в Новосибирской области

По итогам 2025 года Новосибирская область сохранила позиции в «золотой десятке» национального туристического рейтинга, заняв десятое место, как и годом ранее. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова.

Объем платных туристических услуг достиг 25 миллиардов рублей, что позволило региону занять первое место в Сибири и 12-е в Российской Федерации. Количество гостей, разместившихся в коллективных средствах размещения, превысило 1,5 миллиона человек. Общее число туристических поездок за год составило более 3 миллионов.

Важным изменением стала структура турпотока. На протяжении пяти лет главным российским регионом‑донором туристов была Кемеровская область, но в 2025 году ее опередил Красноярский край.

— Мы на самом деле этому очень рады, потому что были такие поводы, что Красноярский край говорил: есть ли в Новосибирской области чем улучшаться в плане туризма? И мы видим, что тем самым привлекли как раз новых туристов из Красноярского края, — отметила Анна Винникова.

Подтверждением интереса к региону стал рост пассажиропотока в международном аэропорту Толмачёво — по итогам 2025 года он достиг 9,7 миллиона гостей. Одновременно в регионе начали вести учет автомобильного пассажиропотока: в прошлом году он составил внушительные 173 миллиона.

Прогноз на 2026 год, по словам представителя министерства, предполагает сохранение показателей на уровне 2024 года. Кратного роста не ожидается, однако регион делает ставку на деловой туризм и новые мероприятия, которые компенсируют возможные колебания внутреннего туризма.

— Мы ждем уровень 2024 года, но кратного роста однозначно, скорее всего, не будет, — уточнила Винникова.

В минэкономразвития региона отмечали, что значимым трендом туристического сезона в 2025 году стала интернационализация гостей. Наряду с устойчивым интересом со стороны путешественников из Казахстана, Германии, Индии и Турции, регион отметил существенный прирост туристов из Китая. Кроме того, в 2025 году была зафиксирована первая волна посетителей из Гаити, Камбоджи, Маврикия и Ватикана.

