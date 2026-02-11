Новосибирские предприятия получили возможность увеличить переработки

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об увеличении лимита сверхурочной работы. Теперь российские компании смогут привлекать сотрудников к дополнительной работе до 240 часов в год. Это в два раза больше прежнего лимита.

Инициативу, разработанную Минэкономразвития, внесло на рассмотрение парламента правительство России. Изменения затронут Трудовой кодекс РФ. Для применения нового лимита работодателям потребуется заключить коллективный или отраслевой договор с сотрудниками.

Оплата сверхурочных часов будет производиться по повышенным ставкам. Первые два часа работы оплачиваются в полуторном размере, последующие — в двойном. Начиная со 121-го часа в год, каждый дополнительный час также оплачивается в двойном размере.

При этом законопроект включает меры защиты для отдельных категорий работников. Для сотрудников с вредными или опасными условиями труда, а также для государственных и муниципальных учреждений годовой лимит останется на уровне 120 часов. Привлекать к сверхурочной работе пенсионеров и работников предпенсионного возраста можно только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний. Проект также запрещает отзывать из отпуска работников с вредными условиями труда, за исключением случаев предотвращения катастроф.

По оценкам Минэкономразвития, новые нормы позволят легализовать уже существующие в бизнесе переработки. Это может быть эквивалентно созданию дополнительных рабочих мест. В ведомстве отметили, что установленный лимит ниже, чем в некоторых других странах.

Депутаты, поддержавшие законопроект, заявили о необходимости доработки механизма учета сверхурочных часов ко второму чтению. Ряд фракций высказали опасения относительно возможного роста безработицы и рисков для здоровья работников. Несмотря на критические замечания, документ был одобрен большинством голосов (320 — за, 80 — против).

