Новосибирские полицейские готовятся ловить питбайкеров

После наступления теплого сезона на улицы Новосибирска массово выедут не только самокатчики, но и питбайкеры, среди которым много несовершеннолетних. Депутат горсовета Антон Бурмистров отметил, что молодежь гоняет на байках не только по дорогам, но и во дворах, что мешает горожанам отдыхать.

— Ведётся ли работа в этом направлении? Может быть есть какая-то статистика по привлечению к ответственности? Ведется ли работа с родителями несовершеннолетних? — поинтересовался он у начальника Управления МВД России по городу Новосибирску Алексея Захарова.

Захаров пояснил, что отдел пропаганды ГИБДД проводит большую профилактическую работу в этом направлении в рамках подготовки к сезону.

— Кроме того, в летний период мы дополнительно выводим взвод сотрудников ДПС, которые осуществляют патрулирование на мотоциклах. Мы мониторим информацию о местах сбора питбайкеров, они выезжают в эти точки и купируют, — пояснил глава городского управления МВД.

Депутат Ерлан Байжанов поинтересовался сколько сотрудников патрулируют город на мотоциклах.

— На город у нас семь мотоциклов. Что имеем, с тем и работаем. Отрабатываем по сообщениям все районы города, — констатировал Алексей Захаров.

Напомним, депутаты Госдумы настаивают на том, чтобы ограничить использование питбайков без специального разрешения, а также на установке возрастных ограничений. Законодатели предлагают разрешить продажу таких мотоциклов только тем, кто прошел обучение в специализированной спортивной школе.

В Новосибирской области в 2025 году в ДТП нередко фигурировали подростки, которые были как участниками, так и виновниками аварий.

Ранее редакция сообщала о том, что мотоциклы и мопеды предлагают пустить на выделенные полосы в Новосибирске.