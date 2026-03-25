Председателем комиссии горсовета Новосибирска избран Роман Никитенко

В ходе перерыва на мартовской сессии горсовета Новосибирска состоялось заседание комиссии по городскому хозяйству по выбору нового председателя.

— Единогласно избран Роман Никитенко. Комиссия рекомендует утвердить его на эту должность, — сообщил зампредседателя комиссии Александр Бестужев.

За назначение проголосовали 43 депутата из 45 зарегистрированных на сессию.

Никитенко поблагодарил коллег за поддержку.

— Я готов работать на 100%. Совместными усилиями мы можем сделать наш город комфортнее и уютнее, — уверен Роман Никитенко.

Никитенко в восьмом созыве занимал должность заместителя председателя постоянной комиссии по наказам избирателей, был членом постоянной комиссии по городскому хозяйству. На выборы шел от партии «Единая Россия».

С юности депутат активно занимался спортом, в том числе в клубе «Успех», кандидат в мастера спорта по карате и по дзюдо. С 2001 года стал работать в клубе «Успех». В 2008 году был назначен на должность помощника депутата Новосибирского областного Совета депутатов Вениамина Пака. С 2014 года занимал должность муниципальной службы помощника председателя Совета депутатов города Новосибирска Дмитрия Асанцева, говорится в аккаунте депутата на сайте горсовета.

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Тарасов уходит с поста председателя комиссии горсовета Новосибирска по собственному желанию. Причины ухода не озвучивались. Тарасов также входит в группу депутатов, связанную с клубом «Успех».