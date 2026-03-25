Власть Отставки и назначения

Председателем комиссии горсовета Новосибирска избран Роман Никитенко

Автор: Юлия Данилова

Он входит в группу влияния, связанную с клубом «Успех»

В ходе перерыва на мартовской сессии горсовета Новосибирска состоялось заседание комиссии по городскому хозяйству по выбору нового председателя.

— Единогласно избран Роман Никитенко. Комиссия рекомендует утвердить его на эту должность, — сообщил зампредседателя комиссии Александр Бестужев.

За назначение проголосовали 43 депутата из 45 зарегистрированных на сессию.

Никитенко поблагодарил коллег за поддержку.

— Я готов работать на 100%. Совместными усилиями мы можем сделать наш город комфортнее и уютнее, — уверен Роман Никитенко.

Никитенко в восьмом созыве занимал должность заместителя председателя постоянной комиссии по наказам избирателей, был членом постоянной комиссии по городскому хозяйству. На выборы шел от партии «Единая Россия».

С юности депутат активно занимался спортом, в том числе в клубе «Успех», кандидат в мастера спорта по карате и по дзюдо. С 2001 года стал работать в клубе «Успех». В 2008 году был назначен на должность помощника депутата Новосибирского областного Совета депутатов Вениамина Пака. С 2014 года занимал должность муниципальной службы помощника председателя Совета депутатов города Новосибирска Дмитрия Асанцева, говорится в аккаунте депутата на сайте горсовета.

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Тарасов уходит с поста председателя комиссии горсовета Новосибирска по собственному желанию. Причины ухода не озвучивались. Тарасов также входит в группу депутатов, связанную с клубом «Успех».

Иллюстрация – скрин из видеотрансляции сессии.

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Новосибирские приставы взыскали более двух миллиардов рублей алиментов за год
В учебном корпусе НГТУ произошел пожар

В Новосибирской области лишившимся скота крупным хозяйствам и КФХ обещают поддержку

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области продолжается работа по оказанию помощи хозяйствам, пострадавшим от распространения пастереллеза. Представители федеральных и региональных властей, а также аграрного сообщества заявили о мерах поддержки для тех, кто утратил поголовье. 86% пришлось организованный аграрный сектор.

Роман Некрасов, заместитель министра сельского хозяйства России, сообщил, что в рамках работы, которая проводилась в Новосибирской области, состоялось большое количество встреч с пострадавшими хозяйствами, сельхозорганизациями, финансово-кредитными учреждениями и лизинговыми компаниями. Обсуждались меры государственной поддержки, необходимые для скорейшего восстановления производства сельскохозяйственной продукции.

Стали известны причины ухода Сергея Эпова из мэрии Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

На мартовской сессии вице-спикер горсовета Андрей Гудовский поднял вопрос о ситуации с уборкой снега в Октябрьском районе и поинтересовался кадровыми назначениями, которые произошли в районе.

— Ситуация в районе была и есть непростая. Считаю, что руководитель МКУ завалила работу. За тот небольшой срок, который она работала в должности, ничего положительного она не показала. Практически все депутаты, с кем я разговаривал, — из горсовета, регионального парламента, высказывали крайнее недовольство ее деятельностью. В минувшую пятницу депутаты выезжали на комиссию, которая была организована Законодательным собранием под руководством Ильенко (Валерий Ильенко, председатель транспортного комитета регионального парламента. — Ред.). Сегодня на сессии я узнаю, что ее убрали из МКУ, но при этом ставят заместителем главы администрации Октябрьского района. Это повышение или как? За хорошие результаты работы? — поинтересовался Гудовский у мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

Лидером по количеству нарушений в новосибирской мэрии стал департамент транспорта

Автор: Юлия Данилова

Аудиторы городской контрольно-счетной палаты отчитались об итогах работы в 2025 году. По словам председателя КСП Геннадия Шилохвостова, анализ нарушений по ГРБС показал, что более половины всех нарушений — 55% на 292 млн рублей — допущены департаментом транспортного и дорожно-благоустроительного комплекса, и подведомственными ему учреждениями.

На втором месте по количеству нарушений — учреждения подведомственные департаменту по социальной политике: 19% на сумму 99 млн рублей.

В Новосибирской области 14 чиновников лишились постов из-за утраты доверия

Автор: Артем Рязанов

Прокуратура Новосибирской области обнародовала результаты антикоррупционной деятельности за минувший год. Согласно данным, опубликованным на сайте надзорного органа, было зафиксировано свыше 1600 случаев нарушения закона. В адрес виновных направлено более 700 предписаний, а 14 должностных лиц утратили свои должности из-за утраты доверия.

Прокуратура добилась взыскания более 59 миллионов рублей, которые были переведены на счета публичных лиц без доказательств их легального происхождения.

Александр Тарасов уходит с поста председателя комиссии горсовета Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

На мартовской сессии горсовета Новосибирска председатель комиссии Александр Тарасов неожиданно заявил о том, что складывает с себя полномочия. Как выяснилось, заявление об этом он подал непосредственно перед сессией.

Тарасов предложил провести выборы нового председателя в перерыве сессии. На данный момент заместителем председателя является Александр Бестужев.

Тариф на капремонт в Новосибирской области пересмотрят

Автор: Юлия Данилова

В настоящее время осуществляется проработка дифференциации взноса на капитальный ремонт. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в МинЖКХ Новосибирской области.

Предполагается, что тариф будет зависеть от нескольких факторов:

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

