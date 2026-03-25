Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика

Эксперты «Россети Новосибирск» ответили на вопросы потребителей

Дата:

Эксперты «Россети Новосибирск» ответили на вопросы потребителейВ честь Международного дня клиента, 19 марта, «Россети Новосибирск» организовали цикл вебинаров. В онлайн-мероприятиях приняли участие около ста потребителей, включая как представителей бизнеса, так и частных лиц.

В рамках вебинаров специалисты компании подробно осветили процесс технологического присоединения к электросетям, начиная от подачи заявки на новое подключение и заканчивая увеличением мощности существующих объектов. Были представлены современные клиентские сервисы, а также даны ответы на многочисленные вопросы, касающиеся учёта электроэнергии.

Особое внимание было уделено возможностям удалённого обслуживания через портал-тп.рф и мобильное приложение «Россети», которые позволяют оперативно подавать документы и отслеживать статус обращений. Спикеры также напомнили о комплексной услуге «под ключ» для технологического присоединения, которая снимает с клиента все заботы, передавая проектирование, изыскания и строительно-монтажные работы профессионалам сетевой компании. Использование новейших цифровых технологий и комплексное сопровождение проектов гарантируют высокое качество создаваемой инфраструктуры и безопасность электроснабжения.

Проведённые вебинары оказались эффективной формой взаимодействия между энергетической компанией и её клиентами, предоставив им актуальную информацию в удобном онлайн-формате. Аудиозаписи вебинаров доступны на официальном сайте «Россети Новосибирск» в разделе «Памятка потребителю» для тех, кто не смог присутствовать.

Дополнительную консультационную поддержку по всем вопросам электроснабжения, включая передачу электроэнергии, технологическое присоединение, учёт электроэнергии, обслуживание потребителей (в том числе с использованием цифровых сервисов) и дополнительные услуги, можно получить единому бесплатному номеру «Светлой линии» 8-800-220-0-220.

Erid: F7NfYUJCUneTVTA7JBCi

Реклама. Рекламодатель: АО «РЭС»
Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

Новосибирские энергетики отмечают рост энергоемкости подключаемых объектов

Подключение к электросетям остается одной из основных видов деятельности «Россети Новосибирск». В 2025 году энергетики осуществили 6 102 подключения различных объектов в Новосибирской области, с общей мощностью около 323 МВт. Это на 9% больше, чем в предыдущем году.

Специалисты компании отмечают тенденцию к увеличению заявок на подключение крупных и энергоемких объектов. Несмотря на небольшое сокращение общего числа подключений (-16% по сравнению с предыдущим периодом), общая задействованная мощность значительно возросла.

Читать полностью

В Новосибирской области легализовали 97 % самовольных подвесов на опорах ЛЭП

«Россети Новосибирск» активно занимается решением проблемы неправомерного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах электропередачи (ЛЭП). Основная задача состоит в том, чтобы перевести отношения с операторами связи в законное русло и минимизировать случаи самовольного монтажа оборудования.

По итогам 2025 года, благодаря усилиям ведущей территориальной сетевой компании, достигнут значительный прогресс в легализации ВОЛС. Провайдеры узаконили порядка 97% ранее самовольно проложенных оптоволоконных линий на объектах электросетей. Это существенный шаг к повышению безопасности энергетической инфраструктуры, учитывая, что за прошлый год специалисты зафиксировали несанкционированное использование операторами связи более 35 тысяч опор ЛЭП.

Читать полностью

Новосибирские энергетики выстраивают конструктивный диалог с малым бизнесом

18 февраля 2026 года состоялась встреча представителей «Россети Новосибирск» и предпринимателей – членов Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие, проведенное в рамках проекта «Свой среди своих», было посвящено обсуждению технологического присоединения к электросетям. Специалисты сетевой организации региона ознакомили деловое сообщество с основными этапами подключения и электронными сервисами, разработанными для оптимизации данного процесса.

Читать полностью

Новосибирские энергетики начали ремонтную кампанию 2026 года

Начало рабочего года ознаменовано активной фазой ежегодных ремонтных работ, проводимых компанией «Россети Новосибирск» на энергетических объектах региона.

В Чистоозерном районе Новосибирской области на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ вместо 37 деревянных конструкций уже установлены более долговечные железобетонные опоры. Эти новые опоры отличаются повышенной стойкостью к разнообразным внешним воздействиям, включая сложные погодные условия.

Читать полностью

460 фактов незаконного потребления электроэнергии пресекли в Новосибирске

В 2025 году «Россети Новосибирск» подвели итоги своей кампании по борьбе с нелегальным потреблением электроэнергии. Энергетики провели свыше 250 тысяч проверок как среди частных лиц, так и организаций, в результате чего было зафиксировано 464 случая нарушений. Эта цифра на 5% ниже, чем в 2024 году. Общий объем неучтенного потребления электроэнергии составил более 54 миллионов кВт·ч, что эквивалентно сумме свыше 330 миллионов рублей.

Важным аспектом в противодействии хищениям электроэнергии является последующее привлечение виновных к ответственности. В минувшем году специалисты компании совместно с правоохранительными органами активизировали усилия в этом направлении, обработав на 10% больше заявлений по сравнению с предыдущим годом.

Читать полностью

Энергетики направят более 172 млн руб на реконструкцию ЛЭП для угольных разрезов

В Искитимском районе компания «Россети Новосибирск» проводит реконструкцию воздушной линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 35 кВ, которая играет важную роль в энергоснабжении угледобывающих предприятий области, таких как «Разрез Богатырь» и «Разрез Колыванский». Реконструкция обусловлена обновлением технических стандартов, необходимых этим предприятиям, чья бесперебойная работа критически важна для экономической стабильности Новосибирской области.

В рамках этого проекта энергетикам предстоит возвести новую секцию ЛЭП длиной около 12 километров, смонтировать 88 опор различного типа, включая 14 анкерных металлических и 74 промежуточных железобетонных. На данный момент установлены 12 металлических и 40 железобетонных опор, причем все работы выполняются в соответствии с установленным планом. После этого будет осуществлен монтаж проводов, а полное завершение всего проекта запланировано на июнь 2026 года. Общий объем инвестиций сетевой компании в модернизацию данной ЛЭП превышает 172 миллиона рублей.

Читать полностью
Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Новосибирские приставы взыскали более двух миллиардов рублей алиментов за год

Спорт

«Сибирь» уступила «Металлургу» в первом матче плей-офф

Актуальный разговор Финансы

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Власть Отставки и назначения

Александр Тарасов уходит с поста председателя комиссии горсовета Новосибирска

Общество

В Новосибирске говядина стала самым дорогим мясом, обогнав в цене баранину

Власть Общество

Тариф на капремонт в Новосибирской области пересмотрят

Власть

Изъятие потенциально зараженных животных завершено в Новосибирской области

Бизнес Власть Недвижимость

Строительство в складчину: запрет на застройку маленьких участков в Новосибирске заставит рынок объединяться

Общество

Новосибирских мужчин направят на спермограмму после бань

Общество

Штрафы до 15 тысяч грозят новосибирцам за хранение мебели на балконах

Телекоммуникации

Цифровой отбор в ГИТИС: открываются новые возможности для абитуриентов из Новосибирской области

Общество

В топ «антилидеров» по укусам клещей вошла Новосибирская область

Власть

В НСО установили сроки ежемесячных перечислений за изъятых сельхозживотных

Бизнес

На три медиасегмента в Новосибирске пришлось почти 2,5 млрд рекламных денег

Бизнес Власть Общество

Новый водозабор Бердска прошел госэкспертизу

Общество

Росреестр выявил главную проблему газификации дачных участков в России

Бизнес Промышленность

Ученый и основатель новосибирского оборонного завода стал героем мультфильма

Общество

Назначен новый глава МКУ «Октябрьское» в Новосибирске

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности