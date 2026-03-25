Эксперты «Россети Новосибирск» ответили на вопросы потребителей

В честь Международного дня клиента, 19 марта, «Россети Новосибирск» организовали цикл вебинаров. В онлайн-мероприятиях приняли участие около ста потребителей, включая как представителей бизнеса, так и частных лиц.

В рамках вебинаров специалисты компании подробно осветили процесс технологического присоединения к электросетям, начиная от подачи заявки на новое подключение и заканчивая увеличением мощности существующих объектов. Были представлены современные клиентские сервисы, а также даны ответы на многочисленные вопросы, касающиеся учёта электроэнергии.

Особое внимание было уделено возможностям удалённого обслуживания через портал-тп.рф и мобильное приложение «Россети», которые позволяют оперативно подавать документы и отслеживать статус обращений. Спикеры также напомнили о комплексной услуге «под ключ» для технологического присоединения, которая снимает с клиента все заботы, передавая проектирование, изыскания и строительно-монтажные работы профессионалам сетевой компании. Использование новейших цифровых технологий и комплексное сопровождение проектов гарантируют высокое качество создаваемой инфраструктуры и безопасность электроснабжения.

Проведённые вебинары оказались эффективной формой взаимодействия между энергетической компанией и её клиентами, предоставив им актуальную информацию в удобном онлайн-формате. Аудиозаписи вебинаров доступны на официальном сайте «Россети Новосибирск» в разделе «Памятка потребителю» для тех, кто не смог присутствовать.

Дополнительную консультационную поддержку по всем вопросам электроснабжения, включая передачу электроэнергии, технологическое присоединение, учёт электроэнергии, обслуживание потребителей (в том числе с использованием цифровых сервисов) и дополнительные услуги, можно получить единому бесплатному номеру «Светлой линии» 8-800-220-0-220.