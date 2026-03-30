В новосибирских селах изымали только восприимчивый к заболеванию скот

Автор: Юлия Данилова

Ветеринары прокомментировали ситуацию в личных подсобных хозяйствах подкарантинных населенных пунктов региона

В Новосибирской области нет ни одного села, где личные подсобные хозяйства полностью лишились живности после вспышки инфекции. Об этом заявили в Управлении ветеринарии региона.

— Противоэпизоотические мероприятия предусматривают изъятие только тех животных, которые восприимчивы к заразному заболеванию, послужившему причиной установления карантина. Иные виды сельскохозяйственных животных, а также деятельность хозяйств в целом не затрагиваются, — пояснили в ведомстве в ответ на запрос Om1 Новосибирск.

В управлении подчеркнули, что противоэпизоотические меры направлены на оперативную ликвидацию очагов заболевания и предотвращение его распространения при сохранении сельскохозяйственного потенциала территорий.

Ранее «Известия» сообщали о том, что в первую очередь пастереллез поражает крупный и мелкий рогатый скот, свиней, овец, кроликов, птицу и может распространиться среди диких зверей. Аналогичную информацию можно найти на площадке для фермеров «Свое Фермерство», которую поддерживает ключевой кредитор АПК — «Россельхозбанк».

Напомним, прием заявлений от граждан для получения компенсационных и социальных выплат в связи с изъятием сельхозживотных был завершен на минувшей неделе. На 25 марта 258 семьям было выплачено 94,4 млн рублей. В четырех случаях решались технические вопросы, связанные с оформлением документов и открытием заявителями счетов в финансовых организациях, необходимых для перечисления средств.

С 6 марта в регионе не фиксируются новые случаи заболевания пастереллезом, сообщали власти.

Ранее редакция сообщала о том, как проводится утилизация павших животных при инфекционных заболеваниях, включая пастереллез. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

«У нас все почищено»: Группа «ВИС» опровергает угрозу подтопления в Новосибирске из-за четвертого моста

Автор: Юлия Данилова

Система водоотведения четвертого моста в Новосибирске выполнена в соответствии с проектом и функционирует в штатном режиме. Ливневая канализация прочищена и промыта, заключён договор с подрядной организацией по оперативному предоставлению машины с насосом в случае возникновения засоров.  Об этом сообщила пресс-служба Группы «ВИС».

— Группа «ВИС» в зоне своей ответственности как эксплуатанта моста вывезла весь снег в районе правобережной развязки. Угрозы подтоплений из-за объектов концессионного соглашения нет, — подчеркнули в компании.

Режим повышенной готовности введут в Новосибирске из-за паводка

Автор: Юлия Данилова

Власти Новосибирской области ожидают, что паводок в этом году будет сложным, поэтому в регионе планируют объявить режим повышенной готовности. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона.

Как сообщил начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов, талыми водами подтоплено более 20 приусадебных участков в девяти муниципальных образованиях: Новосибирске, Краснозерском, Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Новосибирском, Тогучинском районах, а также в Татарском и Сузунском муниципальных округах.

Мэрия начинает проверку состояния дорог в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

С наступлением тепла вопрос состояния дорожного покрытия в Новосибирске вновь выходит в топ по актуальности. Соцсети пестрят фото с ямами даже на центральных улицах, а соцсети взрываются от комментариев возмущенных горожан, машины которых попали в эти ямы.

— На многих магистральных улицах после сходы снега образовались выбоины. То есть по асфальту, который был положен в прошлом году, сегодня уже сложно проехать. Прошу создать экспертные комиссии, которые проверят подрядчиков прошлого года. Чем раньше мы об этом будем говорить, тем быстрее подремонтируем дороги в центре, —  обратился депутат горсовета Сергей Бондаренко к начальнику департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Александру Стефанову.

Переводы новосибирцев за товары и услуги возьмет под контроль налоговая

Автор: Юлия Данилова

Минфин РФ подготовил законопроект, ужесточающий контроль за переводами между людьми, чьи транзакции указывают на предпринимательскую деятельность или скрытые доходы. Под видом таких переводов нередко проводятся платежи за товары и услуги. Эта работа ведется в рамках программы по «обелению» экономики, пояснила «Российская газета» со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева.

По задумке федерального ведомства, Банк России будет анализировать потоки операций и передавать в ФНС данные о подозрительных транзакциях. Налоговая сможет потребовать из банков полную информацию по счетам. Четкие параметры, по которым регулятор будет определять подозрительность переводов, пока непонятны.

Экс-министр Новосибирской области снова дал подписку о невыезде

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский областной суд вернул экс-министру ЖКХ региона Денису Архипову меру пресечения — подписку о невыезде. Об этом сообщил источник Infopro54.

— Кассация отменила апелляционное определение Новосибирского областного суда и направила дело на новое рассмотрение. Подписку о невыезде областной суд избрал, так как приговор не вступил в законную силу, и она была после первой инстанции. Суд был обязан это сделать, — пояснил адвокат адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Иван Рассолов.

Повышенными тарифами на ОСАГО в Новосибирске пугают другие регионы

Автор: Юлия Данилова

В числе проблемных территорий с точки зрения автоподстав и страхового мошенничества руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов назвал регионы Северного Кавказа, Приморский и Хабаровский края, Республика Марий Эл и Архангельская область.

— Логика повышенного тарифа связана не только с убыточностью ОСАГО, но и с попыткой побудить региональные власти и силовые структуры активнее реагировать на проблему страхового мошенничества, — цитирует эксперта проект «Страхование: Общественная экспертиза».

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

