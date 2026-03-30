В новосибирских селах изымали только восприимчивый к заболеванию скот

В Новосибирской области нет ни одного села, где личные подсобные хозяйства полностью лишились живности после вспышки инфекции. Об этом заявили в Управлении ветеринарии региона.

— Противоэпизоотические мероприятия предусматривают изъятие только тех животных, которые восприимчивы к заразному заболеванию, послужившему причиной установления карантина. Иные виды сельскохозяйственных животных, а также деятельность хозяйств в целом не затрагиваются, — пояснили в ведомстве в ответ на запрос Om1 Новосибирск.

В управлении подчеркнули, что противоэпизоотические меры направлены на оперативную ликвидацию очагов заболевания и предотвращение его распространения при сохранении сельскохозяйственного потенциала территорий.

Ранее «Известия» сообщали о том, что в первую очередь пастереллез поражает крупный и мелкий рогатый скот, свиней, овец, кроликов, птицу и может распространиться среди диких зверей. Аналогичную информацию можно найти на площадке для фермеров «Свое Фермерство», которую поддерживает ключевой кредитор АПК — «Россельхозбанк».

Напомним, прием заявлений от граждан для получения компенсационных и социальных выплат в связи с изъятием сельхозживотных был завершен на минувшей неделе. На 25 марта 258 семьям было выплачено 94,4 млн рублей. В четырех случаях решались технические вопросы, связанные с оформлением документов и открытием заявителями счетов в финансовых организациях, необходимых для перечисления средств.

С 6 марта в регионе не фиксируются новые случаи заболевания пастереллезом, сообщали власти.

