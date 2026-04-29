На одного жителя мэрия Новосибирска тратит в месяц менее шести тысяч рублей

Автор: Юлия Данилова

Денег, которые зарабатывает сам город, хватает примерно на половину его текущих расходов

Тонким слоем

Новосибирск тратит на одного жителя 67 тысяч рублей в год или 5583 рубля в месяц. Речь идет о расходах на новую инфраструктуру: детские сады, школы, коммунальные предприятия и т.д. Об этом сообщили аналитики ресурса «Т—Ж» (Ранее «Тинькофф Журнал»). По тратам на жителя Новосибирск находится на пятом месте в России среди миллионников.

В лидерах среди миллионников Краснодар — 76 тысяч рублей на человека (6333 в месяц). При этом эксперты ресурса подчеркивают, что «Краснодар стремительно растет и строит новую инфраструктуру».

Если смотреть на ситуацию в разрезе Сибирского федерального округа, то лидирует Горно-Алтайск — местный муниципалитет направляет на инфраструктуру, в расчете на одного жителя, 83,9 тысячи в год или почти 7 тысяч в месяц. В Красноярске — 66,5 тысяч в год или 5541 рубль в месяц.

Своих не хватает

В среднем 50,7% расходов российских городов обеспечивают дотации из региона или федерального центра. В Новосибирской области — 47,5%.

— «Самодостаточность» местной казны сама по себе не приводит к высоким расходам и большой помощи из федерального центра. Все зависит от списка реализуемых в городе программ: если перечень инициатив широкий, а собственных денег на них не хватает — вышестоящие бюджеты помогают, — поясняют эксперты ресурса.

В частности, они отметили, что в 2025 году Новосибирск только на образование тратил более 30 тысячи рублей в год в расчете на одного жителя. Это позволяло строить и ремонтировать школы. Для сравнения, в Самаре, где на эту же статью расходов направили 7,8 тысячи рублей в пересчете на человека, и в Волгограде (14,3 тысячи), подобных программ не было.

Почти во всех городах, где бюджет существенно больше среднего, это происходит за счет реализации какого-то крупного проекта с большими капитальными вложениями. Как правило, этот проект финансируется из вышестоящих бюджетов — а собственные доходы города уходят на текущие траты.

Типичный случай — Новосибирск. Из собственных доходов на капитальные вложения идет около 3%, а из трансфертов — 17%.

— То есть денег, которые по нынешнему налоговому и бюджетному законодательству зарабатывает город, хватает примерно на половину его текущих расходов — а вторая половина и почти все капитальное строительство оплачивается за счет бюджета региона или страны, — констатируют аналитики «Т—Ж».

На что и как тратят

В комментариях к рейтингу подписчики предлагают экспертам сервиса сравнить состояние дорог, коммуналки, а также доступность детсадов и школы в перечисленных городах. А также оценить эффективность расходования муниципалитетами этих средств на инфраструктуру.

Стоит отметить, что ранее Новосибирск вошел в топ-10 городов России по качеству общественного транспорта. Согласно официальному индексу качества городской среды Минстроя России в 2025 году, Новосибирск был на 11 месте в рейтинге.

В тоже время, в соцсетях города можно встретить много жалоб жителей на качество уборки дорог и их состояние, на дефицит мест в школах и т.д.

Напомним, в бюджете Новосибирска расходы на 2026 год запланированы в размере 109,7 млрд рублей, доходы — 108,6 млрд, дефицит — 1,1 млрд. В приоритете зарплата, налоги, помощь спецоперации и предписания надзорных органов. В области дефицит бюджета на 2026 год составляет 44,3 млрд рублей при расходах 369,1 млрд. Ключевой задачей и в регионе, и в городе в 2026 году является оптимизация расходов.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск не вытянет больше трети наказов, которые жители дали депутатам. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

В новосибирской физматшколе снова произошла смена директора

Автор: Юлия Данилова

На этой неделе временно исполняющим обязанности директора СУНЦ НГУ назначен Валерий Чуваков. На сайте физматшколы отмечается, что Чумаков закончил НГУ в 1979 по специальности математик. Он кандидат физико-математических наук, специализация- теория неассоциативных колец. До назначения врио был заместителем директора СУНЦ НГУ по научно-методической работе.

Валерий Чуваков является автором многочисленных учебных пособий для школьников.

Новосибирские спасатели эвакуировали 10 человек из зоны подтопления

Автор: Артем Рязанов

В Колыванском районе и Маслянинском муниципальном округе сохраняется тревожная ситуация из-за подъёма уровня воды в реках Бердь, Бакса и Шегарка. Местные власти и специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области совместно со спасателями Сибирского спасательного центра и Искитимского поисково-спасательного отряда ведут постоянный мониторинг обстановки и оказывают поддержку населению.

С момента начала затопления эвакуированы десять человек, пятеро из которых размещены в пункте временного пребывания, остальные находятся у своих родных.

Ключевые ошибки на ЕГЭ по обществознанию назвали в новосибирском вузе

Автор: Юлия Данилова

Обществознание на протяжении многих лет остается одним из самых популярных предметов для сдачи на едином государственном экзамене, однако подготовиться к нему, чтобы получить высокий балл, непросто. В 2026 году ЕГЭ по обществознанию состоится 11 июня, а это означает, что время для качественной подготовки к экзамену еще есть. Как сделать так, чтобы получить по обществознанию высокий балл, рассказывает заведующая кафедрой отечественной и всеобщей истории НГПУ Юлия Дружинина.

— Самое главное сейчас — перестать пытаться выучить всё подряд и начать работать точечно, над тем, что принесёт баллы, — рекомендует эксперт.

Губернатор провел рабочую встречу с депутатами Госдумы от Новосибирской области

В мероприятии приняли участие: председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив, первый зампредседателя Госдумы ФС РФ Александр Жуков, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Олег Иванинский, член комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Виктор Игнатов, член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, член комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, член комитета по международным делам Дмитрий Савельев, член комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

Глава региона Андрей Травников выразил признательность представителям депутатского корпуса за продуктивное сотрудничество и результативное содействие в реализации важных для Новосибирской области начинаний и проектов.

Мэрия Новосибирска застрахует 130 квартир пожизненных рентополучателей

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский горсовет принял изменения в положение о муниципальной пожизненной ренте. Проект работает в городе с 2003 года: мэрия заключает договоры с пожилыми людьми, получая их квартиры в муниципальную казну, а взамен выплачивает пожизненное содержание. На сегодня действует 130 таких договоров, а всего за годы действия проекта заключено 393 договора.

По словам начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольги Потаповой, суть поправок заключается в добавлении возможности страхования жилого помещения.

В Новосибирске вырос спрос на европейские ВНЖ и карты АТЭС в качестве замены виз

Автор: Мария Гарифуллина

Жители Новосибирской области все чаще ищут альтернативные способы сохранить мобильность в условиях меняющейся визовой политики. Спрос на оформление вида на жительство в европейских странах и карт АТЭС для деловых поездок в Азию остается устойчивым, а некоторых сегментах растет, несмотря на геополитические сдвиги. О том, какие инструменты доступны россиянам в 2026 году, в интервью Infopro54 рассказал руководитель визового агентства «ТуристАС» Кирилл Кочетков.

По словам эксперта, вид на жительство в Европе превратился в инструмент не столько для эмиграции, сколько для сохранения свободы передвижения. Запрос на него формируют люди, которым необходимо часто и спонтанно посещать европейские страны.

