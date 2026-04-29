На одного жителя мэрия Новосибирска тратит в месяц менее шести тысяч рублей

Тонким слоем

Новосибирск тратит на одного жителя 67 тысяч рублей в год или 5583 рубля в месяц. Речь идет о расходах на новую инфраструктуру: детские сады, школы, коммунальные предприятия и т.д. Об этом сообщили аналитики ресурса «Т—Ж» (Ранее «Тинькофф Журнал»). По тратам на жителя Новосибирск находится на пятом месте в России среди миллионников.

В лидерах среди миллионников Краснодар — 76 тысяч рублей на человека (6333 в месяц). При этом эксперты ресурса подчеркивают, что «Краснодар стремительно растет и строит новую инфраструктуру».

Если смотреть на ситуацию в разрезе Сибирского федерального округа, то лидирует Горно-Алтайск — местный муниципалитет направляет на инфраструктуру, в расчете на одного жителя, 83,9 тысячи в год или почти 7 тысяч в месяц. В Красноярске — 66,5 тысяч в год или 5541 рубль в месяц.

Своих не хватает

В среднем 50,7% расходов российских городов обеспечивают дотации из региона или федерального центра. В Новосибирской области — 47,5%.

— «Самодостаточность» местной казны сама по себе не приводит к высоким расходам и большой помощи из федерального центра. Все зависит от списка реализуемых в городе программ: если перечень инициатив широкий, а собственных денег на них не хватает — вышестоящие бюджеты помогают, — поясняют эксперты ресурса.

В частности, они отметили, что в 2025 году Новосибирск только на образование тратил более 30 тысячи рублей в год в расчете на одного жителя. Это позволяло строить и ремонтировать школы. Для сравнения, в Самаре, где на эту же статью расходов направили 7,8 тысячи рублей в пересчете на человека, и в Волгограде (14,3 тысячи), подобных программ не было.

Почти во всех городах, где бюджет существенно больше среднего, это происходит за счет реализации какого-то крупного проекта с большими капитальными вложениями. Как правило, этот проект финансируется из вышестоящих бюджетов — а собственные доходы города уходят на текущие траты.

Типичный случай — Новосибирск. Из собственных доходов на капитальные вложения идет около 3%, а из трансфертов — 17%.

— То есть денег, которые по нынешнему налоговому и бюджетному законодательству зарабатывает город, хватает примерно на половину его текущих расходов — а вторая половина и почти все капитальное строительство оплачивается за счет бюджета региона или страны, — констатируют аналитики «Т—Ж».

На что и как тратят

В комментариях к рейтингу подписчики предлагают экспертам сервиса сравнить состояние дорог, коммуналки, а также доступность детсадов и школы в перечисленных городах. А также оценить эффективность расходования муниципалитетами этих средств на инфраструктуру.

Стоит отметить, что ранее Новосибирск вошел в топ-10 городов России по качеству общественного транспорта. Согласно официальному индексу качества городской среды Минстроя России в 2025 году, Новосибирск был на 11 месте в рейтинге.

В тоже время, в соцсетях города можно встретить много жалоб жителей на качество уборки дорог и их состояние, на дефицит мест в школах и т.д.

Напомним, в бюджете Новосибирска расходы на 2026 год запланированы в размере 109,7 млрд рублей, доходы — 108,6 млрд, дефицит — 1,1 млрд. В приоритете зарплата, налоги, помощь спецоперации и предписания надзорных органов. В области дефицит бюджета на 2026 год составляет 44,3 млрд рублей при расходах 369,1 млрд. Ключевой задачей и в регионе, и в городе в 2026 году является оптимизация расходов.

