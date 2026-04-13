Эксперт рассказал, как в Новосибирской области появилась своя Атлантида

Автор: Артем Рязанов

В регионе из-за строительства ГЭС под воду ушли десятки деревень

В конце 1950-х годов в Новосибирской области на реке Оби построили ГЭС, затопив около десятка деревень, включая старинный купеческий город Бердск. Власти перенесли поселения выше по берегу, укрупнив их, и построили новый Бердск с чёткой квартальной застройкой.

Как отметил путешественник и краевед Вячеслав Карманов, переселенцам помогали разбирать дома, перевозить стройматериалы и строить новое жильё. Значительная часть бора вдоль Оби была вырублена, а древесина отдана переселенцам.

— Позже уровень воды в Оби поднялся, но улицы и дома под воду не ушли — затопленными оказались лишь территории, где они ранее стояли. Конечно, многое осталось на прежних местах: например, кирпичные развалы и нижние, полуистлевшие венцы погребов, — объяснил собеседник «ГОРСАЙТА».

Весной, когда уровень воды падает, можно прогуляться по этим местам и увидеть следы старой квартальной планировки. Здесь видны контуры фундаментов и артефакты прошлого, которые люди теряли или оставляли намеренно. Например, керамика XVIII века. В старину сибиряки сами делали утварь: ухваты, чугунки, казанки и кованые гвозди.

— Это выглядит так, будто над этой территорией потрясли музей. Все старинные предметы лежат в песке и практически не поддаются разрушению, — отметил путешественник.

Краеведы и энтузиасты организуют экскурсии на территорию затопленного Бердска. Экскурсии проводятся в формате экспедиций: небольшие команды отправляются на целый день. Во время первой экскурсии собрали сундук находок для демонстрации. Все выезды начинаются с инструктажа: ничего нельзя уносить, чтобы сохранить уникальные места.

— Когда мы только пришли туда, там уже были „черные копатели“. Они ищут монеты, крестики, мелкие ювелирные изделия. А вот бытовая утварь и кованые гвозди их не интересуют, — вспомнил краевед.

Туристы посещают Старый Бердск уже шесть лет. Это место стало очень популярным, и теперь туда приходят большими группами. Из-за этого артефактов осталось очень мало.

— Но стоит помнить, что «Сибирская Атлантида» — это большая зона затопления. Мы исследовали деревни Сосновка, Мильтюш, Гуселетово, Старую Тулу, Бороздино и Атаманово. Сейчас там ни души, лишь осколки прошлого, — подчеркнул эксперт.

Китайский путешественник Ху Ян пропал в Новосибирске

Автор: Ольга Кирсанова

В Новосибирске пропал путешественник из Китая Ху Ян. В России парень находится с июля. Он уже успел побывать в Москве и Санкт-Петербурге. В сибирскую столицу иностранец прибыл 2 сентября.

Как сообщил Mash Siberia знакомый Ху Яна, китайский гость поселился в квартире на улице Петухова в Кировском районе города. В местном магазине его видели 5 сентября. Последний раз на связь с родителями парень выходил 6-го числа.

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

