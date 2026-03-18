Количество сделок по покупке бизнеса в сфере туризма и АПК выросло в Новосибирске

В январе 2026 года в Новосибирской области почти на 49%, по сравнению с декабрем 2025 года, вырос спрос на готовый бизнес. Об этом сообщили аналитики сервиса Авито Бизнес 360.

Снова IT

В топе спроса IT-компании — количество сделок по покупке такого бизнеса за месяц выросло в 3,2 раза.

— Высокий интерес к этому сегменту связан с его универсальностью: цифровые продукты остаются востребованными вне зависимости от экономического фона, а готовые проекты в этой категории позволяют быстрее выходить на операционную деятельность, — отметили в компании.

Напомним, по итогам 2025 года новосибирские изобретатели подали более 400 заявок на патенты. Малые технологические компании региона заработали за 2025 год несколько десятков миллиардов рублей.

Топ предпочтений

На втором месте сфера туризма — количество сделок в этой сфере увеличилось в 3,1 раза.

— В регионе растет интерес к внутренним направлениям отдыха. Это позволяет инвесторам быстро войти в рынок с уже сформированными предложениями для путешественников, — отметили эксперты сервиса.

По оценкам участников рынка, посуточная аренда становится полноценным участником сферы гостеприимства Новосибирской области.

В два раза выросло количество сделок по покупке компаний из сферы сельского хозяйства и строительства — в 2,3 и 2,1 раза соответственно.

Больше зрелищ

В топ по популярности также входит сфера развлечений.

— За месяц интерес к таким готовым проектам в Новосибирске вырос на 74%, что подтверждает привлекательность форматов, ориентированных на качественный досуг и семейный отдых, — уверены в компании.

В 2026 году, по прогнозам, объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей. Город войдет в топ-3 рейтинга Индекса разнообразия развлечений в России, уступив только Москве и Санкт-Петербургу.

Время для старта

В целом, аналитики Авито Бизнес 360 констатировали, что динамика бизнес-активности в регионе свидетельствует о благоприятном моменте для запуска собственного дела или расширения действующего бизнеса.

— Рост интереса к готовым проектам говорит о том, что предприниматели всё чаще выбирают формат с уже выстроенными процессами и понятной экономикой, — подчеркнули эксперты.

Напомним, по итогам 2025 года наибольшим спросом у инвесторов, желающих открыть свой бизнес, пользовались франшизы.

Ранее редакция сообщала о том, что больше всего прибыли в Новосибирске получила отрасль транспортировки и хранения. Лидером по количеству организаций, закончивших год «в плюсе», по-прежнему является образовательная сфера.