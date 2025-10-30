Рекламодателям

«Нужно выравнивать ситуацию»: регоператор с июля не платит подрядчикам за вывоз мусора в Новосибирске

  • 30/10/2025, 19:00
Автор: Юлия Данилова
«Нужно выравнивать ситуацию»: регоператор с июля не платит подрядчикам за вывоз мусора в Новосибирске
Депутатам приняли решение срочно переводить компанию в собственность области

На рассмотрение октябрьской сессии регионального парламента был вынесен вопрос о передаче в областную собственность АО «Спецавтохозяйство», собственником которого ранее являлась мэрия Новосибирска. В ходе обсуждения выяснилось, что вопрос этот крайне срочный.

По словам министра природных ресурсов области Евгений Шестернина, задолженность компании составляет около 2 млрд рублей. Некоторые депутаты предложили перед сменой собственника проанализировать причины формирования задолженности. Как оказалось, времени для анализа нет.

Депутат Заксобрания Андрей Любавский, ранее работавший в горсовете Новосибирска, отметил, что пока «Спецавтохозяйство» отвечало только за уборку города, предприятие работало без убытков. Когда ему поручили взять на себя ответственность за вывоз мусора из области, убытки начали накапливаться: около 70 млн рублей каждый месяц.

— С июля нет оплаты подрядчикам, которые работают по вывозу мусора. Сегодня два подрядчика приостановили деятельность. В ближайшие две недели могут приостановить остальные, что приведет к серьезным последствиям. Нужно принимать решение о передаче, оздоравливать предприятие и помогать ему, — добавил Любавский.

Он пояснил, что для этого планируется создать межведомственную комиссию.

— Вопросов много. Основные затраты — это транспортные расходы. Нужно решать вопрос и выравнивать ситуацию, иначе мы снова увидим заваленные мусором площадки, как в тот период, когда с рынка уходила ГК «ВИС», — предупредил он.

Депутат Станислав Лысенко настаивает на детальном анализе причин формирования у «Спецавтохозяйства» такой задолженности.

— Как образовался долг и кто в этом виноват? У каждого решения есть фамилия, имя и отчество. Как вывозится мусор из сельской местности? Когда мы готовились к рассмотрению этого вопроса, я внимательно изучил документы. К примеру, у перевозчиков есть путевые листы по тарификации на каждый день, по факту машина приезжает раз в неделю, — добавил он.

Депутат Вячеслав Илюхин также попросил объяснить, что теперь будет с концессиями, которые с 2021 года подорожали в два раза. Он также поинтересовался, сохранился ли интерес к финансированию этих объектов у ППК РЭО и в каком объеме? Ранее компания заявляла о планах вложить около 3 млрд рублей в создание каждого комплекса в Новосибирске.

В итоге депутаты поддержали постановление правительства о передаче «Спецавтохозяйства» в собственность области. Детальный разбор долгов и причин их образования будет проведен при подготовке ко второму чтению.

— После этого будут сделаны выводы, — подчеркнул спикер регионального парламента Андрей Шимкив.

В пресс-службе АО «Спецавтохозяйство» редакции Infopro54 пояснили ситуацию с задолженностью по платежам перевозчикам.

—Мы понимаем важность своевременных выплат подрядчикам и делает оплату в соответствие с договором, согласно которому перевозчик должен предоставить акты выполненных работ в начале следующего месяца.  Задержка оплаты, связанна с проверкой актов выполненных работ и обусловлена необходимостью обеспечить соответствие предоставляемых данных. Специалисты «Спецавтохозяйства» делают сверку предоставленных актов с системой ГЛОНАСС. Предоставленные перевозчиками акты за июль показали много несоответствий и были направлены на корректировку, на это ушло время. Скорректированные акты на данный момент приняты, и выплаты будут произведены в ближайшее время. Благодарим наших партнеров за понимание и сотрудничество! — подчеркнули в «САХ».

Напомним, в апреле 2024 в Новосибирске задержали гендиректора «Спецавтохозяйства» Андрея Зыкова. В июле 2025-го прокуратура заявила, что у него нашли имущество на 114 млн рублей, которое не подтверждено доходами. Прокуратура потребовала его конфискации. В октябре 2025-го Зыкову вынесли приговор.

17 июля 2024 года директором регионального оператора был назначен Александр Южаков. В феврале 2025 года его обвинили в вымогательстве взятки.  В августе 2025-го — в крупной растрате.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирское «Спецавтохозяйство» дробит лоты для привлечения малого бизнеса. Регоператор считает, что на этот рынок могут выйти новые игроки. 

Фото редакции Infopro54, автор — Оксана Мочалова.

