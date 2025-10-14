Новосибирский эксперт рассказал, как избежать автоподстав

Каждый водитель может оказаться в неприятной ситуации, когда его пытаются обмануть на дороге. Злоумышленники придумывают различные уловки, чтобы спровоцировать аварию или создать видимость нарушения ПДД. Новосибирский эксперт Денис Ковалёв дал рекомендации о том, как не стать жертвой мошенников.

По его наблюдению, чаще всего жертвами становятся женщины с детьми и новички. Чтобы избежать неприятностей, важно внимательно следить за поведением других водителей. Обычно мошенники выбирают своих жертв в пробках или на парковках, где маневрирование затруднено. Если вы заметили что-то подозрительное, держитесь на расстоянии и не поддавайтесь на провокации.

— Часто схема обмана начинается с мелкого ДТП — например, лёгкого столкновения. Злоумышленник осматривает свою машину и уверяет вас, что претензий не имеет. Для видимости предлагает обменяться телефонами — «на всякий случай». Вы доверяетесь и уезжаете, но через некоторое время они звонят и обвиняют вас в том, что вы скрылись с места аварии. Начинается настоящий шантаж: аферисты угрожают сообщить обо всём в ГИБДД и требуют деньги, — предупредил Денис Ковалёв, автоюрист, изданию Горсайт.

Мошенники используют страх. Говорят, что один звонок в полицию грозит лишением прав, и предлагают «урегулировать» вопрос без последствий. Однако такие действия считаются вымогательством. Это уголовное преступление, за которое можно получить реальный тюремный срок.

Денис Ковалёв также посоветовал держать безопасное расстояние между автомобилями, что защитит от неожиданных столкновений и даст больше времени на реакцию. Он также рекомендовал контролировать обстановку с помощью всех трёх зеркал заднего вида и не спешить уступать дорогу тем, кто поджимает сзади, если вы движетесь в левом ряду.

Эксперт предупредил, что нельзя терять бдительность даже в спокойной обстановке, поскольку отвлечение на телефон или разговоры с пассажирами могут привести к опасной ситуации. Он добавил, что если дальний свет фар ослепляет, достаточно повернуть зеркало в сторону, а перед перестроением необходимо убедиться в отсутствии помех, включить сигнал поворота и уверенно увеличить скорость.

В заключение он отметил, что видеорегистратор может стать надёжным помощником в случае спорных ситуаций на дороге, поскольку позволяет записывать всё происходящее.

Напомним, Новосибирская область уже много лет в ходит в список регионов с самым высоким уровнем мошенничества в ОСАГО.

